Гала проводит ещё 1 экскурсию

  1. Россия
  2. Сочи
  3. Экскурсии

  4. Прибрежный кластер Сочи — рассказы волонтера

Исследовать Олимпийский парк, насладиться живописными видами и попасть на шоу поющих фонтанов

Гала
Задать вопрос
Гала – ваш гид
На прогулке по парку вы увидите дворцы и стадионы Сочи, проникнетесь патриотическим духом болельщика и узнаете подробности строительства масштабного комплекса.

Утром или вечером — как вам больше нравится — мы обойдем Олимпийское наследие Сочи и восхитимся его красотой.
1300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Прибрежный кластер Сочи — рассказы волонтера
Прибрежный кластер Сочи — рассказы волонтера

Что вас ожидает

Утренняя пробежка
Перед вами предстанут ледовые дворцы и главное сооружение Олимпарка — стадион «Фишт». Мы поговорим об их строительстве и уникальных технологических и художественных особенностях. Вы узнаете о жарких схватках от олимпийского волонтера и вновь переживете энергичные и волнительные моменты Зимней Олимпиады 2014 года, узнаете о спортивных и культурных событиях, проходивших в Олимпийском парке, и вспомните лучшие мгновения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Мы рассмотрим трассу королевских гонок Формулы-1 и я открою нюансы того, как проходят эти скоростные соревнования. Вы сфотографируетесь у олимпийских колец, на фоне нашего уникального факела-фонтана и полюбуетесь панорамой на «Медаль-Плаза» со смотровых мостиков. Кроме того я поделюсь с вами историей возникновения старообрядческого поселения на самой большой Сочи-Имеретинской равнине.

Вечерний променад
С приближением сумерек город озаряется яркими красками. Во время экскурсии мы полюбуемся сказочной иллюминацией отеля «Богатырь» и колеса обозрения и даже увидим представление цветомузыкального фонтана. В программу может быть включено посещение музеев «Счастливое детство. СССР», «Тесла», «Механический музей Леонардо да Винчи», «Мир магии и фокусов», где будет интересно и взрослым, и детям!

Организационные детали

  • Внимание! Экскурсия предлагается в двух вариантах: утром и вечером.
  • Эта не утомительная, но информативная экскурсия пешеходная. По вашему желанию, за дополнительную плату (200 руб с человека) мы можем воспользоваться электромобилем.
  • Место сбора обговаривается индивидуально — на перроне железнодорожной станции «Имеретинский курорт (Олимпийский парк)» или возле отеля «Богатырь».
  • В экскурсии могут принимать участие любознательные дети от 7 лет.
Прибрежный кластер Сочи — рассказы волонтера
Прибрежный кластер Сочи — рассказы волонтера
Прибрежный кластер Сочи — рассказы волонтера
Прибрежный кластер Сочи — рассказы волонтера
Прибрежный кластер Сочи — рассказы волонтера
Прибрежный кластер Сочи — рассказы волонтера
Прибрежный кластер Сочи — рассказы волонтера
Прибрежный кластер Сочи — рассказы волонтера
Прибрежный кластер Сочи — рассказы волонтера
Прибрежный кластер Сочи — рассказы волонтера
Прибрежный кластер Сочи — рассказы волонтера
Прибрежный кластер Сочи — рассказы волонтера
Прибрежный кластер Сочи — рассказы волонтера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Гала
Гала
Мои экскурсии помогут вам не только узнать факты из истории Сочи и увидеть его достопримечательности, но также почувствовать атмосферу и попасть под обаяние приморского города. Я убеждена: только экскурсия, исполненная грамотно и тактично, эмоционально и ярко, откроет глаза на место, в котором вы оказались. Вы словно прозреете и обретёте слух, ведь теперь для вас это не просто дома и деревья, море и горы — а знакомые и друзья. Надеюсь, что именно так после прогулки со мной вы станете воспринимать наш любимый Сочи!
Напишите мне

Гала проводит ещё 1 экскурсию

Модерн и эклектика в архитектуре СочиМодерн и эклектика в архитектуре СочиМодерн и эклектика в архитектуре Сочи
2100 за экскурсию
2.5 часа
14 отзывов
Рассмотреть дореволюционные виллы и перенестись в Сочи времен Серебряного века
Сочи известен своими санаториями-дворцами 30-х годов, которые поражают масштабом и величием. Но я предлагаю вам вдохнуть атмосферу дореволюционного Сочи, увидеть и полюбить совершенно иную архитектуру — сочинский модерн и эклектику. Мы поговорим о Шаляпине, Маяковском, Вере Холодной и других известных персонах, облюбовавших Сочи в начале 20 века, попробуем разобраться в особенностях архитектуры того времени и, конечно, осмотрим виллы и особняки Серебряного века, с каждым из которых связаны любопытные истории.

