Экспресс-тур по олимпийским объектам г. Сочи за один день. Мы постарались сделать его максимально информативным и насыщенным. За 10 часов экскурсии вы посетите оба кластера Олимпийских Игр 2014 - горный и прибрежный.

Внимание!

Во время экскурсии предусмотрены обязательные доплаты на объектах посещения.

Начнется экскурсия с подъема в горы, мимо знаменитого на весь мир поселка Красная Поляна, горно-лыжных курортов "Роза Хутор" и "Газпром" на курорт "Красная Поляна". На канатной дороге гондольного типа вы подниметесь на "Черную Пирамиду" - смотровую площадку, находящуюся на высоте 2200 метров над уровнем моря, откуда открывается взору захватывающая панорама горных вершин Большого Кавказского Хребта.

Надышавшись свежим горным воздухом, мы отправимся в прибрежный кластер, в Олимпийский парк, где расположились 6 спортивных стадионов, каждый из которых представляет большую архитектурную и спортивную ценность для России. Вас ждет увлекательная пешеходная прогулка по территории Олимпийского парка. Его главным украшением является Чаша Олимпийского огня, которая в вечернее время дня как по волшебству превращается в светомузыкальный фонтан, выбрасывающий водяные струи, подсвеченные в разные оттенки пяти цветов на высоту до 60 метров в такт музыке русских композиторов и мировых исполнителей.