Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Что вас ожидает

Музей промысла и национальная кухня

Первым делом вы посетите музей абхазского промысла, где рассмотрите изделия из дерева, сделанные мастером краснодеревщиком. Тут же сможете попробовать домашние напитки, приготовленные руками заботливой бабушки Нины, и продегустировать мёд, собранный в горах ⛰️ Абхазии. А затем я отвезу вас на завтрак в национальное абхазское заведение — пацхе, где вам предложат знаменитую «лодочку по-аджарски», настоящую мамалыгу с козьим сыром и домашнее вино 🍷.

Незабываемый путь к Рице

Дорога к озеру — само по себе уже приключение, где за каждым поворотом вас будут ждать сюрпризы: подвесной мост с прозвищем «Крепче держи телефон»; гуляющие по дороге дикие животные; пасечник, приехавший из глубинки России, чтобы собрать дикий мёд; глубоководное Голубое озеро с павлинами на берегу; совы и несколько абхазов, предлагающих сфотографироваться в национальной одежде. И, конечно, магазины где вас угостят вином, чурчхелой, орехами и козьим сыром.

Дикая природа Абхазии

Большая остановка будет в Юпшарском каньоне («Каменный мешок»). Здесь вы сможете ощутить на себе силу природы, оценив виды отвесных скал, нависающих над головой, и горной реки, точащей многовековые камни. Я расскажу о древнем океане Тетис, по дну которого теперь можно с легкостью пройти. А в центре каньона покажу волшебный камень, возле которого, по традиции, загадывают желания. Также вы сможете сделать снимки каньона с высоты птичьего полета. Кроме того, сравним девичьи и мужские слезы — так называются два водопада по пути. Задержимся у родника, где вы отведаете чистой питьевой горной воды, и прогуляемся по кедровой роще.

Магическая Рица

Многие отмечают, что место обладает не только волшебной красотой, но и необыкновенной энергетикой. У вас будет достаточно времени, чтобы погрузиться в атмосферу озера на высоте 1000 метров над уровнем моря 🌊, запечатлеть пики заснеженных гор, надышаться воздухом дикого леса и даже прокатиться по водной глади на катамаране. Здесь же вы сможете посетить дачу Сталина, где рассмотрите интерьер, предметы быта и даже, при желании, прокатитесь на его катере 52 года выпуска.

Организационные детали