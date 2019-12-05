14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Рассмотреть дореволюционные виллы и перенестись в Сочи времен Серебряного века

Гала
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Гала – ваш гид
Сочи известен своими санаториями-дворцами 30-х годов, которые поражают масштабом и величием.

Но я предлагаю вам вдохнуть атмосферу дореволюционного Сочи, увидеть и полюбить совершенно иную архитектуру — сочинский модерн и эклектику.

Мы поговорим о Шаляпине, Маяковском, Вере Холодной и других известных персонах, облюбовавших Сочи в начале 20 века, попробуем разобраться в особенностях архитектуры того времени и, конечно, осмотрим виллы и особняки Серебряного века, с каждым из которых связаны любопытные истории.
2100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
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У этой экскурсии14 отзывов
4.86
Модерн и эклектика в архитектуре Сочи
Модерн и эклектика в архитектуре Сочи

Что вас ожидает

История Сочи эпохи Серебряного века
На прогулке вам предстоит перенестись в Сочи начала 20 века: я расскажу, как жили первые дачники, построившие здесь виллы, откуда на сочинских улицах появились кипарисы и пальмы, какой архитектор определил архитектурный облик дореволюционного городка и многое другое. А совершить путешествие в прошлую эпоху помогут воспоминания Кирилла Андреевича Гордона — потомственного врача, краеведа, широко образованного человека и автора воспоминаний «Старый Сочи». Вы узнаете об актёрах, писателях и музыкантах, которые когда-то приехали на Черноморское побережье и прикипели к нему всем сердцем: здесь влюблялись и творили Шаляпин, Вера Холодная, Мирей Матье, Любовь Орлова, Маяковский, Высоцкий и другие знаковые фигуры.

Влюбиться в сочинский модерн и эклектику
Вы посетите виллу «Вера» начала 20 века, в которой снимали немой кинофильм «Умирающий лебедь», обратите внимание на архитектурную асимметрию, необычную форму окон и другие черты эклектичного стиля. Прогуляетесь по Мамонтовскому скверу, знакомясь с историей знаменитой купеческой династии, увидите особняк Прилуковых и бюст бактериолога Сергея Соколова, спасшего Сочи от малярии. В поисках модерна мы отправимся к арт-галерее «Форт», где вы рассмотрите работы современных художников и сможете выпить кофе, прогуляемся к вилле врача Гордона, пансиону «Светлана» и вилле Якобсона, которая «построена на мужских слезах». А кроме того, заглянем в Приморский парк и библиотеку им. Пушкина 1912 года постройки с необыкновенной атмосферой и интересными архитектурными решениями.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается Центральном районе Сочи.
  • Если вы остановились в другом районе (Адлерском, Хостинском), то можете доехать до центра Сочи на общественном транспорте, либо я могу помочь с организацией индивидуального автомобиля. Транспортные расходы в этом случае оплачиваются отдельно из расчёта от 1000 руб. за час аренды авто (минимальная продолжительность экскурсии на автомобиле — 4 часа).
  • По вашему желанию программа может быть расширена за счёт посещения парка «Дендрарий» (стоимость расширенной программы уточняйте у гида). В этом случае продолжительность экскурсии увеличивается на 1,5 — 2 часа. Отдельно оплачиваются входные билеты в «Дендрарий».
Модерн и эклектика в архитектуре Сочи
Модерн и эклектика в архитектуре Сочи
Модерн и эклектика в архитектуре Сочи
Модерн и эклектика в архитектуре Сочи
Модерн и эклектика в архитектуре Сочи
Модерн и эклектика в архитектуре Сочи
Модерн и эклектика в архитектуре Сочи
Модерн и эклектика в архитектуре Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Гала
Гала
Мои экскурсии помогут вам не только узнать факты из истории Сочи и увидеть его достопримечательности, но также почувствовать атмосферу и попасть под обаяние приморского города. Я убеждена: только экскурсия, исполненная грамотно и тактично, эмоционально и ярко, откроет глаза на место, в котором вы оказались. Вы словно прозреете и обретёте слух, ведь теперь для вас это не просто дома и деревья, море и горы — а знакомые и друзья. Надеюсь, что именно так после прогулки со мной вы станете воспринимать наш любимый Сочи!
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 декабря 2019
Гала, спасибо за экскурсию! Нам показалась очень интересной информация об архитектуре, местной флоре и фауне, Кавказской войне, Черном море. Ну и сам Сочи - просто красивый город. Получили большое удовольствие, прогуливаясь по улицам и паркам этого удивительного города в сопровождении Галы.
29 сентября 2019
Большое спасибо Галине за интересную экскурсию по очень красивому городу Сочи.
22 сентября 2019
Были на прекрасной экскурсии на тему архитектуры Сочи с Галиной. Мы просто в восторге! Галина знает и любит свой город, рассказывала нам не только об архитектуре, но и о природе Сочи, о деревьях и растениях, а также об истории Сочи через архитектуру. Очень увлекательно и интересно. Спасибо!!
6 августа 2019
Зкскурсия очень понравилась. Гид Гала очень приятная и увлеченная, терпеливо отвечала на все вопросы, интересно и подробно рассказывала. Спасибо.
8 мая 2019
Отличная экскурсия! 10 баллов из 5! Галина увлечённый своим делом профессионал. Помимо архитектуры и истории узнали много нового о местной флоре. Подаётся всё в приятной и доступной форме. Рекомендуем!
8 мая 2019
Была с мужем на этой экскурсии на первых майских праздниках. Остались очень довольны. Галина - отличный экскурсовод. Спокойно, без спешки прогулялись по самым интересным местам. Маршрут построен рационально. По пути не скучали, отмечали и строения и растения! Рассказ был обо всем, об архитектуре, истории, ботанике, даже немного о кинематографе! Профессионально, со знанием вещей, и в то же время совсем не утомительно! Спасибо большое! В следующий раз по приезду снова возьмем у Вас какую-нибудь экскурсию.
5 мая 2019
Красивый город стал более близок и понятен
21 апреля 2019
Большое спасибо Галине, экскурсия понравилась. Будет интересна и детям, и взрослым.
19 сентября 2018
Замечательная экскурсия, очень познавательная, увлекательная. Увидели много тайных мест Сочи, а сколько историй услышалииз жизни жизни известных горожан! Не стал помехой даже ливень, который сопровождал нас на протяжении всего пути! Спасибо за удовольствие!
19 сентября 2018
Интересная познавательная экскурсия, взгляд на Сочи с другого ракурса. Кроме рассказа об архитектуре услышали много интересного о местной флоре. Но не было ничего из анонсированного к экскурсии о жизни в Сочи интересных людей - Шаляпина, Веры Холодной, Мирей Мотье и т. д., той самой изюминки. Рекомендую экскурсию для взрослых.
Ещё 4 отзыва

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