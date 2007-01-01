Денис проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Ачипсинская крепость

Выехав из Сочи, очень скоро вы окажетесь у места слияния рек Лаура и Мзымта, где на холме находится один из наиболее сохранившихся фортификационных объектов района — крепость 6-8 вв. Вы осмотрите боевые башни, узнаете историю 📖 центральной цитадели в оборонительной системе сооружений нынешней Красной поляны и послушаете о далеких временах христианизации региона и Шелкового пути, когда здесь останавливалось множество путников. После осмотра будет небольшой перекус с горным ⛰️ чаем, бутербродами и сухофруктами, а также возможность сделать короткую фотосъемку.

Византийский храм-крепость Ах-цу

Далее, проехав мимо посёлка Красная Поляна, вы подъедете к еще одному старинному памятнику. Во время пешей прогулки к храму-крепости вам откроются впечатляющие виды гор, ущелья Ах-цу и реки Мзымта. На месте я расскажу о византийском объекте 9-10 вв., состоящем из церкви, сторожевой башни и оборонительных стен, и объясню, в чем его уникальность. Вы также узнаете о его первоначальном предназначении и недавних раскопках, благодаря которым обнаружили удивительный храм. А в завершение на турбазе «Белый Ах-цу» вы сможете заказать блюда местной кухни 🥧 у кавказских долгожителей и оценить вино 🍷 из Абхазии в местной пацхе.

Организационные детали