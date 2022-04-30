Что вас ожидает

Чудеса реликтового леса

Наш поход начнется с окраин Хостинского района Сочи. Легко преодолеем ливневки и даже бетонные стены и уже через несколько минут окажемся в реликтовом лесу Сочинского национального парка. В древней чаще по пути к мегалиту вы встретите самый большой тополь в мире из реестра ЮНЕСКО и узнаете, почему его называют деревом Любви. Погуляете по роще пробкового дуба. У природного родника раскроете загадку воды, которой нельзя напиться. А на берегу рукотворного озера, в тени исполинов-секвой устроим привал на отдых и перекус.

Загадочный артефакт Древнего мира

Наша главная цель — мегалит возрастом не менее 5000 лет. Кто и когда именно его сотворил — доподлинно не известно. Однако есть заключения археологов, считающих его ярким представителем первых культовых памятников на территории Западного Кавказа. Попробуем представить, какие ритуалы здесь совершали в древности, и поговорим о мистических свойствах камня Жрецов, к которому и сейчас приходят эзотерики. Ощутить на себе эффект места силы сможете и вы.

Организационные детали

Условия и параметры маршрута

До места начала вам нужно добраться самостоятельно на общественном транспорте или такси

Нитка маршрута: 5,5 км (полный трек). Время прохождения с учетом отдыха: 4 ч. Физическая подготовка: начальная. Подойдет детям от 3 лет

Поход состоится в сухую погоду, при наличии небольших осадков не отменяется и не переносится

Подготовка к походу

Обязательна спортивная одежда и удобная обувь: кроссовки для города или треккинговые

В межсезонье: резиновые сапоги либо сменная обувь

Летом: головной убор, крем от загара, купальные принадлежности по желанию

С собой питьевая вода — 1,5 л на человека и перекус (также на месте встречи есть небольшая столовая и магазин)

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.