Камень Жрецов и дерево Любви: мини-поход в место силы

Отправиться в треккинг по реликтовым лесам - к крупнейшему тополю в мире и таинственному мегалиту

Индивидуальная
Недалеко от центра Сочи спрятан «родственник» дольменов и редкий образец культового памятника на Западном Кавказе.

К загадочному камню вы пройдете через дубовые рощи, попутно навестите гигантский тополь, родник и отдохнете у озера в тени секвой.

Прикосновение к артефакту, как и пребывание в тишине целебного леса, восполнит ваши силы и подарит чувство гармонии с природой.
Камень Жрецов и дерево Любви: мини-поход в место силы
Камень Жрецов и дерево Любви: мини-поход в место силы
Камень Жрецов и дерево Любви: мини-поход в место силы
Камень Жрецов и дерево Любви: мини-поход в место силы
Камень Жрецов и дерево Любви: мини-поход в место силы
Камень Жрецов и дерево Любви: мини-поход в место силы
Камень Жрецов и дерево Любви: мини-поход в место силы
Камень Жрецов и дерево Любви: мини-поход в место силы
Камень Жрецов и дерево Любви: мини-поход в место силы
Камень Жрецов и дерево Любви: мини-поход в место силы
Камень Жрецов и дерево Любви: мини-поход в место силы
Камень Жрецов и дерево Любви: мини-поход в место силы
Камень Жрецов и дерево Любви: мини-поход в место силы
Камень Жрецов и дерево Любви: мини-поход в место силы
Камень Жрецов и дерево Любви: мини-поход в место силы
Камень Жрецов и дерево Любви: мини-поход в место силы
Камень Жрецов и дерево Любви: мини-поход в место силы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Чудеса реликтового леса

Наш поход начнется с окраин Хостинского района Сочи. Легко преодолеем ливневки и даже бетонные стены и уже через несколько минут окажемся в реликтовом лесу Сочинского национального парка. В древней чаще по пути к мегалиту вы встретите самый большой тополь в мире из реестра ЮНЕСКО и узнаете, почему его называют деревом Любви. Погуляете по роще пробкового дуба. У природного родника раскроете загадку воды, которой нельзя напиться. А на берегу рукотворного озера, в тени исполинов-секвой устроим привал на отдых и перекус.

Загадочный артефакт Древнего мира

Наша главная цель — мегалит возрастом не менее 5000 лет. Кто и когда именно его сотворил — доподлинно не известно. Однако есть заключения археологов, считающих его ярким представителем первых культовых памятников на территории Западного Кавказа. Попробуем представить, какие ритуалы здесь совершали в древности, и поговорим о мистических свойствах камня Жрецов, к которому и сейчас приходят эзотерики. Ощутить на себе эффект места силы сможете и вы.

Организационные детали

Условия и параметры маршрута

  • До места начала вам нужно добраться самостоятельно на общественном транспорте или такси
  • Нитка маршрута: 5,5 км (полный трек). Время прохождения с учетом отдыха: 4 ч. Физическая подготовка: начальная. Подойдет детям от 3 лет
  • Поход состоится в сухую погоду, при наличии небольших осадков не отменяется и не переносится

Подготовка к походу

  • Обязательна спортивная одежда и удобная обувь: кроссовки для города или треккинговые
  • В межсезонье: резиновые сапоги либо сменная обувь
  • Летом: головной убор, крем от загара, купальные принадлежности по желанию
  • С собой питьевая вода — 1,5 л на человека и перекус (также на месте встречи есть небольшая столовая и магазин)

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Хостинском районе, поселке Кудепста
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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