Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

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Сочи, о котором вы не знали

Провести день в окружении чайных плантаций, Колхидского леса, каскадных купелей и горных рек

Елена
Елена – Гид из Сочи
Вы отправитесь в село Солохаул — на родину русского чая.

Посетите действующий монастырь Крестовая Пустынь, источник со святой водой и дом-музей Иуды Кошмана.

Кроме того, искупаетесь в озерах Любви, оцените чистейший Молочный водопад и узнаете самое интересное о местных традициях, природе и кухне 🥧.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 119009 520 ₽ за экскурсиюскидка20%

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Сочи, о котором вы не знали
Сочи, о котором вы не знали

Что вас ожидает

Неизведанный Сочи
Вы посетите колоритные и невероятно живописные места в окрестностях Сочи. В программе экскурсии:

  • Озера Любви — вы насладитесь прохладой реликтового леса, полюбуетесь вековыми дубами и, если позволит погода, искупаетесь в каскадных водопадах.
  • Чайная плантация — вы услышите историю 📖 знаменитого Краснодарского чая и отдохнете в тени векового тиса.
  • Крестовая Пустынь — один из самых молодых монастырей Сочи. Я расскажу, почему его называют «русским Афоном».
  • Источник Святого Пантелеймона — вы впечатлитесь окружающей его дикой природой и узнаете о целительной силе святой воды.
  • Музей-усадьба Кошмана — вас ждут истории о великом чайном пути и душистый солохаульский чай с русскими блинами и кавказскими сладостями.
  • Молочный водопад — один из самых больших водопадов на реке Бзогу. Он очарует вас мощью и прозрачной водой.
  • Солохаул парк — парк 🌳 развлечений, где вы сможете покататься на воздушном шаре, полетать на дирижабле и попробовать другие виды активного отдыха.

В завершение мы заедем в аутентичное кафе кавказской кухни 🥧, расположенное на высоте птичьего полета. Вы попробуете местные блюда и полюбуетесь потрясающим видом на горы ⛰️ и русло реки Шахе.

Организационные детали

Еда, напитки и аттракционы в парке Солохаул оплачиваются дополнительно.

Сочи, о котором вы не знали
Сочи, о котором вы не знали
Сочи, о котором вы не знали
Сочи, о котором вы не знали
Сочи, о котором вы не знали
Сочи, о котором вы не знали
Сочи, о котором вы не знали
Сочи, о котором вы не знали
Сочи, о котором вы не знали
Сочи, о котором вы не знали
Сочи, о котором вы не знали
Сочи, о котором вы не знали
Сочи, о котором вы не знали

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Приветствую вас, дорогие гости Краснодарского края. Меня зовут Елена, я работаю гидом в Сочи более четырех лет. Предлагаю разнообразные форматы эксклюзивных, уютных и познавательных экскурсий на комфортабельном автомобиле Ауди Q3. Я открыта к индивидуальным запросам и пожеланиям и сделаю все возможное, чтобы ваш отдых прошел на высшем уровне.
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