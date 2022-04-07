Во время экскурсии в Красную Поляну и Олимпийский парк вы побываете в месте, где в 2014 году произошло значимое событие спортивной истории России — Зимние Олимпийские Игры в Сочи. Вы окажетесь на горнолыжном курорте «Роза Хутор», увидите главные спортивные объекты, где творилась история побед, и посетите знаменитое шоу фонтанов в Сочи.

Поднявшись на самую высокую точку курорта «Роза Хутор» на высоту 2327 метров над уровнем моря, вы будете в восторге от захватывающих видов на Черное море, Кавказский хребет с горными пиками и Олимпийскую деревню.

После обеда мы побываем к главным объектам Олимпийских Игр — в прибрежный район Имеретинской низменности.

Вас ждет легендарный стадион Фишт, принимавший Олимпийские игры и Чемпионат Мира по футболу, гоночный трек Формулы-1, набережная реки Мзымта с пятью мостами и шоу поющих фонтанов в «чаше Олимпийского огня», в котором задействовано 252 водных пушки и 264 фонтана.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.