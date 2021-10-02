Групповой рафтинг по горной реке Мзымта

Проплыть по самой красивой реке в окрестностях Сочи и увидеть панорамы ущелья Ахцу

4.2
17 отзывов
Групповая
Рафтинг по Мзымте — это захватывающий, но совершенно безопасный способ испытать себя в борьбе со стихией и разбавить пляжных отдых настоящим приключением.

На надувных плотах вы покорите горный поток, а по пути в группе 35 человек полюбуетесь склонами Ахцу, увидите Ахштырскую пещеру и Пасть Дракона.

Вперед, к горной прохладе и ярким впечатлениям!
Групповой рафтинг по горной реке Мзымта
Групповой рафтинг по горной реке Мзымта
Групповой рафтинг по горной реке Мзымта
Групповой рафтинг по горной реке Мзымта
Групповой рафтинг по горной реке Мзымта
Групповой рафтинг по горной реке Мзымта
Групповой рафтинг по горной реке Мзымта
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

  • Рафтинг для всей семьи. Для приключения вам понадобятся только купальный костюм, солнцезащитный крем и удобная обувь, которая не соскочит на речных виражах. Сплавляться мы будем на надувных плотах группами от 6 до 10 человек. Каждым рафтом управляет опытный инструктор.
  • Красоты горной реки. Маршрут рафтинга пройдет по живописному участку реки Мзымта от ущелья Ахцу до Ахштырских ворот. Вы увидите знаменитую Ахштырскую пещеру, поразитесь красоте и масштабам зеленых горных склонов, полюбуетесь видами каньона Пасть Дракона и проплывете под одним из самых длинных подвесных мостов в мире.

Кому подойдет рафтинг

Активным путешественникам практически любого возраста: сплав безопасен даже для детей от 7 лет.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы (по желанию): после рафтинга вы сможете попробовать шашлык или форель на берегу реки
  • Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Платановой аллее
Когда и сколько длится
Когда: в субботу в 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в субботу в 14:00

