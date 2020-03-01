Анна проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Тайны леса

Утопающий в зелени каньон редко принимает гостей — здесь царит атмосфера спокойствия и умиротворения. В субтропических зарослях вдали от цивилизации вы ощутите единение с природой. Но, как в каждой сказке, нас будут поджидать небольшие испытания: маршрут легко преодолевается пешком, но где-то придется вброд обходить сложные участки. Для любителей прыжков в воду здесь настоящее раздолье — водоскаты и уступы высотой в несколько метров.

Легенды и предания

Таинственный мир каньона Кудепста шаг за шагом будет разворачиваться перед нами. По пути вы услышите историю края от начала времен до сегодняшних дней. Вам приоткроется быт горных племен, их традиции и обычаи. А еще я расскажу об уникальной флоре и геологических особенностях этого места.