в субботу в 14:00

Стоим в пробке под Сочи, как раз едем с этой экскурсии. Тот самый случай, когда можно и отзыв оставить))) Это было СУПЕР! Забрали вовремя, автобус комфортный, по ходу передвижения в месту сплава (кстати да, это именно сплав, не рафтинг, так что дикого экстрима не ждите, особенно в августе)… так вот, во время поездки наш гид рассказывала о городе, о местах, которые мы проезжаем. Поездка от Сочи до места сплава заняла не более 1,5 часа и пролетела незаметно, так как вид из окна незабываемый😍 Спасибо гиду за прекрасную работу👍

Дальше сам сплав! Чистый восторг! Инструктора красавчики! С юмором, рассказами и историями. Мы с дочкой получили незабываемые впечатления! Какая красота вокруг! Прохлада от реки… мммм… А форель и хачапури из печи просто возвели эту поездку в топ лучших впечатлений года.

С удовольствием повторим. ❤️❤️❤️

СПАСИИИИБО!!!!