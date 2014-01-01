Олимпийское наследие Сочи

Все олимпийские объекты Сочи за один день

4.8
4 отзыва
Все олимпийские объекты Сочи за один день.

За 9 часов экскурсии вы посетите оба кластера Олимпийских Игр 2014 — горнолыжный курорт Красная Поляна, прибрежный Олимпийский парк, и затем увидите шоу фонтанов.

Мы прокатимся на канатной дороге в горах и совершим пешую прогулку по Олимпийскому парку, увидим впечатляющую архитектуру и поднимемся на смотровую площадку Сочи на высоте 2200 м.
Олимпийское наследие Сочи
Олимпийское наследие Сочи
Олимпийское наследие Сочи
Олимпийское наследие Сочи
Олимпийское наследие Сочи
Олимпийское наследие Сочи
Олимпийское наследие Сочи

Что вы увидите 🤩

  • Горно-лыжные курорты Красная Поляна
  • Черная Пирамида (2200 м)
  • Альпика-Сервис
  • Роза Хутор
  • Канатная дорога Роза Хутор
  • набережная Роза Хутор
  • Олимпийский парк
  • стадионы: Фишт
  • Айсберг
  • Большой
  • Шайба
  • Адлер-Арена
  • Чаша Олимпийского огня
  • шоу фонтанов.
Экспресс-тур по олимпийским объектам г. Сочи за один день. Мы постарались сделать его максимально информативным и насыщенным. За 10 часов экскурсии вы посетите оба кластера Олимпийских Игр 2014 - горный и прибрежный.
Внимание!
Во время экскурсии предусмотрены обязательные доплаты на объектах посещения.
Начнется экскурсия с подъема в горы, мимо знаменитого на весь мир поселка Красная Поляна, горно-лыжных курортов "Роза Хутор" и "Газпром" на курорт "Красная Поляна". На канатной дороге гондольного типа вы подниметесь на "Черную Пирамиду" - смотровую площадку, находящуюся на высоте 2200 метров над уровнем моря, откуда открывается взору захватывающая панорама горных вершин Большого Кавказского Хребта.
Надышавшись свежим горным воздухом, мы отправимся в прибрежный кластер, в Олимпийский парк, где расположились 6 спортивных стадионов, каждый из которых представляет большую архитектурную и спортивную ценность для России. Вас ждет увлекательная пешеходная прогулка по территории Олимпийского парка. Его главным украшением является Чаша Олимпийского огня, которая в вечернее время дня как по волшебству превращается в светомузыкальный фонтан, выбрасывающий водяные струи, подсвеченные в разные оттенки пяти цветов на высоту до 60 метров в такт музыке русских композиторов и мировых исполнителей.

Цены на экскурсию

Для группы 1-25 человек
Стандартный билет (выезд из Сочи) — билет на канатную дорогу не включен в стоимость
1 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Канатная дорога Красная поляна. (2200м): Стоимость 1790 руб взрослый
  • 1100 руб дети 7-14 лет
  • Льготный билет при наличии документов: люди старше 60 лет
  • инвалиды 2 и 3 гр.
  • многодетные родители - 1100 руб.
  • Обед в кафе по меню.
Место начала и завершения
ост. Платановая Аллея
Когда и сколько длится?
Когда: Среда и воскресенье
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Среда и воскресенье

Турфирма А.
Турфирма А.
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