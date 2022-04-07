Парк приключений Skypark

Смешанная - автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная - автомобильная и пешеходная.

Рекомендуем взять с собой удобную одежду и обувь (запрещено ношение обуви на каблуках), средства защиты от солнца.
Парк приключений Skypark
Парк приключений Skypark
Парк приключений Skypark
Парк приключений Skypark

Что вас ожидает 🤩

  • Парк приключений Skypark
  • Вид на Ахштырское ущелье и реку Мзымта
  • Вид на Черное море и Кавказские горы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Невероятные приключения в горах? Это вполне возможно, если вы выбираете Скайпарк. Название хорошо известно многим туристам, ведь этот парк специально был создан для поклонников адреналиновых развлечений. Находится Скайпарк неподалеку от Адлера, а точнее в Ахштырском ущелье. Скучать здесь уж точно не придется: банджи-джампинг, самый длинный в стране подвесной мост, самые высокие в мире качели и многое другое. Все это – развлечения, захватывающие дух, но при этом безопасные.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входной билет в парк: взрослый билет - 1700 руб. /чел. детский билет (6-14 лет) - 800 руб. /чел. Платные аттракционы парка
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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