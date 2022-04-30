Наш поход начнется с окраин Хостинского района Сочи. Легко преодолеем ливневки и даже бетонные стены и уже через несколько минут окажемся в реликтовом лесу Сочинского национального парка. В древней чаще по пути к мегалиту вы встретите самый большой тополь в мире из реестра ЮНЕСКО и узнаете, почему его называют деревом Любви. Погуляете по роще пробкового дуба. У природного родника раскроете загадку воды, которой нельзя напиться. А на берегу рукотворного озера, в тени исполинов-секвой устроим привал на отдых и перекус.
Наша главная цель — мегалит возрастом не менее 5000 лет. Кто и когда именно его сотворил — доподлинно не известно. Однако есть заключения археологов, считающих его ярким представителем первых культовых памятников на территории Западного Кавказа. Попробуем представить, какие ритуалы здесь совершали в древности, и поговорим о мистических свойствах камня Жрецов, к которому и сейчас приходят эзотерики. Ощутить на себе эффект места силы сможете и вы.
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.