Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

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Поход к водопадам Ореховский и Ажек

Погулять по лесу, насладиться красотой местной природы и узнать нескучные факты о Краснодарском крае

Anna
Anna – представитель из Сочи
Приглашаем отдохнуть от города, подышать свежим воздухом и полюбоваться Ореховским и Ажекскими водопадами.

Мы не дадим вам заскучать в пути и расскажем о южных деревьях и растениях, советских золотоискателях и любви сочинцев к вертолетам.

А еще угостим каштановым медом и травяным чаем.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 💧Водопады
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 8 800 ₽ за экскурсию

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Поход к водопадам Ореховский и Ажек
Поход к водопадам Ореховский и Ажек

Что вас ожидает

Путешествие в мир природы
Вы увидите один из самых высоких водопадов в окрестностях Сочи — Ореховский. А также посетите Ажекские Нижний и Верхний водопады и узнаете интересные факты о необычных растениях, которые встретятся нам на пути. Кроме того, пообедаете в диком каньоне с шикарным видом и продегустируете вкуснейший травяной чай и мед из дикого каштана с местной пасеки.

Занимательные факты
Сочи славится не только фантастическими пейзажами, но и любопытной историей 📖. Мы расскажем о народах, населявших ранее эти места, о необычном советском поселении золотоискателей и о горе со «сладким» названием Сахарная. А еще раскроем, почему местные жители раньше любили летать на вертолетах, как переводится название реки Ажек и зачем в наши дни в окрестностях Сочи построили деревянный дом без единого гвоздя.

Организационные детали

  • В походе могут принять участие взрослые и дети (от 7 лет), не имеющие медицинских противопоказаний. Специальная физическая подготовка не требуется.
  • В стоимость включены: трансфер из Сочи и обратно, билеты 🎫 в национальный парк 🌳, треккинговые палки и походный рюкзак, дождевик, вкусный обед на природе, чай и кофе
Начало и место завершения
🚩 рядом с ж/д вокзалом Сочи
Поход к водопадам Ореховский и Ажек
Поход к водопадам Ореховский и Ажек
Поход к водопадам Ореховский и Ажек
Поход к водопадам Ореховский и Ажек
Поход к водопадам Ореховский и Ажек
Поход к водопадам Ореховский и Ажек

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anna
Anna
Привет всем! Мы команда гидов: Денис, Аня, Ксюша и Игорь. Проводим однодневные походы по Сочи круглый год. Обещаем, что всего за 1 день вы получите впечатлений больше, чем от недельного отпуска на пляже.
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