Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Путешествие в мир природы Вы увидите один из самых высоких водопадов в окрестностях Сочи — Ореховский. А также посетите Ажекские Нижний и Верхний водопады и узнаете интересные факты о необычных растениях, которые встретятся нам на пути. Кроме того, пообедаете в диком каньоне с шикарным видом и продегустируете вкуснейший травяной чай и мед из дикого каштана с местной пасеки.
Занимательные факты Сочи славится не только фантастическими пейзажами, но и любопытной историей 📖. Мы расскажем о народах, населявших ранее эти места, о необычном советском поселении золотоискателей и о горе со «сладким» названием Сахарная. А еще раскроем, почему местные жители раньше любили летать на вертолетах, как переводится название реки Ажек и зачем в наши дни в окрестностях Сочи построили деревянный дом без единого гвоздя.
Организационные детали
В походе могут принять участие взрослые и дети (от 7 лет), не имеющие медицинских противопоказаний. Специальная физическая подготовка не требуется.
В стоимость включены: трансфер из Сочи и обратно, билеты 🎫 в национальный парк 🌳, треккинговые палки и походный рюкзак, дождевик, вкусный обед на природе, чай и кофе
Начало и место завершения
🚩 рядом с ж/д вокзалом Сочи
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Привет всем! Мы команда гидов: Денис, Аня, Ксюша и Игорь. Проводим однодневные походы по Сочи круглый год. Обещаем, что всего за 1 день вы получите впечатлений больше, чем от недельного отпуска на пляже.