Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Что вас ожидает

Горное село с богатой историей

Живописно расположенная в долине реки Соча, Пластунка покорит вас свежим горным ⛰️ воздухом, извилистыми тропинками, колхидскими лесами и ущельями. Вы узнаете, какие народы оставили здесь свой след, какие трагические события пережили аборигены и как после них в селе возрождалась жизнь. А также отыщете руины старого грузинского ресторана и услышите о его загадочном прошлом.

Дом, где живет красота

Вы посетите дом-музей керамики и живописи Юрия Новикова. Оцените самую высокую изразцовую печь в мире, погуляете по живописному саду и раскроете тонкости производства керамических изделий в технике майолика. Экскурсию ⛳ по музею для вас проведет хозяйка дома. А я добавлю от себя личные воспоминания о знакомстве и сотрудничестве с художником.

Организационные детали