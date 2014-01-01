Владимир проводит ещё 1 экскурсию

Как это было Я открою вам историю 📖 олимпийского строительства и Олимпийских игр 2014 со всеми масштабами и без прикрас, ведь я видел всё своими глазами. Вы узнаете:
Почему сочинцы сначала ненавидели Олимпиаду, а потом полюбили;
Какие планы организаторов не сбылись и почему не раскрылось кольцо на Церемонии открытия;
Какие соревнования проходили в каждом из стадионов;
Что было на этом месте до Олимпиады и как спрятали кладбище староверов в центре Парка;
Какие перспективы у территории.
Стадионы и их особенности В центре парка мы прогуляемся по Медальной площади и по пешеходным мостам, с которых видно трассу Формулы-1. У стадиона «Фишт» вы услышите, каким был изначальный проект. Около арены «Шайба» я расскажу о её необычной конструкции и раскрою, что хотели сделать со стадионом после Олимпиады. А у ледового дворца «Айсберг» обсудим, почему его называют золотым и какие спортсмены отличились на его льду. Кроме того, вы рассмотрите олимпийский факел, у которого есть свои секреты.
Организационные детали
Это пешеходная прогулка 👣. По желанию можно взять в аренду электромобили или электросамокаты (оплачивается дополнительно).
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Привет! Я Владимир и я живу в Сочи всю свою жизнь. С 16 лет я работаю в туризме. Я всегда делаю так, чтобы мои туристы оставались довольными. Я разбираюсь в истории земли, на которой стоит Сочи, в архитектуре и растениях. А также я хорошо знаю современный Сочи, ведь своими глазами вижу, как он меняется. И этим я поделюсь с вами!