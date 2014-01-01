Владимир проводит ещё 1 экскурсию

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Олимпийский парк с волонтёром Игр-2014

Перенестись в дни самого масштабного спортивного события России и узнать об объектах парка

Владимир
Владимир – Гид из Сочи
Олимпиада, прошедшая в родном Сочи, навсегда останется в сердце: я видел восторг 🔥 зрителей, восхищение иностранцев, слёзы от поражений и ликование от побед.

Мой рассказ погрузит вас в тот грандиозный праздник с круговоротом событий и эмоций.

А фоном станут объекты Олимпийского парка: вы услышите об их особенностях, а также о секретах Церемонии открытия.
Задать вопросОбычно отвечает за 10 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • От 3 000 ₽ за экскурсию

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Олимпийский парк с волонтёром Игр-2014
Олимпийский парк с волонтёром Игр-2014

Что вас ожидает

Как это было
Я открою вам историю 📖 олимпийского строительства и Олимпийских игр 2014 со всеми масштабами и без прикрас, ведь я видел всё своими глазами. Вы узнаете:

  • Почему сочинцы сначала ненавидели Олимпиаду, а потом полюбили;
  • Какие планы организаторов не сбылись и почему не раскрылось кольцо на Церемонии открытия;
  • Какие соревнования проходили в каждом из стадионов;
  • Что было на этом месте до Олимпиады и как спрятали кладбище староверов в центре Парка;
  • Какие перспективы у территории.

Стадионы и их особенности
В центре парка мы прогуляемся по Медальной площади и по пешеходным мостам, с которых видно трассу Формулы-1. У стадиона «Фишт» вы услышите, каким был изначальный проект. Около арены «Шайба» я расскажу о её необычной конструкции и раскрою, что хотели сделать со стадионом после Олимпиады. А у ледового дворца «Айсберг» обсудим, почему его называют золотым и какие спортсмены отличились на его льду. Кроме того, вы рассмотрите олимпийский факел, у которого есть свои секреты.

Организационные детали

Это пешеходная прогулка 👣. По желанию можно взять в аренду электромобили или электросамокаты (оплачивается дополнительно).

Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Олимпийский парк с волонтёром Игр-2014
Олимпийский парк с волонтёром Игр-2014
Олимпийский парк с волонтёром Игр-2014
Олимпийский парк с волонтёром Игр-2014
Олимпийский парк с волонтёром Игр-2014
Олимпийский парк с волонтёром Игр-2014
Олимпийский парк с волонтёром Игр-2014

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владимир
Владимир
Привет! Я Владимир и я живу в Сочи всю свою жизнь. С 16 лет я работаю в туризме. Я всегда делаю так, чтобы мои туристы оставались довольными. Я разбираюсь в истории земли, на которой стоит Сочи, в архитектуре и растениях. А также я хорошо знаю современный Сочи, ведь своими глазами вижу, как он меняется. И этим я поделюсь с вами!
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Владимир проводит ещё 1 экскурсию

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