3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Идиллическая Гагра

По пути в Гагру мы заедем в небольшой поселок Цандрыпш, где вы увидите базилику VI века. Это один из древнейших храмов Абхазии, построенный задолго до крещения Руси. В самой Гагре вы прогуляетесь 👣 по живописному приморскому парку принца Ольденбургского и увидите знаменитый ресторан Гагрипш, в котором бывали Николай II, Чехов, Шаляпин и Максим Горький.

Христианские святыни Нового Афона

Вы посетите мужской Новоафонский монастырь, основанный монахами у подножия горы ⛰️ в конце XIX века, и услышите о развитии христианства в Абхазии. Кроме того, подниметесь на Иверскую гору, рассмотрите Анакопийскую крепость и насладитесь чудесными видами на лазурное побережье.

Озеро Рица и дикая природа Абхазии

В завершение вы посетите изумительное по своей красоте горное озеро Рица и узнаете, как оно сформировалась и с чем связан ярко-бирюзовый цвет его воды. По пути к Рице я покажу вам Голубое озеро, водопад Девичьи слезы, Юпшарский каньон и Чабгарский карниз.

Организационные детали