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
5
3
1
2
1
1
1
Ф
2 окт 2021
Всем советуем. Сплавлялись всей семьёй (2 взрослых,ребенок 9 лет). Отличная организация,комфортные условия,вежливость и пунктуальность экскурсовода,куратора экскурсии. Валентина,спасибо! Ну а сам сплав - полный восторг: горы,прекрасная Мзымта,захватывающие дух моменты преодоления порогов,брызги воды и эмоций))) Понравилось,что каждый мог, по желанию,конечно, взять весло и участвовать в управлении. А в пункте прибытия нас, замёрших и счастливых,накормили (за доп. плату) вкуснейшей рыбкой)Спасибо всем организаторам и нашей дружной компании за отличный день!
И
12 сен 2021
Для ознакомительных целей подойдет. В описании не указано, что сплав нулевого уровня. Также по времени занимает не более 2-х часов с переодеванием и инструктажем. В описании же стоит продолжительность 5 часов, но даже с дорогой столько не выйдет.
Е
10 сен 2021
Ездили вдвоем с ребенком, которому только исполнилось 7 лет. Маршрут сплава для такого возраста идеальный: немного порогов, красивые виды, скай-парк над головой. Была и пара моментов экстрима, так что точно не скучно было ни взрослым, ни детям. Инструктор Дима внимательный и осторожный, критических ситуаций старательно избегал, так что сплав прошел как надо, без ненужных происшествий в виде столкновения со скалой, как было на соседней лодке. Экскурсией довольны, все было как мы и представляли, когда заказывали тур. Экскурсовод в автобусе Марина интересно рассказывала о Сочи во время пути, ее инструкции по экскурсии - без нареканий. Спасибо, Рута!
М
7 авг 2021
Стоим в пробке под Сочи, как раз едем с этой экскурсии. Тот самый случай, когда можно и отзыв оставить))) Это было СУПЕР! Забрали вовремя, автобус комфортный, по ходу передвижения в месту сплава (кстати да, это именно сплав, не рафтинг, так что дикого экстрима не ждите, особенно в августе)… так вот, во время поездки наш гид рассказывала о городе, о местах, которые мы проезжаем. Поездка от Сочи до места сплава заняла не более 1,5 часа и пролетела незаметно, так как вид из окна незабываемый😍 Спасибо гиду за прекрасную работу👍
Дальше сам сплав! Чистый восторг! Инструктора красавчики! С юмором, рассказами и историями. Мы с дочкой получили незабываемые впечатления! Какая красота вокруг! Прохлада от реки… мммм… А форель и хачапури из печи просто возвели эту поездку в топ лучших впечатлений года.
С удовольствием повторим. ❤️❤️❤️
СПАСИИИИБО!!!!
Т
27 июня 2021
Отлично организовано. Легко переносится. Комфортный трансфер до сплава. С детьми абсолютно безопасно. Совершенно необязательно быть профессиональным гребцом. Даже не при палящей жаре нехолодно. Спасибо организаторам.
А
2 ноя 2020
Организована экскурсия очень четко. Нас забрали удобно возле отеля и вернули тоже удобно. По пути в автобусе было много интересной информации о городе и время в пути прошло быстро. Сам рафтинг понятный. Инструктаж быстрый. Маршрут понравился: не простой и не сложный - подходит и для семьи. Много реально красивых мест. Отличный первый опыт.
Из пожеланий это чуть больше комфорта и гламура на финише. Туалет, баня… Еда дорогавата для пластиковых тарелок.
Чай то можно было просто налить))
Н
29 окт 2020
По содержанию экскурсия отличная, но организация оставляет желать лучшего. Я писала накануне экскурсии организутору и уточняла, какую одежду нужно брать, в итоге сориентировали совершенно неправильно - сказали, что можно купальник, шорты, а в итоге было очень холодно (экскурсия была в сентябре), вполне можно было ехать в штанах и непромокаемой куртке, а не в купальнике. В итоге из-за того, что было холодно, впечатления от рафтинга остались немного смешанными.
Валентина
Ответ гида:
Добрый день.
Спасибо за отзыв, однако непонятна претензия.
Вы попросили посоветовать форму одежды, которую стоит одевать на рафтинг. Я написала ее исходя из своих предпочтений и тех рекомендаций, которые я предоставляю другим гостям.
Хочу обратить внимание, что на мой взгляд сплавться в штанах банально неудобно. В этом году в Сочи было очень тепло, и температура в среднем была 25-30 градусов. Поэтому 99% гостей нашей экскурсии предпочитала совершать рафтинг в купальном костюме и окунаться в прохладную реку, чтобы освежиться.
Если вы понимаете, что вы предпочитаете более теплые вещи, полагаю, что вам нужно было ориентироваться не на мои рекомендации, а на ваши ощущения и восприятие.
С уважением,
Валентина
В
4 окт 2020
Экскурсия понравилась, все было организовано без задержек. Рафтинг понравился, виды у побережья реки восхитительные, еда после рафтинга была вкусной. Единственный момент, в описании было сказано "надеть нескользящую обувь". Мы надели кроссовки, но кто ж знал, что придется идти в них по дну реки по щиколотку в воде! Пишу это в отзыве, чтобы следующие путешественники не совершали наших ошибок)))
О
20 сен 2020
В экскурсии был заявлен другой маршрут в итоге его уже как нет несколько лет. заявленная сауна которая тоже давно закрыта. за все это были взяты дополнительные денежные средства. в ходе выяснилось что цены обсалютно другая чем та которую мы заплатили через сайт. сплошное надувательство. не видитесь… обман. .
Валентина
Ответ гида:
Добрый день.
Уточните, пожалуйста, в чем заключается обман.
Мы работаем по одному маршруту уже более 10 лет. Во время экскурсии вы уточнили гиду, что не видите Ахштырского ущелья. Река Мзымта, по которой мы сплавляемся, протекает как раз по Ахштырскому ущелью.
Подскажите, пожалуйста, как вы смогли определить, что мы по факту изменили маршрут.
Что касаемо бани - то она закрыта по распоряжению Роспотребнадзора и Сочинского национального парка. Однако хотим обратить внимание, что баня не оплачивается дополнительно, а входила в стоимость рафтинга до периода пандемии.
Со своей стороны хотим отметить, что ваше поведение вызывало возмущение у других участников экскурсии и мешало ее проведению.
К
10 сен 2020
1.5 часа сплава по реке с невероятным видами и рассказами нашего инструктора Леонида 👍🏼
Невероятные эмоции!
У
7 сен 2020
Примерно полуторачасовой сплав по очень живописному маршруту. Грести нетрудно, опасных участков нет. Будьте готовы немного намокнуть!:)
В
27 авг 2020
Здравствуйте! Ездили с дочкой на экскурсию рафтинг по реке мзымта!
В восторге от гида!!!! Столько информации о городе Сочи!
Автобус приехал вовремя, ехали с комфортом. Гид всё четко и ясно объяснила, где и когда встречаемся. Ну а сплав это что-то невероятное. Масса впечатлений.
Естественно мы собираемся ещё раз съездить на эту экскурсию!
Всем советуем!!!!!!!!
Э
23 авг 2020
Первый раз была на сплаве. Эмоции переполняют. Красота природы вокруг, отличная компания. Спасибо организаторам. Классно встретили, все объяснили. Вообщем здорово!
О
18 авг 2020
Очень плохая организация встречи,ждали автобус с туристами около 30 минут не понимая в чем задержка,оказалось пробки. По прибытии к реке нас встретила группа местных парней, которые и оказались нашими инструкторами. Не приветливые,грубые,невоспитанные люди, во время сплава инструктор курил - это о многом говорит. Никакого позитива, интузиазма при сплаве. Его напарник просто валялся на дне лодки и всю дорогу громко и раскатисто ржал,видимо не дружит с головой. Оборудование устаревшее. Надели грязные,вонючие жилеты,шлемы дали только детям,рафты тоже старые и замызганые. Вобщем,просто тупое зарабатывание денег без души. фотографии не качественные,фотограф издали с берега иногда появлялся и снимал за что взяли 500 рублей плюс. В конце этой горе прогулки высадили не доплыв до нормальных камней,велели идти по воде,руки даже никто не предложил,камни скользкие. Без души ребята от слова совсем без души. Организатора Валентину мы не видели ни разу. Не рекомендую этот ресурс для подобного мероприятия.
Валентина
Ответ гида:
Ольга, добрый день.
Прежде всего позвольте принести вам свои извинения. Нам очень жаль, что экскурсия оставила у вас негативные впечатления. Действительно, вчера была большая пробка плюс задержки на предыдущих посадках. Все это в сумме привело к опозданию автобуса.

