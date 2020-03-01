Анна проводит ещё 1 экскурсию

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Приключение в вечнозеленых колхидских лесах: пройти по руслу горной реки

Анна
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Анна – ваш гид
Наш путь пролегает по извилистому устью реки Кудепсты.

Вы впечатлитесь первозданными водопадами и водоскатами, прозрачными ваннами для купания и отвесными стенами каньона, исследуете скалистый лабиринт и познакомитесь с флорой сочинского края.
От 5200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 6 человек
Встреча — поселок Красная Воля
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Сказочные каньоны Кудепсты
Сказочные каньоны Кудепсты

Что вас ожидает

Тайны леса
Утопающий в зелени каньон редко принимает гостей — здесь царит атмосфера спокойствия и умиротворения. В субтропических зарослях вдали от цивилизации вы ощутите единение с природой. Но, как в каждой сказке, нас будут поджидать небольшие испытания: маршрут легко преодолевается пешком, но где-то придется вброд обходить сложные участки. Для любителей прыжков в воду здесь настоящее раздолье — водоскаты и уступы высотой в несколько метров.

Легенды и предания
Таинственный мир каньона Кудепста шаг за шагом будет разворачиваться перед нами. По пути вы услышите историю края от начала времен до сегодняшних дней. Вам приоткроется быт горных племен, их традиции и обычаи. А еще я расскажу об уникальной флоре и геологических особенностях этого места.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается из поселка Красной Воли, куда вы можете добраться общественным транспортом от ж.-д. вокзала Хосты на автобусе № 128 до конечной остановки.
  • С собой необходимо взять рюкзак, максимально удобную обувь, спортивную одежду.
  • Рекомендуется захватить легкий перекус и воду.
  • Дополнительные услуги: трансфер к месту начала экскурсии, при необходимости прокат гидрокостюмов.
Сказочные каньоны Кудепсты
Сказочные каньоны Кудепсты
Сказочные каньоны Кудепсты
Сказочные каньоны Кудепсты
Сказочные каньоны Кудепсты
Сказочные каньоны Кудепсты
Сказочные каньоны Кудепсты
Сказочные каньоны Кудепсты
Сказочные каньоны Кудепсты
Сказочные каньоны Кудепсты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — поселок Красная Воля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Я живу и работаю в Красной Поляне — это уникальное место, которое объединяет мою увлеченность горными лыжами и любовь к горам. Все лето я хожу в походы, а с наступлением зимы учу желающих кататься на горных лыжах. Мне хочется поделиться с путешественниками теми чувствами и эмоциями, которые охватывают меня в горах, показать нетронутую, первозданную природу этих мест и приобщить вас к походной романтике.
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Анна проводит ещё 1 экскурсию

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