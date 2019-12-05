14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История Сочи эпохи Серебряного века

На прогулке вам предстоит перенестись в Сочи начала 20 века: я расскажу, как жили первые дачники, построившие здесь виллы, откуда на сочинских улицах появились кипарисы и пальмы, какой архитектор определил архитектурный облик дореволюционного городка и многое другое. А совершить путешествие в прошлую эпоху помогут воспоминания Кирилла Андреевича Гордона — потомственного врача, краеведа, широко образованного человека и автора воспоминаний «Старый Сочи». Вы узнаете об актёрах, писателях и музыкантах, которые когда-то приехали на Черноморское побережье и прикипели к нему всем сердцем: здесь влюблялись и творили Шаляпин, Вера Холодная, Мирей Матье, Любовь Орлова, Маяковский, Высоцкий и другие знаковые фигуры.

Влюбиться в сочинский модерн и эклектику

Вы посетите виллу «Вера» начала 20 века, в которой снимали немой кинофильм «Умирающий лебедь», обратите внимание на архитектурную асимметрию, необычную форму окон и другие черты эклектичного стиля. Прогуляетесь по Мамонтовскому скверу, знакомясь с историей знаменитой купеческой династии, увидите особняк Прилуковых и бюст бактериолога Сергея Соколова, спасшего Сочи от малярии. В поисках модерна мы отправимся к арт-галерее «Форт», где вы рассмотрите работы современных художников и сможете выпить кофе, прогуляемся к вилле врача Гордона, пансиону «Светлана» и вилле Якобсона, которая «построена на мужских слезах». А кроме того, заглянем в Приморский парк и библиотеку им. Пушкина 1912 года постройки с необыкновенной атмосферой и интересными архитектурными решениями.