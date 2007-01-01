Денис проводит ещё 2 экскурсии

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Храмы и крепости Красной Поляны

Познакомиться с историей редких византийских построек и оценить фактурные виды окрестностей

Денис
Денис – Гид из Сочи
Красная Поляна богата историческими фактами и ценными археологическими раскопками, среди которых — около 20 памятников византийской эпохи.

Я покажу два самых интересных объекта, расскажу о ранней христианизации края и роли местных цитаделей в Шелковом пути.

Кроме того, вы откроете впечатляющие пейзажи гор ⛰️, ущелий и рек, а также заглянете на обед к кавказским долгожителям.
Задать вопросОбычно отвечает за 14 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 9 000 ₽ за экскурсию

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Храмы и крепости Красной Поляны
Храмы и крепости Красной Поляны

Что вас ожидает

Ачипсинская крепость
Выехав из Сочи, очень скоро вы окажетесь у места слияния рек Лаура и Мзымта, где на холме находится один из наиболее сохранившихся фортификационных объектов района — крепость 6-8 вв. Вы осмотрите боевые башни, узнаете историю 📖 центральной цитадели в оборонительной системе сооружений нынешней Красной поляны и послушаете о далеких временах христианизации региона и Шелкового пути, когда здесь останавливалось множество путников. После осмотра будет небольшой перекус с горным ⛰️ чаем, бутербродами и сухофруктами, а также возможность сделать короткую фотосъемку.

Византийский храм-крепость Ах-цу
Далее, проехав мимо посёлка Красная Поляна, вы подъедете к еще одному старинному памятнику. Во время пешей прогулки к храму-крепости вам откроются впечатляющие виды гор, ущелья Ах-цу и реки Мзымта. На месте я расскажу о византийском объекте 9-10 вв., состоящем из церкви, сторожевой башни и оборонительных стен, и объясню, в чем его уникальность. Вы также узнаете о его первоначальном предназначении и недавних раскопках, благодаря которым обнаружили удивительный храм. А в завершение на турбазе «Белый Ах-цу» вы сможете заказать блюда местной кухни 🥧 у кавказских долгожителей и оценить вино 🍷 из Абхазии в местной пацхе.

Организационные детали

  • В стоимость тура входит трансфер из Сочи/Адлера туда и обратно
  • Отдельно оплачивается вход на турбазу «Белый Ах-цу» (100 руб/чел) и обед
  • Общие сведения о маршруте: протяженность в обе стороны — 150 км; длительность — 6-7 часов
Начало и место завершения
🚩 на ж/д станции Мацеста
Храмы и крепости Красной Поляны
Храмы и крепости Красной Поляны
Храмы и крепости Красной Поляны
Храмы и крепости Красной Поляны
Храмы и крепости Красной Поляны
Храмы и крепости Красной Поляны
Храмы и крепости Красной Поляны
Храмы и крепости Красной Поляны
Храмы и крепости Красной Поляны
Храмы и крепости Красной Поляны
Храмы и крепости Красной Поляны
Храмы и крепости Красной Поляны
Храмы и крепости Красной Поляны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Денис
Денис
Здравствуйте, уважаемые гости! В городе Сочи я живу с рождения и знаю его как свои пять пальцев. После армии хотел стать военным психологом, закончил ВУЗ, получил диплом, но как-то не пошло, не моё это... Параллельно я занимался туризмом и с 2007 года стал работать инструктором на турбазе в Красной Поляне. Когда я увидел эмоции людей после посещения красивых мест, я понял, что хочу показать эти места всем, кто пожелает погрузиться в красоту Сочи и его окрестностей. По опыту работы я — психолог, спасатель, гид, а теперь и экскурсовод. Жду всех желающих на мои авторские экскурсии.
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Денис проводит ещё 2 экскурсии

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