Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

  1. Россия
  2. Сочи
  3. Экскурсии

Рица, я еду к тебе!

Собрать коллекцию ярких впечатлений в поездке к самому чистому и красивому озеру Абхазии

Иван
Иван – Гид из Сочи
В путешествии к фантастической Рице вас ждет немало сюрпризов! Это и домашний напиток от бабушки Нины, и горный мед, и сытный завтрак в пацхе.

А еще головокружительный Юпшарский каньон, рассказы о древнем океане мезозойской эры, знаменитые «слезливые» водопады, павлины у Голубого озера и прогулки в кедровой роще.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 100 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Рица, я еду к тебе!
Рица, я еду к тебе!

Что вас ожидает

Музей промысла и национальная кухня
Первым делом вы посетите музей абхазского промысла, где рассмотрите изделия из дерева, сделанные мастером краснодеревщиком. Тут же сможете попробовать домашние напитки, приготовленные руками заботливой бабушки Нины, и продегустировать мёд, собранный в горах ⛰️ Абхазии. А затем я отвезу вас на завтрак в национальное абхазское заведение — пацхе, где вам предложат знаменитую «лодочку по-аджарски», настоящую мамалыгу с козьим сыром и домашнее вино 🍷.

Незабываемый путь к Рице
Дорога к озеру — само по себе уже приключение, где за каждым поворотом вас будут ждать сюрпризы: подвесной мост с прозвищем «Крепче держи телефон»; гуляющие по дороге дикие животные; пасечник, приехавший из глубинки России, чтобы собрать дикий мёд; глубоководное Голубое озеро с павлинами на берегу; совы и несколько абхазов, предлагающих сфотографироваться в национальной одежде. И, конечно, магазины где вас угостят вином, чурчхелой, орехами и козьим сыром.

Дикая природа Абхазии
Большая остановка будет в Юпшарском каньоне («Каменный мешок»). Здесь вы сможете ощутить на себе силу природы, оценив виды отвесных скал, нависающих над головой, и горной реки, точащей многовековые камни. Я расскажу о древнем океане Тетис, по дну которого теперь можно с легкостью пройти. А в центре каньона покажу волшебный камень, возле которого, по традиции, загадывают желания. Также вы сможете сделать снимки каньона с высоты птичьего полета. Кроме того, сравним девичьи и мужские слезы — так называются два водопада по пути. Задержимся у родника, где вы отведаете чистой питьевой горной воды, и прогуляемся по кедровой роще.

Магическая Рица
Многие отмечают, что место обладает не только волшебной красотой, но и необыкновенной энергетикой. У вас будет достаточно времени, чтобы погрузиться в атмосферу озера на высоте 1000 метров над уровнем моря 🌊, запечатлеть пики заснеженных гор, надышаться воздухом дикого леса и даже прокатиться по водной глади на катамаране. Здесь же вы сможете посетить дачу Сталина, где рассмотрите интерьер, предметы быта и даже, при желании, прокатитесь на его катере 52 года выпуска.

Организационные детали

  • Я встречу вас в Сочи и после экскурсии 🧭 отвезу обратно.
  • Транспорт — комфортный 8-местный автомобиль с кондиционером.
  • Для прохождения российско-абхазской границы необходим российский паспорт или загранпаспорт. Детям в возрасте до 14 лет необходимо иметь при себе свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве или свидетельство о рождении нового образца с данными о гражданстве родителей. Дети в возрасте от 14 лет и старше могут пересечь границу только при наличии паспорта. Детям, не достигшим 18-летнего возраста и путешествующим без родителей, необходимо нотариально оформленное согласие от родителей на выезд ребенка из Российской Федерации в Республику Абхазия. С собой у вас должны быть либо подлинники документов, либо нотариально заверенные копии.
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле в Сочи
Рица, я еду к тебе!
Рица, я еду к тебе!
Рица, я еду к тебе!
Рица, я еду к тебе!
Рица, я еду к тебе!
Рица, я еду к тебе!
Рица, я еду к тебе!
Рица, я еду к тебе!
Рица, я еду к тебе!
Рица, я еду к тебе!
Рица, я еду к тебе!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Иван
Иван
Здравствуйте, меня зовут Иван, мне 37 лет. Живу и работаю в Сочи. Люблю этот город, его климат и атмосферу, а близость моря и гор наполняют мою душу радостью каждый день. За это время я изучил все достопримечательности, которые есть в Сочи и Абхазии, побывал в труднодоступных точках и узнал много исторических фактов. А теперь я готов поделиться всем этим багажом знаний с вами! Присоединяйтесь ко мне и вы увидите Сочи и Абхазию с необычного ракурса.
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Вечерний Сочи
От 3 510
3 часа
Вечерний Сочи
161 отзыв
Лучшие смотровые площадки города
Через Гагру на озеро Рица
От 9 100
9 часов
Через Гагру на озеро Рица
158 отзывов
Красота горной Абхазии в самом живописном уголке региона
Весь Сочи за 8 часов
10 000
8 часов
Весь Сочи за 8 часов
109 отзывов
Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, гора Ахун, центр Сочи и Олимпийский парк — авто-экскурсия
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
От 11 050
12 часов
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
98 отзывов
Познакомиться с историей, обычаями и кухней Абхазии в авто-туре по самым живописным местам региона
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
скидка40%
900
540
9 часов
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
97 отзывов
Насыщенное путешествие, которое познакомит вас с наследием Олимпиады и природой Сочи
По следам Старика Хоттабыча
От 3 500
2.5 часа
По следам Старика Хоттабыча
92 отзыва
Прогулка по сочинскому пансионату, который волшебник принял за роскошный восточный дворец