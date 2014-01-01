Мы побываем в Сочи — старом морском порту, городе былых царей и сверкающих Советов, городе бескрайнего моря 🌊 и обескураживающих гор ⛰️. Мы встанем над морской пучиной и услышим рассказы других берегов, прикоснёмся к старым стенам, пронизанным историей 📖. Солёный на вкус, с ароматом деревьев в цвету, отполированный бурями, совсем не похожий на всех — город 🏙️ Сочи.

Что вас ожидает:

Мы заедем за вами, где бы вы ни отдыхали: на Красную Поляну, в Сочи или Адлер

вы побываете на лучшей смотровой площадке города — окутанной легендами, атмосферной горе Ахун

заглянете в гости к старику Хоттабычу, посетив заброшенный санаторий

им. С. Орджоникидзе