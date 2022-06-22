Описание

Прекрасная земля, которая ждет вас в этот день, — Апсны, или Страна души. Вы убедитесь, что это так! Отправитесь в путешествие в группе до 8 человек в компании местного жителя на комфортабельных минивэнах. Вы увидите райское местечко -пляж Белые скалы, вскоре вы окажетесь в городе- курорте Гагра, рассмотрите символ города-ресторан Гагрипш, погуляете по живописному парку принца Ольденбургского,основателя города,сфотографируйтесь у белоснежной Колоннады, посетите Бзыпскую крепость, Бзыпский храм, Голубое озеро, полюбуетесь водопадами "Мужские","Женские" слезы,слияние двух рек р. Гега и р. Бзыби,подвесной мост над рекой Бзыбь, Самшитовая роща, проедите через узкий Юпшарский каньон, остановимся на смотровой площадке Чабгарский карниз и, конечно, навестите красавицу Рицу. Продегустируете угощения Абхазии (вино, коньяк, чачу, копченое мясо, домашний козий сыр, горный мед) и пообедаете на берегу горной реки в окружении самшитовой рощи. По желанию экскурсию можно расширить за дополнительную доплату и посетить Новый Афон, Сухум. Возможна организация индивидуального тура. Экскурсию для Вас проведет гид-водитель из нашей команды-каждый из них абхазец, который расскажет о родном крае. Мы стараемся формировать группы по одному возрасту и составу компании