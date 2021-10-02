в субботу в 14:00

Ответ гида:
Добрый день.
Спасибо за отзыв, однако непонятна претензия.
Вы попросили посоветовать форму одежды, которую стоит одевать на рафтинг. Я написала ее исходя из своих предпочтений и тех рекомендаций, которые я предоставляю другим гостям.
Хочу обратить внимание, что на мой взгляд сплавться в штанах банально неудобно. В этом году в Сочи было очень тепло, и температура в среднем была 25-30 градусов. Поэтому 99% гостей нашей экскурсии предпочитала совершать рафтинг в купальном костюме и окунаться в прохладную реку, чтобы освежиться.
Если вы понимаете, что вы предпочитаете более теплые вещи, полагаю, что вам нужно было ориентироваться не на мои рекомендации, а на ваши ощущения и восприятие.
С уважением,
Валентина