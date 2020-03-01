Экскурсии по пригородам Сочи

Что вас ожидает

Живописный лес Колхиды

Вы поедете в Кавказский заповедник, к небольшой речушке Агва. И там отправитесь на прогулку к водопадам на ручье Сванидзе через Колхидский лес — мы расскажем, откуда взялись эти названия. По дороге вы встретите развалины древнего храма, услышите необыкновенные истории этих мест и рассказы о сочинской флоре и фауне. А также полюбуетесь чистейшими водными «линзами» глубиной до 1,5 метров. Летом вода в них прогревается до комфортной температуры, и можно насладиться природной ванной и увидеть маленьких рыбок.

Немного «экстремальная» прогулка

Особенность этого маршрута в том, что во время похода по руслу реки вы будете держаться за специальную верёвку, натянутую вдоль скальных участков. Вам предстоит преодолеть небольшую гору, заглянуть в естественные гроты и ущелья, пробраться через каменные завалы из огромных глыб, «взять» брод и увидеть самый высокий водопад на территории Сочи — Ореховский.

А после насыщенной нелёгкой прогулки мы отдохнём у водопада, устроив пикник, и вернёмся обратно тем же путём.