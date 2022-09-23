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Описание
Что вас ожидает
Секреты фруктового сада
Видели когда-нибудь, как растут киви и фейхоа, инжир и кизил, виноград и мандарины, гранат и дикая хурма? В первой части экскурсии вы окажетесь в субтропическом саду среди всего этого великолепия, моря цветов и пряно-ароматных трав. Сможете разведать нюансы ухода за растениями, секретики выращивания и сохранения урожая. Осторожно — в нашем саду можно бесповоротно влюбиться в красоту и щедрость природы.
Барабанный джем на закате
Вторая часть экскурсии — это просто «космос»! На смотровой площадке с видом на море мы развернем «барабанный стол» — дастархан. В формате интерактивного мастер-класса вы познакомитесь с уникальной коллекцией необычных ударных инструментов: от «космических» барабанов ханг и поющих тибетских чаш до индийских караталов и валдайских колокольчиков.
А затем мы проводим день под ритмы барабанов — вместе «поджемим» на закате. Никаких шумов города — только звуки природы и наша музыка. Поверьте, даже те, кто взял в руки барабан в первый раз, через 10-15 минут синхронизируются с другими, с собой, с природой. Это очень объединяет и вдохновляет!
Чайно-фруктовая дегустация
В завершение встречи вы отведаете сезонные свежие фрукты и ягоды, а также попробуете наши фирменные травяные чаи, варенья, пастилу из фруктов и даже чипсы из хурмы. Устроимся там же, на дастархане, или на балконе музыкального домика с шикарным видом на ущелье и Черное море.
Организационные детали
До места можно добраться на автомобиле или такси (примерно 40 минут), а также на общественном транспорте: до Кудепсты, затем на автобусе № 136 до остановки «Почта» (село Верхнениколаевское). Оттуда мы можем забрать группу до 4-х человек на своей машине.
Основная часть экскурсии проходит на свежем воздухе, поэтому всегда ориентируемся на погодные условия
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в селе Верхнениколаевское
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Сочи
Мы команда близких по духу людей — садоводы, музыканты, путешественники. Мы побывали во многих странах мира и отовсюду привозили барабаны и экзотические ударные инструменты. Нас объединяет любовь к природе, осознанной жизни на земле, сотворчеству. Вы окунётесь вместе с нами в ритмы музыки и природы, откроете в себе много нового, неизведанного и вдохновляющего.