Сталкер-тур по Абхазии

Прикоснуться к жизни, застывшей в заброшенных зданиях и даже целых городах

Индивидуальная
Мрачную романтику путешествий по разрушенным и покинутым местам сложно с чем-то сравнить.

Это погружение в мир, где трагедия безжалостно остановила обычное течение жизни.

В авторском маршруте вы увидите не только города-призраки из типичных сталкер-туров.

Я покажу санатории с замершим роялем и снимками пациентов, остатки от лент выдачи багажа, свалку машин и многое другое…
Сталкер-тур по Абхазии
Сталкер-тур по Абхазии
Сталкер-тур по Абхазии
Сталкер-тур по Абхазии
Сталкер-тур по Абхазии
Сталкер-тур по Абхазии
Сталкер-тур по Абхазии
Сталкер-тур по Абхазии
Сталкер-тур по Абхазии
Сталкер-тур по Абхазии
Сталкер-тур по Абхазии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Дома отдыха и дачи Гагры

  • Вы посетите пансионат «Скала» с заброшенной канатной дорогой на побережье и впечатляющими видами на город со смотровой площадки. Также на территории вы увидите дворец начала 20 века.
  • В санатории «Грузия» (Гагрипш) вы познакомитесь с историей создания особого места отдыха, бывшего одним из лучших на Кавказе! Рассмотрите красивые винтовые лестницы, колонны, лепнину на потолке. Потихоньку памятник начали реставрировать, но исследовать его руины еще можно.
  • «Маяк» предложит для осмотра несколько корпусов, не похожих друг на друга. В актовом зале вы увидите уцелевший рояль, в больнице — снимки с рентгенов, а еще следы библиотеки и главный корпус, где остались ещё местами люстры и даже сантехника.
  • Кроме того, я отвезу вас на дачу Нестора Лакоба, где поговорим о мистике, ее окружившей, и исследуем замершую во времени панорамную бильярдную. Здесь вы откроете новые фантастические виды на город.

Гудаута, Сухум и аэропорт

В середине программы предлагаю пообедать в проверенном кафе в Гудауте. После подъедем к заброшенному колесу обозрения и памятнику Махаджирам в виде корабля. В Сухуме залезем на крышу бывшего 12-этажного парламента, который находится в центре города: с высоты открываются отличные панорамы. И затем направимся в аэропорт. Вы увидите остатки от лент выдачи багажа, табло вылетов, а также самолёты и вертолёты на полосе — но выходить туда нельзя. А недалеко от аэропорта я покажу еще одно атмосферное место — свалку машин.

Города-призраки

Коронный номер — Ткуарчал и Акрамара с условным прозвищем городов-призраков, Условным, потому что люди в этих местах все еще живут. Вы встретите множество заброшенных домов, инфраструктуры — и наглядно увидите страшные последствия войны.

Маршрут: Гагра — пансионат Скала — дача Ивана Силина — дача Нестора Лакоба — санаторий Маяк — Гудаута — заброшенное колесо обозрения — памятник Махаджирам — обед в кафе «Балкон» — Сухум — заброшенный Парламент — заброшенный аэропорт — жилые многоэтажки с пробоинами от артиллерии — источник с горящей водой — гейзер — города-призраки Ткуарчал и Акрамара — ж/д Ткуарчал — обзорная по городу — смотровая на изогнутый мост — поселок Джантуха.

Организационные детали

  • Одевайтесь по погоде, на всякий случай в машине есть дождевики и пледы
  • Дополнительно оплачивается питание в кафе

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле / месте проживания
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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