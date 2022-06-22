Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе с местным жителем

Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе с местным жителем
Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе с местным жителем
Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе с местным жителем
Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе с местным жителем
Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе с местным жителем
Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе с местным жителем
Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе с местным жителем

Что вас ожидает 🤩

  • Пляж "Белые скалы"
  • Город Гагра
  • Парк принца Ольденбурского
  • Ресторан Гагрипш
  • Колоннада
  • Зимний театр
  • Бзыпский храм(10в)
  • Водопад" Девичьи" слезы
  • Подвесной мост над рекой Бзыбь
  • Самшитовая роща
  • Голубое озеро
  • Слияние двух рек Бзыбь и Гега
  • Юпшарский каньон
  • Водопад "Мужские слезы"
  • Чабгарский карниз
  • Озеро Рица
  • Дача Сталина (по желанию, оплата отдельно)

Описание

Прекрасная земля, которая ждет вас в этот день, — Апсны, или Страна души. Вы убедитесь, что это так! Отправитесь в путешествие в группе до 8 человек в компании местного жителя на комфортабельных минивэнах. Вы увидите райское местечко -пляж Белые скалы, вскоре вы окажетесь в городе- курорте Гагра, рассмотрите символ города-ресторан Гагрипш, погуляете по живописному парку принца Ольденбургского,основателя города,сфотографируйтесь у белоснежной Колоннады, посетите Бзыпскую крепость, Бзыпский храм, Голубое озеро, полюбуетесь водопадами "Мужские","Женские" слезы,слияние двух рек р. Гега и р. Бзыби,подвесной мост над рекой Бзыбь, Самшитовая роща, проедите через узкий Юпшарский каньон, остановимся на смотровой площадке Чабгарский карниз и, конечно, навестите красавицу Рицу. Продегустируете угощения Абхазии (вино, коньяк, чачу, копченое мясо, домашний козий сыр, горный мед) и пообедаете на берегу горной реки в окружении самшитовой рощи. По желанию экскурсию можно расширить за дополнительную доплату и посетить Новый Афон, Сухум. Возможна организация индивидуального тура. Экскурсию для Вас проведет гид-водитель из нашей команды-каждый из них абхазец, который расскажет о родном крае. Мы стараемся формировать группы по одному возрасту и составу компании

экскурсии проводим ежедневно,время выезда 08.00-09.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер по Олимпийскому парку
Что не входит
  • Дополнительные расходы: экологический сбор 700 руб.
  • Обед оплачиваете самостоятельно
Место начала и завершения?
Вокзал Олимпийского парка, улица Вокзальная, д. 7
Когда и сколько длится?
Когда: экскурсии проводим ежедневно,время выезда 08.00-09.00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Спасибо за заказ
  • Я с вами свяжусь по вотсапу
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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