Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Горное село с богатой историей Живописно расположенная в долине реки Соча, Пластунка покорит вас свежим горным ⛰️ воздухом, извилистыми тропинками, колхидскими лесами и ущельями. Вы узнаете, какие народы оставили здесь свой след, какие трагические события пережили аборигены и как после них в селе возрождалась жизнь. А также отыщете руины старого грузинского ресторана и услышите о его загадочном прошлом.
Дом, где живет красота Вы посетите дом-музей керамики и живописи Юрия Новикова. Оцените самую высокую изразцовую печь в мире, погуляете по живописному саду и раскроете тонкости производства керамических изделий в технике майолика. Экскурсию ⛳ по музею для вас проведет хозяйка дома. А я добавлю от себя личные воспоминания о знакомстве и сотрудничестве с художником.
Организационные детали
До села и обратно мы добираемся на общественном транспорте
Дополнительные расходы: дом керамики — 250 рублей с человека, дети до 10 лет бесплатно, билеты 🎫 на автобус — 75 рублей с человека (туда-обратно)
Начало и место завершения
🚩 у автовокзала
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Екатерина, я работаю в сфере туризма более 15 лет. Гиды — это совершенно особенные люди. Увлеченные, романтичные и умеющие заинтересовать других. И я стремлюсь быть именно такой! На моих экскурсиях нет места занудству и унынию, я всегда встречаю гостей с открытой душой и любовью к своему делу.