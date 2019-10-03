3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Дух авантюризма: рафтинг или квадроциклы

Приключение по самой длинной и полноводной реке, впадающей в Черное море, подарит новые эмоции и заряд адреналина. С компанией единомышленников вы отправитесь в путешествие по «старой» дороге к Красной Поляне. Борьба с речными порогами под руководством профессионального инструктора — идеальный отдых для любителей легкого экстрима. С воды откроются великолепные виды на Ахштырское ущелье, отвесные скалы и богатую природу Кавказа. А на финише каждый сможет принять душ, отогреться в растопленной бане и отведать изысканные блюда кавказской национальной кухни.

Другим экстремальным приключением может стать катание на квадроциклах по одному из маршрутов на ваш выбор:

Маршрут «Карьер» (1 час) — нетрудный, подходящий для новичков и для семей с детьми от 5 лет. Вы покорите извилистый горный серпантин и сделаете отличные фото со смотровой площадки на высоте 1200 метров.

Маршрут «Ивановский водопад» (2,5-3 часа) среднего уровня. Он проходит по горному перевалу с перепадами высот. Вы отправитесь к водопаду, высота которого всего 10 метров, но красота места завораживает: в сумрачном лесу вода стекает со скал, поросших мхом, в озерцо.

На любом маршруте вас ждет обучение, тест-драйв и выдача экипировки перед приключением. Инструктор будет с вами на протяжении всего маршрута.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: с мая по сентябрь вы можете выбрать приключение — рафтинг или катание на квадроциклах. С октября по апрель возможны только квадроциклы.

Седьмое чудо света

Скайпарк, каких в мире лишь семь, — это совместный проект России и Новой Зеландии. Здесь вас ждет захватывающая прогулка по самому длинному подвесному пешеходному мосту на высоте 207 метров над Ахштырским каньоном. Мы увидим, как банджи-джамперы отважно ныряют в пропасть, а с моста Скайбридж откроются живописные панорамные виды на море, горы и долину реки Мзымта.