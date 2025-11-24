ежедневно в 11:00 и 14:00

Что вас ожидает

3 часа в Чёрном море. На 2-3-палубном тримаране или протонном катамаране мы выйдем в открытое море из портов Сочи или Адлера. С воды вам откроются чудесные панорамы Кавказского хребта, виды на набережные Сочи и Адлера.

Душевная рыбалка. Когда мы остановимся в проверенном рыбном месте, вам предоставят все необходимые снасти для охоты на рыбу. На крючок чаще всего попадаются барабулька, ставридка и дракон. Если нужно, капитан поможет советом, чтобы даже новичок не остался без улова.

Обед на палубе: капитан прямо на борту приготовит обед из нашей добычи. Вы подкрепитесь вкуснейшей рыбкой, любуясь морем и зелеными склонами гор.

Организационные детали

Как проходит рыбалка

На тримаране или протонном катамаране в группе до 10 человек

Выход в море может отмениться или перенестись из-за погодных условий и форс-мажоров (шторм, ветер, прилет чиновников)

Рыбалка не предусматривает сопровождения гида: на борту с вами будет капитан из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет