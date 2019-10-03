3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Сплав по горной реке или квадро-тур в горах и прогулка по мосту Скайпарка на высоте 200 метров

Сергей
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Сергей – ваш гид
Я познакомлю вас с необычным Сочи — городом экстрима и приключений.

Вы прокатитесь на рафтах по бурной реке Мзымте или освоите квадроцикл и совершите променад над Ахштырским ущельем, любуясь горными панорамами!
6500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча — ваш отель, санаторий, гостевой дом
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Сочи для смелых, ловких, умелых!
Сочи для смелых, ловких, умелых!

Что вас ожидает

Дух авантюризма: рафтинг или квадроциклы
Приключение по самой длинной и полноводной реке, впадающей в Черное море, подарит новые эмоции и заряд адреналина. С компанией единомышленников вы отправитесь в путешествие по «старой» дороге к Красной Поляне. Борьба с речными порогами под руководством профессионального инструктора — идеальный отдых для любителей легкого экстрима. С воды откроются великолепные виды на Ахштырское ущелье, отвесные скалы и богатую природу Кавказа. А на финише каждый сможет принять душ, отогреться в растопленной бане и отведать изысканные блюда кавказской национальной кухни.

Другим экстремальным приключением может стать катание на квадроциклах по одному из маршрутов на ваш выбор:

  • Маршрут «Карьер» (1 час) — нетрудный, подходящий для новичков и для семей с детьми от 5 лет. Вы покорите извилистый горный серпантин и сделаете отличные фото со смотровой площадки на высоте 1200 метров.
  • Маршрут «Ивановский водопад» (2,5-3 часа) среднего уровня. Он проходит по горному перевалу с перепадами высот. Вы отправитесь к водопаду, высота которого всего 10 метров, но красота места завораживает: в сумрачном лесу вода стекает со скал, поросших мхом, в озерцо.

На любом маршруте вас ждет обучение, тест-драйв и выдача экипировки перед приключением. Инструктор будет с вами на протяжении всего маршрута.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: с мая по сентябрь вы можете выбрать приключение — рафтинг или катание на квадроциклах. С октября по апрель возможны только квадроциклы.

Седьмое чудо света
Скайпарк, каких в мире лишь семь, — это совместный проект России и Новой Зеландии. Здесь вас ждет захватывающая прогулка по самому длинному подвесному пешеходному мосту на высоте 207 метров над Ахштырским каньоном. Мы увидим, как банджи-джамперы отважно ныряют в пропасть, а с моста Скайбридж откроются живописные панорамные виды на море, горы и долину реки Мзымта.

Организационные детали

  • Начало экскурсии из центра Сочи, Хосты, Адлера или поселка Дагомыс. Начало экскурсии из Красной Поляны (2 тыс. рублей).
  • Протяженность маршрута составляет более 10 км, время сплава приблизительно 1 час.
  • Сплав проводится на 6–8 местных надувных плотах-рафтах. Начало маршрута: смотровая площадка ущелья Ахцу. Вы получите необходимый инструктаж, спасательный жилет и весла.
  • На пути по реке вас будет сопровождать фотограф, диски с фотографиями вы сможете получить по желанию после окончания сплава.
  • Дополнительные расходы:
    — рафтинг — 1000 руб. (дети 7-12 лет — 700 руб.) или катание на квадроциклах (маршрут на 1 час: 2500 рублей за квадроцикл/4000 руб. за 2-местный багги; маршрут на 2,5-3 часа: 5000 руб. за квадроцикл/8000 руб. за 2-местный багги)
    — посещение «Скайпарка» — 1500 руб. (дети 7-15 лет — 800 руб)
  • Возьмите с собой удобную одежду и обувь, купальные костюмы для сплава, полотенце и принадлежности для душа.
  • Экскурсия проводится на комфортном 8-местном минивэне с кондиционером.
Сочи для смелых, ловких, умелых!
Сочи для смелых, ловких, умелых!
Сочи для смелых, ловких, умелых!
Сочи для смелых, ловких, умелых!
Сочи для смелых, ловких, умелых!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — ваш отель, санаторий, гостевой дом.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Опытный профессиональный экскурсовод, работаю в туризме с 1990 года. Родился и вырос на Черноморском побережье, в городе Воинской Славы Туапсе. В Сочи как гид работаю с 2002 года. Люблю свой край, горжусь им, отлично знаю его историю, его прошлое и настоящее, очень хочу передать эту любовь и гордость всем своим туристам. Предлагаю посетить со мной некоторые необычные, неординарные маршруты по Большому Сочи на комфортабельном минивэне Hyundai Grand Starex, 8 пассажирских мест.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

3 октября 2019
Всё круто, Сергею спасибо! Очень пониавился 3-х часовой тур на квадрацикл, машины бодрые и резвые, оказалось закупили их в этом году. Был опыт езды на квадрике в Египте, это песочница с пылью по сравнению с ездой по камням, грязи и всё это в горной местности с нереальным пейзажем и драйвом. Рекомендую!
5 августа 2019
Все просто замечательно. Сергей чудесный гид, провел отличную экскурсию. Сплав по реке Мзымте, был особенно интересен , дегустация форели и хачапури, их вкус вспоминаем до сих пор. sky park с экстрим развлечениями, мостом и канатным парком не оставил равнодушным ни кого. Огромное спасибо Сергею, знающиму гиду и интересному собеседнику. Благодаря Вам наше путешевствие, удалось! Всем рекомендуем!
5 июля 2019
Вчера мы с мужем были на экскурсии, в которую был включен сплав по реке Мзымда, поездка в Sky Park и посещение пещеры. Хочу поделиться нашими впечатлениями.
Сопровождал нас гид Сергей на своем микроавтобусе (машина ухоженная, с кондиционером). Сергей очень профессиональный и ответственный гид, интересный рассказчик. Весь маршрут организован очень грамотно, не было ни одной заминки на всех этапах экскурсии.
Сплав по реке длился целый час и принес нам массу удовольствия, посещение парка добавило приятных впечатлений. По окончании сплава Сергей организовал для нас отличный обед в колоритном местечке на берегу реки.
Спасибо большое Сергею за эту экскурсию.
Очень рекомендуем.

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