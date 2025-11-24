ежедневно в 11:00 и 14:00

Рыбалка в Черном море на тримаране

Поймать на крючок черноморскую рыбу, прокатиться на волнах и приготовить обед на борту

Морская рыбалка — это и приключение, и отдых, и медитативное занятие для души.

Чтобы убедиться в этом, приглашаем вас поохотиться на барабульку и ставридку в окрестностях Сочи.

В группе до 10 человек вы выйдете в море, вооружитесь снастями и вдоволь порыбачите.

А после отобедаете уловом, который приготовит на борту наш капитан.
Рыбалка в Черном море на тримаране
Рыбалка в Черном море на тримаране
Рыбалка в Черном море на тримаране
Рыбалка в Черном море на тримаране
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

3 часа в Чёрном море. На 2-3-палубном тримаране или протонном катамаране мы выйдем в открытое море из портов Сочи или Адлера. С воды вам откроются чудесные панорамы Кавказского хребта, виды на набережные Сочи и Адлера.

Душевная рыбалка. Когда мы остановимся в проверенном рыбном месте, вам предоставят все необходимые снасти для охоты на рыбу. На крючок чаще всего попадаются барабулька, ставридка и дракон. Если нужно, капитан поможет советом, чтобы даже новичок не остался без улова.

Обед на палубе: капитан прямо на борту приготовит обед из нашей добычи. Вы подкрепитесь вкуснейшей рыбкой, любуясь морем и зелеными склонами гор.

Организационные детали

Как проходит рыбалка

  • На тримаране или протонном катамаране в группе до 10 человек
  • Выход в море может отмениться или перенестись из-за погодных условий и форс-мажоров (шторм, ветер, прилет чиновников)
  • Рыбалка не предусматривает сопровождения гида: на борту с вами будет капитан из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Аренда снастей и обед из улова входят в стоимость рыбалки
  • Возможен трансфер из Адлерского района за доплату 200 руб.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Кудепсте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 11:00 и 14:00

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