Абхазия — заповедная, курортная и архитектурная
За один день мы объедем ключевые культурные центры Абхазии, по пути любуясь пышными лесами и зелеными горными склонами. В каждом из городов вам откроются исторические детали, местные колоритные традиции и природные богатства республики. Итак, перед вами предстанут:
Целебные источники Кындыг
Сила и магия абхазской природы откроются вам в селе Кындыг, где расположился комплекс природные геотермальных источников. Приготовьтесь расслабиться, оздоровиться и даже немного помолодеть: чистейшая питьевая вода из горных скважин, открытые бассейны с теплой минеральной водой, ванны с лечебными грязями и природный горячий душ с гидромассажем — всё это спа по-абхазски! Мы расскажем, как появились и чем полезны источники Кындыг, каким образом кипящая минеральная вода остужается до комфортных 45 градусов, почему после грязевых ванн кожа становится бархатной и многое другое.