Программа поездки:Программа разбивается на несколько этапов, после прохождения которых, Вас ждет небольшая передышка на самых крутых видовых точках. Покорим лесные тропы, полюбуемся сухим Каньоном Псахо, искупаемся в горном озере и обязательно покорим лесную реку. Надёжность и безопасностьВ нашем парке 🌳 четырехколёсной техники можно взять в аренду самые современные модели квадроциклов от лучших мировых производителей, отвечающие всем параметрам спортивных «вездеходов». Даже на самых сложных и долгих маршрутах Вы можете быть уверены в своей безопасности и исправности наших ТС. Отличная проходимость, абсолютная надежность и динамика наших ТС обеспечат самое комфортное и незабываемое путешествие в Вашей жизни. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду — брюки и куртка с длинным рукавом или комбинезон (независимо от пола), оптимальный выбор обуви — это высокие, защищающие голень ботинки с ребристой подошвой, подойдут и кроссовки.