Экскурсии по пригородам Сочи

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  4. По руслу реки Агва к водопадам

Насладиться чистейшей водой, узнать о флоре Сочи и преодолеть водные препятствия

Анна
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Анна – ваш гид
Если вы любите три стихии — воздух, землю и воду, — вам понравится это путешествие! Мы отвезём вас в первозданный колхидский лес и проведём по живописному руслу реки.

По дороге вы встретите броды, каменные завалы, гроты, ущелья и другие препятствия.

Познакомитесь с заповедной флорой и фауной, полюбуетесь каскадом водопадов, а главное — почувствуете единение с нетронутой природой.
От 6000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 10 человек
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По руслу реки Агва к водопадам
По руслу реки Агва к водопадам

Что вас ожидает

Живописный лес Колхиды
Вы поедете в Кавказский заповедник, к небольшой речушке Агва. И там отправитесь на прогулку к водопадам на ручье Сванидзе через Колхидский лес — мы расскажем, откуда взялись эти названия. По дороге вы встретите развалины древнего храма, услышите необыкновенные истории этих мест и рассказы о сочинской флоре и фауне. А также полюбуетесь чистейшими водными «линзами» глубиной до 1,5 метров. Летом вода в них прогревается до комфортной температуры, и можно насладиться природной ванной и увидеть маленьких рыбок.

Немного «экстремальная» прогулка
Особенность этого маршрута в том, что во время похода по руслу реки вы будете держаться за специальную верёвку, натянутую вдоль скальных участков. Вам предстоит преодолеть небольшую гору, заглянуть в естественные гроты и ущелья, пробраться через каменные завалы из огромных глыб, «взять» брод и увидеть самый высокий водопад на территории Сочи — Ореховский.

А после насыщенной нелёгкой прогулки мы отдохнём у водопада, устроив пикник, и вернёмся обратно тем же путём.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Адлерском районе у места вашего проживания. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Экскурсия может начаться в Красной поляне или в Центральном Сочи (доплата 1000 рублей).
  • Важная рекомендация: возьмите удобную, легкую и быстросохнущую обувь.
  • Экологический сбор не входит в стоимость (200руб. с человека).
  • Лучше начинать эту экскурсию с утра.
  • Возьмите с собой перекус для пикника.
По руслу реки Агва к водопадам
По руслу реки Агва к водопадам
По руслу реки Агва к водопадам
По руслу реки Агва к водопадам
По руслу реки Агва к водопадам
По руслу реки Агва к водопадам
По руслу реки Агва к водопадам
По руслу реки Агва к водопадам
По руслу реки Агва к водопадам
По руслу реки Агва к водопадам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Привет, дорогие путешественники! Очень рада видеть вас на своей страничке. Меня зовут Анна. Живу в Сочи уже больше 10 лет и успела посетить многие красивейшие уголки Краснодарского края. Наша команда, я и мои морские и сухопутные друзья-единомышленники, показываем Настоящий Сочи. Мы живем путешествиями и хотим поделиться этим с нашими Гостями. С нами вы окунетесь в нетипичный мир Краснодарского Края и навсегда полюбите это удивительное место, город контрастов.
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