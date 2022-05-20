Природа и спорт Сочи: Олимпийский парк, Красная поляна и гора Ахун

Прокатиться по канатной дороге Красной поляны и погулять по Агурскому ущелью

Авторский тур
Это приключение отлично подойдет для всей семьи: здесь нет долгих переходов и переездов, мы построили программу так, чтобы вы отдыхали и получали удовольствие, ни о чем не беспокоясь.

За три дня вы увидите самые главные достопримечательности Сочи: погуляете по Ривьере и Дендрарию, посмотрите на зубров и леопарда в Кавказском Биосферном заповеднике, а еще поднимитесь по канатной дороге в горы и полюбуетесь панорамой Главного Кавказского хребта.
Природа и спорт Сочи: Олимпийский парк, Красная поляна и гора Ахун
Природа и спорт Сочи: Олимпийский парк, Красная поляна и гора Ахун
Природа и спорт Сочи: Олимпийский парк, Красная поляна и гора Ахун
Природа и спорт Сочи: Олимпийский парк, Красная поляна и гора Ахун
Природа и спорт Сочи: Олимпийский парк, Красная поляна и гора Ахун
Природа и спорт Сочи: Олимпийский парк, Красная поляна и гора Ахун
Природа и спорт Сочи: Олимпийский парк, Красная поляна и гора Ахун
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Берите в путешествие удобную одежду и обувь, а также захватите бутылочки для воды — во второй день можно будет попить нарзан прямо из источника.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж / Д вокзал Адлер или аэропорт Сочи, до 12:00
Завершение: Ж / Д вокзал Адлер или аэропорт Сочи
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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