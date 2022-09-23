Музыкально-фруктовый джем в горах Сочи

Прогуляться по субтропическому саду, научиться играть на барабанах и устроить чайную дегустацию

Приглашаем вас устроить барабанный джем под сенью мандариновых деревьев, среди ароматов жасмина и лаванды.

В нашем музыкальном домике вы познакомитесь с барабанами из разных уголков мира, прогуляетесь по дивному фруктовому саду, попробуете авторские травяные чаи с видом на Кудепстинское ущелье. Мы верим, что такие встречи дарят радость сотворчества, наполняют и вдохновляют!
Музыкально-фруктовый джем в горах Сочи
Музыкально-фруктовый джем в горах Сочи
Музыкально-фруктовый джем в горах Сочи
Музыкально-фруктовый джем в горах Сочи
Музыкально-фруктовый джем в горах Сочи
Музыкально-фруктовый джем в горах Сочи
Музыкально-фруктовый джем в горах Сочи
Музыкально-фруктовый джем в горах Сочи
Музыкально-фруктовый джем в горах Сочи
Музыкально-фруктовый джем в горах Сочи
Музыкально-фруктовый джем в горах Сочи
Ближайшие даты:
22
сен
23
сен
24
сен
25
сен
26
сен
27
сен
28
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Секреты фруктового сада

Видели когда-нибудь, как растут киви и фейхоа, инжир и кизил, виноград и мандарины, гранат и дикая хурма? В первой части экскурсии вы окажетесь в субтропическом саду среди всего этого великолепия, моря цветов и пряно-ароматных трав. Сможете разведать нюансы ухода за растениями, секретики выращивания и сохранения урожая. Осторожно — в нашем саду можно бесповоротно влюбиться в красоту и щедрость природы.

Барабанный джем на закате

Вторая часть экскурсии — это просто «космос»! На смотровой площадке с видом на море мы развернем «барабанный стол» — дастархан. В формате интерактивного мастер-класса вы познакомитесь с уникальной коллекцией необычных ударных инструментов: от «космических» барабанов ханг и поющих тибетских чаш до индийских караталов и валдайских колокольчиков.

А затем мы проводим день под ритмы барабанов — вместе «поджемим» на закате. Никаких шумов города — только звуки природы и наша музыка. Поверьте, даже те, кто взял в руки барабан в первый раз, через 10-15 минут синхронизируются с другими, с собой, с природой. Это очень объединяет и вдохновляет!

Чайно-фруктовая дегустация

В завершение встречи вы отведаете сезонные свежие фрукты и ягоды, а также попробуете наши фирменные травяные чаи, варенья, пастилу из фруктов и даже чипсы из хурмы. Устроимся там же, на дастархане, или на балконе музыкального домика с шикарным видом на ущелье и Черное море.

Организационные детали

  • До места можно добраться на автомобиле или такси (примерно 40 минут), а также на общественном транспорте: до Кудепсты, затем на автобусе № 136 до остановки «Почта» (село Верхнениколаевское). Оттуда мы можем забрать группу до 4-х человек на своей машине.
  • Основная часть экскурсии проходит на свежем воздухе, поэтому всегда ориентируемся на погодные условия

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в селе Верхнениколаевское
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🌇ВечерниеГоры🍀Природа и пейзажи🏡Выездные🎓Мастер-классы🍤Гастрономические🧐АвторскиеЦветы и садыДегустационные туры🎵Музыкальные

Похожие туры в Сочи

Чайная церемония в горах Сочи
6 часов
🚗 На машине
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Эдуард
Эдуард
Нет отзывов
Чайная церемония в горах Сочи
Продегустировать несколько сортов чая в окружении дивных пейзажей и прогуляться к Орлиным скалам
на Ж/Д станции Мацеста
23 сен
24 сен
25 сен
28 сен
2 600 за 1 человека
Любимый Сочи, от моря и до гор - в мини-группе
7 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Happy
Happy
4.5
8 отзывов
Любимый Сочи, от моря и до гор - в мини-группе
Прочувствуйте Сочи и сочинский колорит
Адлер, КПП вашего отеля, или автобусная остановка
1 000 за 1 человека
Расширенная обзорная экскурсия по городу Сочи
6 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Организатор экскурсии Виктор
Виктор
5
2 отзыва
Расширенная обзорная экскурсия по городу Сочи
Приглашаю вас на знакомство с Сочи
По договоренности
от 7 500 за экскурсию
Джип-тур на Land Cruiser: горы, пещеры и водопады Сочи
10 часов
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
5
5 отзывов
Джип-тур на Land Cruiser: горы, пещеры и водопады Сочи
Красота окрестностей Сочи завораживает, но далеко не везде вы сможете побывать, если поедете на автобусную экскурсию
Ваш адрес (Сочи, Адлер, Красная Поляна)
25 сен
1 окт
2 окт
3 окт
16 000 за всё до 5 чел.
Обзор всех самых известных достопримечательностей Сочи за 4 часа
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
5
1 отзыв
Обзор всех самых известных достопримечательностей Сочи за 4 часа
Приглашаем вас на прогулку, которая окутает вас очарованием старого Сочи
Ваш отель в Сочи или Адлере
от 10 900 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по центру Сочи с посещением горы Ахун (выезд из Адлера)
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
4.9
13 отзывов
Обзорная экскурсия по центру Сочи с посещением горы Ахун (выезд из Адлера)
Эта экскурсия идеально подойдёт всем, кто хочет познакомиться с главными достопримечательностями центра Сочи
Ваш отель или ближайшая к нему остановка
23 сен
1 000 за 1 человека
Золотое кольцо Сочи
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
Нет отзывов
Золотое кольцо Сочи
Знакомство с главными достопримечательностями начнем с горы Ахун
По договоренности
27 сен
28 сен
29 сен
30 сен
10 000 за всё до 8 чел.
Жечужина Сочи - Солохаул
6 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии ШиК
ШиК
Нет отзывов
Жечужина Сочи - Солохаул
В парке Солохаул можно прогуляться среди гор и водопадов
Сочи (или Адлер) , КПП любого отеля
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
от 25 000 за всё до 2 чел.
Поход на Агурские водопады и гору Ахун
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
Нет отзывов
Поход на Агурские водопады и гору Ахун
На автомобиле мы поедем на самую высокую гору в центральной части Сочи
Мы заберем вас из отеля в Сочи
23 сен
29 сен
30 сен
6 окт
10 000 за всё до 4 чел.
Чайные плантации Мацесты и воздушный шар
6 часов
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
🎈 На воздушном шаре
Групповая
до 35 чел.
Организатор экскурсии Никита
Никита
5
1 отзыв
Чайные плантации Мацесты и воздушный шар
А вы знали, что совсем недалеко от Сочи находятся чайные плантации
Забираем от отеля, либо от ближайшей остановки
Сегодня
23 сен
25 сен
28 сен
2 600 за 1 человека
Вечерний Сочи
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
Нет отзывов
Вечерний Сочи
Мы увидим «огни ночного Сочи» с самых выгодных смотровых площадок
ваш отель
7 000 за всё до 4 чел.
Таинственный Сочи
9 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Радмила
Радмила
4.9
7 отзывов
Таинственный Сочи
Предлагаем вам провести целый день по ту сторону всем известного Сочи и его окрестностей
Ближайшая остановка или КПП отеля
Завтра
25 сен
27 сен
29 сен
1 500 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сочи
ХОРОШО
🧭
ТАМ