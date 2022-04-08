Что вас ожидает

Дома отдыха и дачи Гагры

Вы посетите пансионат «Скала» с заброшенной канатной дорогой на побережье и впечатляющими видами на город со смотровой площадки. Также на территории вы увидите дворец начала 20 века.

В санатории «Грузия» (Гагрипш) вы познакомитесь с историей создания особого места отдыха, бывшего одним из лучших на Кавказе! Рассмотрите красивые винтовые лестницы, колонны, лепнину на потолке. Потихоньку памятник начали реставрировать, но исследовать его руины еще можно.

«Маяк» предложит для осмотра несколько корпусов, не похожих друг на друга. В актовом зале вы увидите уцелевший рояль, в больнице — снимки с рентгенов, а еще следы библиотеки и главный корпус, где остались ещё местами люстры и даже сантехника.

Кроме того, я отвезу вас на дачу Нестора Лакоба, где поговорим о мистике, ее окружившей, и исследуем замершую во времени панорамную бильярдную. Здесь вы откроете новые фантастические виды на город.

Гудаута, Сухум и аэропорт

В середине программы предлагаю пообедать в проверенном кафе в Гудауте. После подъедем к заброшенному колесу обозрения и памятнику Махаджирам в виде корабля. В Сухуме залезем на крышу бывшего 12-этажного парламента, который находится в центре города: с высоты открываются отличные панорамы. И затем направимся в аэропорт. Вы увидите остатки от лент выдачи багажа, табло вылетов, а также самолёты и вертолёты на полосе — но выходить туда нельзя. А недалеко от аэропорта я покажу еще одно атмосферное место — свалку машин.

Города-призраки

Коронный номер — Ткуарчал и Акрамара с условным прозвищем городов-призраков, Условным, потому что люди в этих местах все еще живут. Вы встретите множество заброшенных домов, инфраструктуры — и наглядно увидите страшные последствия войны.

Маршрут: Гагра — пансионат Скала — дача Ивана Силина — дача Нестора Лакоба — санаторий Маяк — Гудаута — заброшенное колесо обозрения — памятник Махаджирам — обед в кафе «Балкон» — Сухум — заброшенный Парламент — заброшенный аэропорт — жилые многоэтажки с пробоинами от артиллерии — источник с горящей водой — гейзер — города-призраки Ткуарчал и Акрамара — ж/д Ткуарчал — обзорная по городу — смотровая на изогнутый мост — поселок Джантуха.

Организационные детали