Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

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Из Сочи — в горное село Пластунка

Погулять по крупнейшему грузинскому селу страны и посетить уютный музей керамики

Екатерина
Екатерина – Гид из Сочи
Пластунка — небольшое, но очень колоритное село.

Вы услышите о знаковых событиях его истории: бурном экономическом прошлом, драматических переворотах и возрождении.

Погрузитесь в царящую здесь идиллическую атмосферу, погуляете по колхидскому лесу 🌲 и увидите в доме-музее керамики и живописи самую высокую изразцовую печь в мире.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Из Сочи — в горное село Пластунка
Из Сочи — в горное село Пластунка

Что вас ожидает

Горное село с богатой историей
Живописно расположенная в долине реки Соча, Пластунка покорит вас свежим горным ⛰️ воздухом, извилистыми тропинками, колхидскими лесами и ущельями. Вы узнаете, какие народы оставили здесь свой след, какие трагические события пережили аборигены и как после них в селе возрождалась жизнь. А также отыщете руины старого грузинского ресторана и услышите о его загадочном прошлом.

Дом, где живет красота
Вы посетите дом-музей керамики и живописи Юрия Новикова. Оцените самую высокую изразцовую печь в мире, погуляете по живописному саду и раскроете тонкости производства керамических изделий в технике майолика. Экскурсию ⛳ по музею для вас проведет хозяйка дома. А я добавлю от себя личные воспоминания о знакомстве и сотрудничестве с художником.

Организационные детали

  • До села и обратно мы добираемся на общественном транспорте
  • Дополнительные расходы: дом керамики — 250 рублей с человека, дети до 10 лет бесплатно, билеты 🎫 на автобус — 75 рублей с человека (туда-обратно)
Начало и место завершения
🚩 у автовокзала
Из Сочи — в горное село Пластунка
Из Сочи — в горное село Пластунка
Из Сочи — в горное село Пластунка
Из Сочи — в горное село Пластунка
Из Сочи — в горное село Пластунка
Из Сочи — в горное село Пластунка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Меня зовут Екатерина, я работаю в сфере туризма более 15 лет. Гиды — это совершенно особенные люди. Увлеченные, романтичные и умеющие заинтересовать других. И я стремлюсь быть именно такой! На моих экскурсиях нет места занудству и унынию, я всегда встречаю гостей с открытой душой и любовью к своему делу.
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