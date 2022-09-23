Приглашаем вас устроить барабанный джем под сенью мандариновых деревьев, среди ароматов жасмина и лаванды. В нашем музыкальном домике вы познакомитесь с барабанами из разных уголков мира, прогуляетесь по дивному фруктовому саду, попробуете авторские травяные чаи с видом на Кудепстинское ущелье. Мы верим, что такие встречи дарят радость сотворчества, наполняют и вдохновляют!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Секреты фруктового сада

Видели когда-нибудь, как растут киви и фейхоа, инжир и кизил, виноград и мандарины, гранат и дикая хурма? В первой части экскурсии вы окажетесь в субтропическом саду среди всего этого великолепия, моря цветов и пряно-ароматных трав. Сможете разведать нюансы ухода за растениями, секретики выращивания и сохранения урожая. Осторожно — в нашем саду можно бесповоротно влюбиться в красоту и щедрость природы.

Барабанный джем на закате

Вторая часть экскурсии — это просто «космос»! На смотровой площадке с видом на море мы развернем «барабанный стол» — дастархан. В формате интерактивного мастер-класса вы познакомитесь с уникальной коллекцией необычных ударных инструментов: от «космических» барабанов ханг и поющих тибетских чаш до индийских караталов и валдайских колокольчиков.

А затем мы проводим день под ритмы барабанов — вместе «поджемим» на закате. Никаких шумов города — только звуки природы и наша музыка. Поверьте, даже те, кто взял в руки барабан в первый раз, через 10-15 минут синхронизируются с другими, с собой, с природой. Это очень объединяет и вдохновляет!

Чайно-фруктовая дегустация

В завершение встречи вы отведаете сезонные свежие фрукты и ягоды, а также попробуете наши фирменные травяные чаи, варенья, пастилу из фруктов и даже чипсы из хурмы. Устроимся там же, на дастархане, или на балконе музыкального домика с шикарным видом на ущелье и Черное море.

Организационные детали