«Голос Города» — аудио-спектакль с героями, переживаниями и размышлениямиГолос, который гости слышат в наушниках побуждает участников додумывать, дорисовывать видимую картину окружающих объектов новыми не очевидными смыслами. Люди, пришедшие на Голос Города являются непосредственными участниками. Голос направляет их, помогает перейти через дорогу, просит постоять с закрытыми глазами, сделать зарядку посреди улицы и танцевать ламбаду.
В течение всего спектакля группа пешком перемещается по заданному маршруту-сквозь общественные места. У группы нет выраженного экскурсовода, персонал проекта смешан с толпой. Со стороны прохожих это привлекающая к себе внимание группа людей в одинаковых наушниках, следующих одним и тем же инструкциям. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
Полуторачасовой спектакль по городу
Оборудование
Сопровождение администратора
Дождевики (в случае дождя)
Высокая концентрация положительных эмоций и хорошее настроение.
Что не входит
Дополнительные платежи не предусмотрены
Начало
🚩 ул. Егорова, 1, Сочи
Место завершения
🏁 Морской порт, Сочи
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.