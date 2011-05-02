6. Бывший кинотеатр "Светоч – 1910 год, 7. Художественный музей – 1936 год, 8. Малярийная станция – 1921-1954 года, 9. Площадь Искусств – 1935-1936 года, 10. Библиотека имени А. С. Пушкина – 1912 год, 11. Памятник "Якорь и пушка" – 1913 год
12. Дача первого врача Сочи А. Л. Гордона – 1915-1917 года
13. Оздоровительный комплекс имени Мориса Тореза – 1901 год
14. Концертный зал "Фестивальный" – 1979 год
15. Статуя В. С. Высоцкого – 2011 год
16. Площадь имени Н. А. Островскому – 1979 год
17. Собор имени Святого Архангела Михаила – 1890 год
18. Дом купца И. Политиди – 1911 год
19. Форт Александрия – 1838 год
20. Поцелуевский сквер – 1988 год
21. Фонтан со скульптурой богини мореплавания – 1955 год
22. Морской порт Сочи – 1955 год
23. Летний театр – 1937 год
24. Дача А. П. Фронштейна "Светлана" – 1895-1896 года
25. Дача оперной певицы В. В. Барсовой – 1947 год
26. Санаторий имени Ворошилова – 1934 год
27. Санаторий имени Орджоникидзе – 1937 год
28. Санаторий для артистов театра и кино "Актёр" – 1962 год
29. Начало тропы здоровья Терренкур
30. Скульптура "Мацеста" – 1965-1967 года
31. Дача полковника жандармерии А. В. Квитко – 1916 год
32. Санаторий работников торговли "Волна" – 1937-1964 года
33. Здание ЖД-станции Адлер в виде волны
34. Здание аэродрома
35. Форелевое хозяйство
36. Смотровая площадка на Ахштырское ущелье "Гнездо совы"
37. Смотровая площадка на ущелье Ахцу
38. Старая царская дорога до села Романовское – 1897-1899 года
39. Самый длинный в мире вантовый мост с двумя поворотами 552 метра – 2013 год
40. Питьевой нарзанный источник "Чвижепсе"
41. Заброшенный санаторий "Медвежий угол" – 1991 год
42. Водопад Желаний
43. Стелла при въезде в посёлок Красная поляна
44. Комплекс для прыжков с трамплина "Русские горки"
45. Казино Сочи
46. Нижний город "Горки Город 540"
47. Верхний город "Горки Город 960"
48. Остановка канатной дороги "Альпика-Сервис 550 метров"
49. Смотровая площадка возле ресторана "Коготь"
50. Горная Олимпийская деревня
51. Улица флагов
52. Остановка канатной дороги "Заповедный лес 1170 метров"
53. Остановка канатной дороги "Роза Хутор 560 метров"
54. Башня "Ратуши" с часами на площади награждения
55. Храм нерукотворного образа Христа
56. Образовательный центр "Сириус"
57. Тематический парк развлечений "Сочи Парк"
58. Аттракцион "Колесо времени"
59. Олимпийский парк в Имеретинской низменности
60. Поющий фонтан на Медальной площади
Город-курорт Сочи почти в 1, 5 раза больше площади Москвы, благодаря объединению в 1961 году 4 районов. Во время такой насыщенной экскурсии 🧭 мы обойдём Старый город 🏙️, история 📖 которого формировалась с 1838 года, доберёмся до самых высоких вершин в Красной поляне прокатившись на закрытых и открытых фуникулёрах, обязательно вкусно и недорого покушаем, а в завершении вечера приедем в Олимпийский парк 🌳, где будем смотреть с самого лучшего ракурса шоу поющих фонтанов. Покажу максимум за один день!
Что входит
Встреча в отеле или на жд-вокзале Сочи, Адлера
Экскурсовод
Автомобиль Toyota Auris
Заправка автомобиля
Прогулка по Старому Сочи от Зимнего театра до Морского порта
Поездка до посёлка Красная поляна
Заезд на территории горнолыжных курортов
Поездка в Олимпийский парк
Шоу поющих фонтанов
Возвращение в удобное место в пределах Сочи, Адлера
Что не входит
Завтрак ~ 400₽/человек
Фотографии с кавказскими птицами – от 300₽
Фотографии с олимпийским факелом – от 200₽
Вход к питьевому нарзанному бювету – 100₽
Обед ~ 500₽/человек
Канатная дорога Горная карусель – 1390₽
Тарзанка с высоты 2375 до 2050 метров – 1500₽
Смотровая площадка ресторана "Коготь" – 100₽
Родельбан – от 550₽
Аттракцион "Колесо времени" – 500₽
Ужин ~ 500₽/человек
Сувениры, развлечения, покупки
Начало
🚩 Приеду в отель за гостями
Место завершения
🏁 Верну туда, куда попросят в пределам границы Центрального и Адлерского района
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.