Марта проводит ещё 1 экскурсию

Чудеса южной природы Вы полюбуетесь мощными, сильными и прозрачными Ажекскими и Ореховским водопадами, прекрасными в любое время года. Погуляете по таинственному лесу 🌲 среди буков и вечнозеленых растений, подышите свежим воздухом и отдохнете под мелодичное журчание рек. А также устроите в живописном месте пикник с горячим травяным чаем, приготовленным на газовой горелке.
Экопоселение Ажек В пути я не дам вам заскучать и расскажу интересные факты о Сочинском национальном парке 🌳 и Кавказском биосферном заповеднике. Вы узнаете, какие животные в них обитают, какие деревья растут и что происходило в этих местах несколько десятков лет назад. Насладившись вдоволь лесами и водопадами, мы отправимся в экопоселение Ажек, где вы познакомитесь с людьми, сознательно отказавшимися от многих благ современного мира.
Организационные детали
Трансфер из Сочи и обратно и чаепитие на водопаде включены в стоимость
Билеты в Сочинский национальный парк оплачиваются дополнительно — 100 рублей с человека
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Наша команда — семейная. Мы выросли в горах, и вся наша жизнь непрерывно с ними связана, летом мы ходим в походы и устраиваем трекинг, а зимой катаемся на лыжах. Будем рады видеть вас у себя в гостях, провести про проверенным маршрутам и поделиться красотой сочинских окрестностей.