Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Приветствую вас, дорогие гости Краснодарского края. Меня зовут Елена, я работаю гидом в Сочи более четырех лет. Предлагаю разнообразные форматы эксклюзивных, уютных и познавательных экскурсий на комфортабельном автомобиле Ауди Q3. Я открыта к индивидуальным запросам и пожеланиям и сделаю все возможное, чтобы ваш отдых прошел на высшем уровне.