Благодарим вас за обратную связь по работе инструкторов. Мы обязательно примем меры в их отношении, а также проведем дополнительные тренинги, чтобы избежать возникновения таких ситуаций в дальнейшем.

Услуги фотографа - это опция по желанию. Вы покупаете их только на свое усмотрение. Оборудование, а именно рафты и жилеты, мы приобретаем ежегодно. Каждый день перед началом рабочего дня их чистят и дезинфицируют.

На сайте указано, что Валентина - это организатор экскурсий. Она физически не может присутствовать на каждом маршруте.

С уважением,
Валентина
Е
9 авг 2020
Нам на экскурсии понравилось все: интересный рассказ гида о городе и архитектуре Сочи, удобный автобус, река Мзымта и сплав. Сплав действительно простой и достаточен для того, чтобы увидеть красоту ущелья. Единственное пожелание - это организовать нормальные санитарные комнаты в точке отправления.
Ещё 2 отзыва

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

👥Групповые🚌На автобусе🧒Можно с детьми⚙️Необычные🏆Активный отдых🪨ПещерыСплавы по рекамМзымта🗽Достопримечательности👩‍👧‍👦Для детейГорыПанорамы

Еще несколько похожих предложений в Сочи

Чудеса долины реки Мзымта
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Екатерина
4.5
4 отзыва
Чудеса долины реки Мзымта
Природные, вкусовые, сакральные и экстремальные впечатления в окрестностях Красной поляны
6 500 за 1-4 чел.
Водное приключение в горах: рафтинг по реке Мзымта
4 часа
Групповая
Турфирма
Нет отзывов
Водное приключение в горах: рафтинг по реке Мзымта
Рафтинг - это достаточно новый для России вид спорта, дословный его перевод с английского - «вызов бурной воды»
800 за 1 человека
Рафтинг по реке Мзымта
1.5 часа
Мини-группа
Наталья
Нет отзывов
Рафтинг по реке Мзымта
Сплавиться по бурным водам у подножия гор - в группе до 10 человек с инструктором
30002 700 за 1 человека
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Сергей
5
6 отзывов
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
Большое, информативное и нескучное путешествие по самым красивым местам города и окрестностей
8 900 за 1-4 чел.
Дивное ущелье реки Хоста
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Анна
4.9
42 отзыва
Дивное ущелье реки Хоста
Полюбоваться богатой природой Сочи, узнать о её особенностях и отдохнуть у горной реки
3 900 за 1-4 чел.
Олимпийское наследие Сочи
8 часов
Индивидуальная
Сергей
Нет отзывов
Олимпийское наследие Сочи
Я познакомлю вас с прибрежным и горным Сочи
9 500 за 1-8 чел.
День развлечений в окрестностях Сочи
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Татьяна
5
1 отзыв
День развлечений в окрестностях Сочи
Увлекательное путешествие для взрослых и детей
10 000 за 1-4 чел.
Джиппинг на каньон Псахо
6 часов
🛣 Джиппинг
Мини-группа
Арина
Нет отзывов
Джиппинг на каньон Псахо
Каньон реки Псахо - живописное место с ущельями, лесами и горными реками
2 600 за 1 человека
На квадроциклах по окрестностям Сочи
2 часа
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
Дмитрий
5
12 отзывов
На квадроциклах по окрестностям Сочи
Присоединяйтесь к нашему путешествию по окрестностям Сочи на квадроциклах
от 3 500 за 1-2 чел.
Сочи для смелых, ловких, умелых
5 часов
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
Сергей
5
5 отзывов
Сочи для смелых, ловких, умелых
Сплав по горной реке или квадро-тур в горах и прогулка по мосту Скайпарка на высоте 200 метров
9 750 за 1-8 чел.
Гастро-Сочи: пикник с форелью у горной реки
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Юлия
Нет отзывов
Гастро-Сочи: пикник с форелью у горной реки
Открыть кулинарные секреты, вкусно поесть и отлично отдохнуть в компании харизматичного повара
от 19 500 за 1-2 чел.
Долина «33 водопада» и кавказское застолье
11 часов
🚌 На автобусе
Групповая
4.7
71 отзыв
Долина «33 водопада» и кавказское застолье
Наш путь пройдет по самым красивым окрестностям Сочи
1 500 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сочи
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