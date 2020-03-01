Гала проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Утренняя пробежка

Перед вами предстанут ледовые дворцы и главное сооружение Олимпарка — стадион «Фишт». Мы поговорим об их строительстве и уникальных технологических и художественных особенностях. Вы узнаете о жарких схватках от олимпийского волонтера и вновь переживете энергичные и волнительные моменты Зимней Олимпиады 2014 года, узнаете о спортивных и культурных событиях, проходивших в Олимпийском парке, и вспомните лучшие мгновения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Мы рассмотрим трассу королевских гонок Формулы-1 и я открою нюансы того, как проходят эти скоростные соревнования. Вы сфотографируетесь у олимпийских колец, на фоне нашего уникального факела-фонтана и полюбуетесь панорамой на «Медаль-Плаза» со смотровых мостиков. Кроме того я поделюсь с вами историей возникновения старообрядческого поселения на самой большой Сочи-Имеретинской равнине.

Вечерний променад

С приближением сумерек город озаряется яркими красками. Во время экскурсии мы полюбуемся сказочной иллюминацией отеля «Богатырь» и колеса обозрения и даже увидим представление цветомузыкального фонтана. В программу может быть включено посещение музеев «Счастливое детство. СССР», «Тесла», «Механический музей Леонардо да Винчи», «Мир магии и фокусов», где будет интересно и взрослым, и детям!