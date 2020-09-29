3 отзыва оставили туристы

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Новый Афон, Гагра и озеро Рица: путешествие во времени

Раскрыть историю и красоту Абхазии на авто-пешеходной экскурсии по ее главным местам

5
3 отзыва
Ян
Ян – Гид из Сочи
Вы на один день погрузитесь в прошлое и увидите Кавказ времен СССР, царской России и Средневековья.

Ведь Абхазии удивительным образом удалось сохранить артефакты разных веков! А еще она покорит вас невероятной природной красотой: вы увидите горы ⛰️ и море 🌊, озера и водопады, парки 🌳 и каньоны.

Я помогу вам не пропустить главное и расскажу о местных традициях и обычаях.
Задать вопросОбычно отвечает за 51 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 11 000 ₽ за экскурсию

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Новый Афон, Гагра и озеро Рица: путешествие во времени
Новый Афон, Гагра и озеро Рица: путешествие во времени

Что вас ожидает

Идиллическая Гагра
По пути в Гагру мы заедем в небольшой поселок Цандрыпш, где вы увидите базилику VI века. Это один из древнейших храмов Абхазии, построенный задолго до крещения Руси. В самой Гагре вы прогуляетесь 👣 по живописному приморскому парку принца Ольденбургского и увидите знаменитый ресторан Гагрипш, в котором бывали Николай II, Чехов, Шаляпин и Максим Горький.

Христианские святыни Нового Афона
Вы посетите мужской Новоафонский монастырь, основанный монахами у подножия горы ⛰️ в конце XIX века, и услышите о развитии христианства в Абхазии. Кроме того, подниметесь на Иверскую гору, рассмотрите Анакопийскую крепость и насладитесь чудесными видами на лазурное побережье.

Озеро Рица и дикая природа Абхазии
В завершение вы посетите изумительное по своей красоте горное озеро Рица и узнаете, как оно сформировалась и с чем связан ярко-бирюзовый цвет его воды. По пути к Рице я покажу вам Голубое озеро, водопад Девичьи слезы, Юпшарский каньон и Чабгарский карниз.

Организационные детали

  • Трансфер от отеля и обратно включен в стоимость
  • По дороге в Новый Афон мы заедем на обед в национальное кафе. Средний чек — 500 рублей на человека.
  • Входной билет 🎫 в Рицинский реликтовый национальный парк 🌳 не включен в стоимость — 350 рублей с человека
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Новый Афон, Гагра и озеро Рица: путешествие во времени
Новый Афон, Гагра и озеро Рица: путешествие во времени
Новый Афон, Гагра и озеро Рица: путешествие во времени
Новый Афон, Гагра и озеро Рица: путешествие во времени
Новый Афон, Гагра и озеро Рица: путешествие во времени
Новый Афон, Гагра и озеро Рица: путешествие во времени
Новый Афон, Гагра и озеро Рица: путешествие во времени

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ян
Ян
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ян. Я родился в Сочи, много лет работаю в сфере туризма, знаю огромное количество интересных мест и отлично владею историей родного региона. Надеюсь на скорую встречу!
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3 отзыва оставили туристы

29 сентября 2020
Всё было хорошо.
Дарья
20 сентября 2020
Огромное спасибо Яну за замечательный день в Абхазии. Все было очень круто, однозначно рекомендую!
11 сентября 2020
Очень комфортно, маршрут продуман, несмотря на длительность поездки переутомления не почувствовала. Ян очень пунктуален, учитывал наши пожелания во время путешествия, немного не хватило местных баек и каких -нибудь "почти правдивых" историй об объектах посещения кроме просто исторической справки

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