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Каньон Псахо на квадроцикле

Авто
Авто – Гид из Сочи
Если Вы любите сложные маршруты, препятствия и отдых на «износ», этот маршрут был разработан специально для Вас! Здесь Вы не найдете проторенных дорожек — только драйв, только экстрим.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 8 000 ₽ за человека

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Каньон Псахо на квадроцикле
Каньон Псахо на квадроцикле

Что вы увидите

  • Каньон Псахо
Программа поездки:Программа разбивается на несколько этапов, после прохождения которых, Вас ждет небольшая передышка на самых крутых видовых точках. Покорим лесные тропы, полюбуемся сухим Каньоном Псахо, искупаемся в горном озере и обязательно покорим лесную реку. Надёжность и безопасностьВ нашем парке 🌳 четырехколёсной техники можно взять в аренду самые современные модели квадроциклов от лучших мировых производителей, отвечающие всем параметрам спортивных «вездеходов». Даже на самых сложных и долгих маршрутах Вы можете быть уверены в своей безопасности и исправности наших ТС. Отличная проходимость, абсолютная надежность и динамика наших ТС обеспечат самое комфортное и незабываемое путешествие в Вашей жизни. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду — брюки и куртка с длинным рукавом или комбинезон (независимо от пола), оптимальный выбор обуви — это высокие, защищающие голень ботинки с ребристой подошвой, подойдут и кроссовки.
Что входит
  • Аренда квадроцикла
  • Услуги инструктора.
Что не входит
  • Услуги гида
Начало и место завершения
🚩 Сочи, пос. Казачий Брод, Краснофлотская ул., 11А
Каньон Псахо на квадроцикле
Каньон Псахо на квадроцикле
Каньон Псахо на квадроцикле
Каньон Псахо на квадроцикле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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