Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Что вас ожидает
Неизведанный Сочи Вы посетите колоритные и невероятно живописные места в окрестностях Сочи. В программе экскурсии: Озера Любви — вы насладитесь прохладой реликтового леса, полюбуетесь вековыми дубами и, если позволит погода, искупаетесь в каскадных водопадах. Чайная плантация — вы услышите историю 📖 знаменитого Краснодарского чая и отдохнете в тени векового тиса. Крестовая Пустынь — один из самых молодых монастырей Сочи. Я расскажу, почему его называют «русским Афоном». Источник Святого Пантелеймона — вы впечатлитесь окружающей его дикой природой и узнаете о целительной силе святой воды. Музей-усадьба Кошмана — вас ждут истории о великом чайном пути и душистый солохаульский чай с русскими блинами и кавказскими сладостями. Молочный водопад — один из самых больших водопадов на реке Бзогу. Он очарует вас мощью и прозрачной водой. Солохаул парк — парк 🌳 развлечений, где вы сможете покататься на воздушном шаре, полетать на дирижабле и попробовать другие виды активного отдыха.
В завершение мы заедем в аутентичное кафе кавказской кухни 🥧, расположенное на высоте птичьего полета. Вы попробуете местные блюда и полюбуетесь потрясающим видом на горы ⛰️ и русло реки Шахе.
Организационные детали
Еда, напитки и аттракционы в парке Солохаул оплачиваются дополнительно.
Выберите дату для вашей экскурсии Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования. Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Приветствую вас, дорогие гости Краснодарского края. Меня зовут Елена, я работаю гидом в Сочи более четырех лет. Предлагаю разнообразные форматы эксклюзивных, уютных и познавательных экскурсий на комфортабельном автомобиле Ауди Q3. Я открыта к индивидуальным запросам и пожеланиям и сделаю все возможное, чтобы ваш отдых прошел на высшем уровне.
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