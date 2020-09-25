1 отзыв оставили туристы

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Пешком по Пикету: мини-поход к Змейковским водопадам

Насладиться яркими пейзажами Сочи с вершины горы Пикет и отдохнуть у знаменитого каскада водопадов

5
1 отзыв
Роман
Роман – Гид из Сочи
Живописные лесные тропинки выведут нас к захватывающим панорамам Большого Сочи и удивительному каскаду Змейковских водопадов.

В ходе треккинга вы познакомитесь с природой, культурой и историей 📖 нашего края, услышите местные легенды и предания.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏞Парки
  • 🐼Животный мир
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От 2 000 ₽ за экскурсию

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Пешком по Пикету: мини-поход к Змейковским водопадам
Пешком по Пикету: мини-поход к Змейковским водопадам

Что вас ожидает

Все выше, и выше, и выше!
Я расскажу о технике безопасности во время мини-похода, и мы начнем подъем. По дороге до вершины поговорим о местной флоре и фауне, растениях эндемиках и популярных природных достопримечательностях 🏛️. Добравшись до вершины горы ⛰️ Пикет, мы остановимся на смотровой площадке, чтобы полюбоваться панорамными видами центральной части Сочи с высоты 598 метров над уровнем моря 🌊, отдохнуть и сделать прекрасные снимки.

Спуск к водопадам
Далее мы спустимся в лесную полосу и отправимся на поиски легендарных Змейковских водопадов. Я расскажу о забавной традиции местных, связанной с грозой, объясню, почему каскад должен был бы назваться Дикарькиным, и проведу вас к роднику «Изумрудный». Вы осмотрите памятник природы и, если повезет, даже искупаетесь в чаше непересыхающего водопада.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на общественном транспорте, по желанию за дополнительную плату возможно организовать трансфер
  • В конце маршрута находится кафе «Змейка», питание в нем не входит в стоимость
Начало и место завершения
🚩 у Ж/Д вокзала Сочи
Пешком по Пикету: мини-поход к Змейковским водопадам
Пешком по Пикету: мини-поход к Змейковским водопадам
Пешком по Пикету: мини-поход к Змейковским водопадам
Пешком по Пикету: мини-поход к Змейковским водопадам
Пешком по Пикету: мини-поход к Змейковским водопадам
Пешком по Пикету: мини-поход к Змейковским водопадам
Пешком по Пикету: мини-поход к Змейковским водопадам
Пешком по Пикету: мини-поход к Змейковским водопадам
Пешком по Пикету: мини-поход к Змейковским водопадам
Пешком по Пикету: мини-поход к Змейковским водопадам
Пешком по Пикету: мини-поход к Змейковским водопадам
Пешком по Пикету: мини-поход к Змейковским водопадам
Пешком по Пикету: мини-поход к Змейковским водопадам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Роман
Роман
Добрый день, уважаемые гости и жители города-курорта Сочи! Меня зовут Роман. В этом городе я живу с 2013 года. Желание переехать сюда появилось после первого посещения Сочи. Это была любовь с первого взгляда. Мое увлечение туризмом, начавшееся в институте, который я окончил по специальности «Социально-культурный сервис и туризм», привело меня на курсы инструкторов. Потом окончил курсы экскурсоводов. Сейчас я постоянно живу в Сочи и изучаю историю и развитие города как курорта.
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1 отзыв оставили туристы

25 сентября 2020
Отличный гид, интересный маршрут, рекомендую!

Роман проводит ещё 1 экскурсию

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