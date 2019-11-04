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Осмотреть памятники Гагры, Нового Афона и Сухума и искупаться в природных бассейнах Кындыг

Рута
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Рута – экскурсионное агентство
Это путешествие раскроет перед вами всю природную палитру Абхазии — эвкалиптовые рощи, горные клоны, чистейшие минеральные родники и геотермальные источники.

Вы прогуляетесь по курортным улочкам Гагры, Нового Афона и Сухума, прикоснетесь к абхазской истории, а затем расслабитесь в грязевых ваннах и горячих природных бассейнах комплекса Кындыг.
2360 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 13 часов
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча у Платановой аллеи
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У этой экскурсии1 отзыв
4
К термальным источникам Абхазии
К термальным источникам Абхазии

Что вас ожидает

Абхазия — заповедная, курортная и архитектурная
За один день мы объедем ключевые культурные центры Абхазии, по пути любуясь пышными лесами и зелеными горными склонами. В каждом из городов вам откроются исторические детали, местные колоритные традиции и природные богатства республики. Итак, перед вами предстанут:

  • Гагра — самый ухоженный, красивый и посещаемый курорт Абхазии. Вы прогуляетесь по Приморскому парку, увидите знаменитый ресторан «Гагрипш» и расположившийся неподалеку символ республики — белоснежную Гагрскую колоннаду с изящными арками в мавританском стиле.
  • Новый Афон — духовный центр региона, где вы осмотрите местные достопримечательности от храма Симона Кананита до Псырцхинской башни, а еще полюбуетесь искусственным водопадом-плотиной, построенной монахами в 19 веке.
  • В Сухуме вам откроются ключевые события из 25-вековой истории Абхазии. Мы пройдем по живописной набережной столицы, рассмотрим фонтан с мифическими грифонами и архитектурные памятники советской эпохи.

Целебные источники Кындыг
Сила и магия абхазской природы откроются вам в селе Кындыг, где расположился комплекс природные геотермальных источников. Приготовьтесь расслабиться, оздоровиться и даже немного помолодеть: чистейшая питьевая вода из горных скважин, открытые бассейны с теплой минеральной водой, ванны с лечебными грязями и природный горячий душ с гидромассажем — всё это спа по-абхазски! Мы расскажем, как появились и чем полезны источники Кындыг, каким образом кипящая минеральная вода остужается до комфортных 45 градусов, почему после грязевых ванн кожа становится бархатной и многое другое.

Организационные детали

  • В поездку необходимо взять паспорт РФ.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе.
  • Дополнительные расходы: вход к комплекс Кындыг — 150 рублей, обед, сувениры.
  • Также возьмите с собой мелкие наличные деньги (обед и сувениры) и купальные принадлежности.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
К термальным источникам Абхазии
К термальным источникам Абхазии
К термальным источникам Абхазии
К термальным источникам Абхазии
К термальным источникам Абхазии
К термальным источникам Абхазии
К термальным источникам Абхазии
К термальным источникам Абхазии

Экскурсия проводится в воскресенье в 06:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура у Платановой аллеи.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Рута
Рута
В туризме более 15 лет. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии по городу Сочи. А также увлекательные экскурсии по Олимпийскому Парку, Красной Поляне. Стараюсь не только познакомить путешественников с историей и природой Сочи, показать и рассказать им то, что обычно обходят стороной в классических экскурсиях, но и влюбить их в Сочи — всерьез и надолго!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

4 ноября 2019
Слишком продолжительная по времени. Считаю было бы лучше, если бы более узкая тематика и поменьше бы времени занимала, Сама экскурсия длилась 10 часов где-то и переход границы занял в общем пять часов! И хотелось бы передать пожелания нашим сотрудникам КПП в Псоу: ваш пункт - лицо РФ, так пусть оно будет красивым во всех отношениях! Мало того, что не всегда оперативно работают, но и в плане г гигиены - не всякий коровник так жутко выглядит! Ужасно!!! Особенно туалет... Понимаю, что не по адресу, но нас не слышат, может вы сможете донести эту информацию до руководства КПП РФ Псоу

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