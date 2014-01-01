Владимир проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Как это было

Я открою вам историю 📖 олимпийского строительства и Олимпийских игр 2014 со всеми масштабами и без прикрас, ведь я видел всё своими глазами. Вы узнаете:

Почему сочинцы сначала ненавидели Олимпиаду, а потом полюбили;

Какие планы организаторов не сбылись и почему не раскрылось кольцо на Церемонии открытия;

Какие соревнования проходили в каждом из стадионов;

Что было на этом месте до Олимпиады и как спрятали кладбище староверов в центре Парка;

Какие перспективы у территории.

Стадионы и их особенности

В центре парка мы прогуляемся по Медальной площади и по пешеходным мостам, с которых видно трассу Формулы-1. У стадиона «Фишт» вы услышите, каким был изначальный проект. Около арены «Шайба» я расскажу о её необычной конструкции и раскрою, что хотели сделать со стадионом после Олимпиады. А у ледового дворца «Айсберг» обсудим, почему его называют золотым и какие спортсмены отличились на его льду. Кроме того, вы рассмотрите олимпийский факел, у которого есть свои секреты.

Организационные детали

Это пешеходная прогулка 👣. По желанию можно взять в аренду электромобили или электросамокаты (оплачивается дополнительно).