Это приключение отлично подойдет для всей семьи: здесь нет долгих переходов и переездов, мы построили программу так, чтобы вы отдыхали и получали удовольствие, ни о чем не беспокоясь.



За три дня вы увидите самые главные достопримечательности Сочи: погуляете по Ривьере и Дендрарию, посмотрите на зубров и леопарда в Кавказском Биосферном заповеднике, а еще поднимитесь по канатной дороге в горы и полюбуетесь панорамой Главного Кавказского хребта.