Маршрут: Адлер (или Сочи) – Солохаул парк 🌳 - Адлер (или Сочи)

Общая длина маршрута - 150 км. (из Адлера и обратно) по живописным местам на персональном автомобиле 🚘 с опытным водителем и остановками в любом месте.

Уникальная и индивидуальная программа на 6 часов для компании из 2-3 человек.

"Солохаул парк" находится в Лазаревском районе города Сочи, в с. Солох-Аул. Он разделен на 3 зоны: смотровая площадка, перевал ноль и туристический комплекс.

В парке Солохаул можно прогуляться 👣 среди гор ⛰️ и водопадов, понежиться в гамаках, наслаждаясь пейзажами долины реки Шахе и горы Фишт, которые по праву считаются заслуженным украшением этих мест, искупаться в чистейшей горной реке, позагорать, продегустировать высокогорный солохаульский чай с медом.

Чем заняться в Солохаул парке (дополнительно по прайсу парка):

троллейный парк

заплайн 1 км

трофи- экскурсия ⛳ на настоящем БТР

полет на воздушном шаре (привязной подъем)

сплав по горной реке (рафтинг)