Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Что вас ожидает

Путешествие в мир природы

Вы увидите один из самых высоких водопадов в окрестностях Сочи — Ореховский. А также посетите Ажекские Нижний и Верхний водопады и узнаете интересные факты о необычных растениях, которые встретятся нам на пути. Кроме того, пообедаете в диком каньоне с шикарным видом и продегустируете вкуснейший травяной чай и мед из дикого каштана с местной пасеки.

Занимательные факты

Сочи славится не только фантастическими пейзажами, но и любопытной историей 📖. Мы расскажем о народах, населявших ранее эти места, о необычном советском поселении золотоискателей и о горе со «сладким» названием Сахарная. А еще раскроем, почему местные жители раньше любили летать на вертолетах, как переводится название реки Ажек и зачем в наши дни в окрестностях Сочи построили деревянный дом без единого гвоздя.

Организационные детали