«Голос Города» — аудио-спектакль с героями, переживаниями и размышлениямиГолос, который гости слышат в наушниках побуждает участников додумывать, дорисовывать видимую картину окружающих объектов новыми не очевидными смыслами. Люди, пришедшие на Голос Города являются непосредственными участниками. Голос направляет их, помогает перейти через дорогу, просит постоять с закрытыми глазами, сделать зарядку посреди улицы и танцевать ламбаду.

В течение всего спектакля группа пешком перемещается по заданному маршруту-сквозь общественные места. У группы нет выраженного экскурсовода, персонал проекта смешан с толпой. Со стороны прохожих это привлекающая к себе внимание группа людей в одинаковых наушниках, следующих одним и тем же инструкциям. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.