Марта проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Чудеса южной природы

Вы полюбуетесь мощными, сильными и прозрачными Ажекскими и Ореховским водопадами, прекрасными в любое время года. Погуляете по таинственному лесу 🌲 среди буков и вечнозеленых растений, подышите свежим воздухом и отдохнете под мелодичное журчание рек. А также устроите в живописном месте пикник с горячим травяным чаем, приготовленным на газовой горелке.

Экопоселение Ажек

В пути я не дам вам заскучать и расскажу интересные факты о Сочинском национальном парке 🌳 и Кавказском биосферном заповеднике. Вы узнаете, какие животные в них обитают, какие деревья растут и что происходило в этих местах несколько десятков лет назад. Насладившись вдоволь лесами и водопадами, мы отправимся в экопоселение Ажек, где вы познакомитесь с людьми, сознательно отказавшимися от многих благ современного мира.

Организационные детали