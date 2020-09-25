1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Все выше, и выше, и выше!

Я расскажу о технике безопасности во время мини-похода, и мы начнем подъем. По дороге до вершины поговорим о местной флоре и фауне, растениях эндемиках и популярных природных достопримечательностях 🏛️. Добравшись до вершины горы ⛰️ Пикет, мы остановимся на смотровой площадке, чтобы полюбоваться панорамными видами центральной части Сочи с высоты 598 метров над уровнем моря 🌊, отдохнуть и сделать прекрасные снимки.

Спуск к водопадам

Далее мы спустимся в лесную полосу и отправимся на поиски легендарных Змейковских водопадов. Я расскажу о забавной традиции местных, связанной с грозой, объясню, почему каскад должен был бы назваться Дикарькиным, и проведу вас к роднику «Изумрудный». Вы осмотрите памятник природы и, если повезет, даже искупаетесь в чаше непересыхающего водопада.

Организационные детали