Что вас ожидает

Абхазия — заповедная, курортная и архитектурная

За один день мы объедем ключевые культурные центры Абхазии, по пути любуясь пышными лесами и зелеными горными склонами. В каждом из городов вам откроются исторические детали, местные колоритные традиции и природные богатства республики. Итак, перед вами предстанут:

Гагра — самый ухоженный, красивый и посещаемый курорт Абхазии. Вы прогуляетесь по Приморскому парку, увидите знаменитый ресторан «Гагрипш» и расположившийся неподалеку символ республики — белоснежную Гагрскую колоннаду с изящными арками в мавританском стиле.

— самый ухоженный, красивый и посещаемый курорт Абхазии. Вы прогуляетесь по Приморскому парку, увидите знаменитый ресторан «Гагрипш» и расположившийся неподалеку символ республики — белоснежную Гагрскую колоннаду с изящными арками в мавританском стиле. Новый Афон — духовный центр региона, где вы осмотрите местные достопримечательности от храма Симона Кананита до Псырцхинской башни, а еще полюбуетесь искусственным водопадом-плотиной, построенной монахами в 19 веке.

— духовный центр региона, где вы осмотрите местные достопримечательности от храма Симона Кананита до Псырцхинской башни, а еще полюбуетесь искусственным водопадом-плотиной, построенной монахами в 19 веке. В Сухуме вам откроются ключевые события из 25-вековой истории Абхазии. Мы пройдем по живописной набережной столицы, рассмотрим фонтан с мифическими грифонами и архитектурные памятники советской эпохи.

Целебные источники Кындыг

Сила и магия абхазской природы откроются вам в селе Кындыг, где расположился комплекс природные геотермальных источников. Приготовьтесь расслабиться, оздоровиться и даже немного помолодеть: чистейшая питьевая вода из горных скважин, открытые бассейны с теплой минеральной водой, ванны с лечебными грязями и природный горячий душ с гидромассажем — всё это спа по-абхазски! Мы расскажем, как появились и чем полезны источники Кындыг, каким образом кипящая минеральная вода остужается до комфортных 45 градусов, почему после грязевых ванн кожа становится бархатной и многое другое.