В середине программы предлагаю пообедать в проверенном кафе в Гудауте. После подъедем к заброшенному колесу обозрения и памятнику Махаджирам в виде корабля. В Сухуме залезем на крышу бывшего 12-этажного парламента, который находится в центре города: с высоты открываются отличные панорамы. И затем направимся в аэропорт. Вы увидите остатки от лент выдачи багажа, табло вылетов, а также самолёты и вертолёты на полосе — но выходить туда нельзя. А недалеко от аэропорта я покажу еще одно атмосферное место — свалку машин.
Коронный номер — Ткуарчал и Акрамара с условным прозвищем городов-призраков, Условным, потому что люди в этих местах все еще живут. Вы встретите множество заброшенных домов, инфраструктуры — и наглядно увидите страшные последствия войны.
Маршрут: Гагра — пансионат Скала — дача Ивана Силина — дача Нестора Лакоба — санаторий Маяк — Гудаута — заброшенное колесо обозрения — памятник Махаджирам — обед в кафе «Балкон» — Сухум — заброшенный Парламент — заброшенный аэропорт — жилые многоэтажки с пробоинами от артиллерии — источник с горящей водой — гейзер — города-призраки Ткуарчал и Акрамара — ж/д Ткуарчал — обзорная по городу — смотровая на изогнутый мост — поселок Джантуха.