Необычные маршруты по Сочи

По следам Старика ХоттабычаПо следам Старика ХоттабычаПо следам Старика Хоттабыча
скидка10%
От
3000 ₽
2700 за экскурсию
2 часа
77 отзывов
Прогулка по сочинскому пансионату, который волшебник принял за роскошный восточный дворец
Помните, как Волька ибн Алёша с Хоттабычем влетели на ковре-самолете в бассейн дворца великого Падишаха, который оказался советским санаторием? А сцену утренней зарядки вокруг удивительного фонтана «Танцующие вакханки»? На прогулке по слегка заброшенному, но невероятно красивому парку санатория им. Орджоникидзе вы погрузитесь в атмосферу одного из самых популярных советских фильмов для детей, познакомитесь с историей и архитектурой комплекса и сделаете живописные снимки на фоне красот субтропического леса.
Пикник у реки Шахе и поездка к «33 водопадам»Пикник у реки Шахе и поездка к «33 водопадам»Пикник у реки Шахе и поездка к «33 водопадам»
4800 за экскурсию
4.5 часов
3 отзыва
Душевная поездка по красивым природным местам с живыми беседами об истории, природе и географии края
Главная идея путешествия — сделать его по-настоящему уютным и даже семейным. Мы будем жарить рыбку на гриле и говорить о потрясающей истории Кавказа, съездим на винные и медовые дегустации. Прогуляемся по волшебному колхидскому лесу, который помнит эру Мезозоя. И навестим комплекс водопадов, где получаются отличные снимки!
Джип-тур по каньонам ПсахоДжип-тур по каньонам ПсахоДжип-тур по каньонам Псахо
1800 за человека
5 часов
1 отзыв
Исследовать красивейшее место в окрестностях Сочи и перенестись на миллионы лет назад
Каньоны Псахо, без сомнения, возглавляют топ самых зрелищных и труднодоступных природных уголков Сочи. Добравшись в сердце заповедника на джипах, вы прогуляетесь по тропам самшитового леса, пройдете вдоль извилистого русла Мокрого каньона и перенесетесь в мезозойскую эру у тектонического разлома на месте древнего океана Тетис.
Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот СочиТайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот СочиТайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи
скидка10%
3000 ₽
2700 за экскурсию
2 часа
8 отзывов
Отправиться в 50-е годы 20 века, к истокам самым красивых и загадочных объектов архитектуры Сочи
Авторскую экскурсию я посвятила эпохе грандиозного строительства Сочи, чтобы показать его непростую и по-южному самобытную историю. Главными героями станут оригинальные строения, символизирующие морские и сухопутные ворота. На примере двух вокзалов вы узнаете, как создавалась культура градостроительства, присущая только черноморским курортам. Какие приемы использовали в архитектуре для отражения приморского колорита. Что за смыслы скрываются в мистических элементах фасадов и как стало возможным их появление в советскую эпоху. В результате вы взглянете на знакомые здания с нового ракурса и осознаете, как часто поразительные факты остаются незамеченными в самых людных местах города.
Велотрекинг в сочинских горахВелотрекинг в сочинских горахВелотрекинг в сочинских горах
От 5200 за экскурсию
6 часов
42 отзыва
Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны
Велотрекинг – это возможность за один день увидеть огромное количество природных объектов Сочи и Красной Поляны и зарядиться невероятной энергетикой. Мы проедем по живописному ущелью Ахцу, выпьем горячий чай у водопада Пасть Дракона в карстовом ущелье, побродим у развалин древней крепости и насладимся горными пейзажами и панорамами, от которых захватывает дух!
Мифы и легенды Черноморского побережьяМифы и легенды Черноморского побережьяМифы и легенды Черноморского побережья
5000 за экскурсию
5 часов
16 отзывов
Агурское ущелье, гора Ахун и Мацестинская долина
Вы побываете в тех местах, с которыми связаны наиболее интересные мифы и легенды. Пройдете по некогда «мокрой» и «гнилой», а ныне — долине здоровья и сердцу курорта Сочи. Остановитесь у той самой пещеры, где жил дух Недр и прятал свои сокровища от людей. Проедете в Агурское ущелье и пройдете узкой тропинкой вдоль подножия Орлиных скал. Увидите Скалу Прометея и повстречаетесь с легендарной рекой Агурой, славящейся своими водопадами и порогами. И кроме того, подниметесь на гору, где когда-то, по легенде, находилось жилище языческого бога Ахина, владения которого охраняли большие кровожадные орлы.

Выбирайте и другие экскурсии в Сочи

ОбзорныеНа велосипедеАбхазияОзеро РицаЧайная плантацияВодопадыГрупповыеИндивидуальныеДля детейЗа городомФотосессииЗимойВоронцовские пещерыРоза ХуторМацестаСамшитовая рощаНа джипахПаркиИстория и архитектураСо скидкойМорскиеНеобычные маршрутыПешкомНа автомобилеКрасная ПолянаДача СталинаАгурские водопадыГорыВсе33 водопадаГастрономическиеКрыши и панорамыГора АхунОлимпийская деревняСкайпаркВечерниеНа автобусе