Марта проводит ещё 1 экскурсию

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Путешествие в «страну водопадов» Ажек

Полюбоваться Ажекскими и Ореховским водопадами, посетить экопоселение и устроить пикник

Марта
Марта – представитель из Сочи
Приглашаем исследовать лесные окрестности Сочи с реками, ручьями и водопадами.

Вы попадете в мир тишины, свежего воздуха, журчащей воды и фантастических пейзажей.

Попробуете чай из местных трав, познакомитесь с радушными жителями экопоселения и раскроете Краснодарский край с новой стороны!
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 💧Водопады
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Путешествие в «страну водопадов» Ажек
Путешествие в «страну водопадов» Ажек

Что вас ожидает

Чудеса южной природы
Вы полюбуетесь мощными, сильными и прозрачными Ажекскими и Ореховским водопадами, прекрасными в любое время года. Погуляете по таинственному лесу 🌲 среди буков и вечнозеленых растений, подышите свежим воздухом и отдохнете под мелодичное журчание рек. А также устроите в живописном месте пикник с горячим травяным чаем, приготовленным на газовой горелке.

Экопоселение Ажек
В пути я не дам вам заскучать и расскажу интересные факты о Сочинском национальном парке 🌳 и Кавказском биосферном заповеднике. Вы узнаете, какие животные в них обитают, какие деревья растут и что происходило в этих местах несколько десятков лет назад. Насладившись вдоволь лесами и водопадами, мы отправимся в экопоселение Ажек, где вы познакомитесь с людьми, сознательно отказавшимися от многих благ современного мира.

Организационные детали

  • Трансфер из Сочи и обратно и чаепитие на водопаде включены в стоимость
  • Билеты в Сочинский национальный парк оплачиваются дополнительно — 100 рублей с человека
Путешествие в «страну водопадов» Ажек
Путешествие в «страну водопадов» Ажек
Путешествие в «страну водопадов» Ажек
Путешествие в «страну водопадов» Ажек
Путешествие в «страну водопадов» Ажек
Путешествие в «страну водопадов» Ажек
Путешествие в «страну водопадов» Ажек
Путешествие в «страну водопадов» Ажек
Путешествие в «страну водопадов» Ажек

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марта
Марта
Наша команда — семейная. Мы выросли в горах, и вся наша жизнь непрерывно с ними связана, летом мы ходим в походы и устраиваем трекинг, а зимой катаемся на лыжах. Будем рады видеть вас у себя в гостях, провести про проверенным маршрутам и поделиться красотой сочинских окрестностей.
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Марта проводит ещё 1 экскурсию

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