Старый Сочи, Красная поляна и Олимпийский парк за один день

Дмитрий П.
Дмитрий П. – Гид из Сочи
Старый Сочи, Красная поляна и Олимпийский парк за один день
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Старый Сочи, Красная поляна и Олимпийский парк за один день
Старый Сочи, Красная поляна и Олимпийский парк за один день

Что вы увидите

  • 1. Верещагинский виадук – 1834-1835 года
  • 2. Дом графа Г. Ф. Успенского – 1884 год
  • 3. Зимний театр – 1937 год
  • 4. Приморский парк – 1935-1937 года
  • 5. Приморская гостиница – 1936 год
  • 6. Бывший кинотеатр "Светоч – 1910 год, 7. Художественный музей – 1936 год, 8. Малярийная станция – 1921-1954 года, 9. Площадь Искусств – 1935-1936 года, 10. Библиотека имени А. С. Пушкина – 1912 год, 11. Памятник "Якорь и пушка" – 1913 год
  • 12. Дача первого врача Сочи А. Л. Гордона – 1915-1917 года
  • 13. Оздоровительный комплекс имени Мориса Тореза – 1901 год
  • 14. Концертный зал "Фестивальный" – 1979 год
  • 15. Статуя В. С. Высоцкого – 2011 год
  • 16. Площадь имени Н. А. Островскому – 1979 год
  • 17. Собор имени Святого Архангела Михаила – 1890 год
  • 18. Дом купца И. Политиди – 1911 год
  • 19. Форт Александрия – 1838 год
  • 20. Поцелуевский сквер – 1988 год
  • 21. Фонтан со скульптурой богини мореплавания – 1955 год
  • 22. Морской порт Сочи – 1955 год
  • 23. Летний театр – 1937 год
  • 24. Дача А. П. Фронштейна "Светлана" – 1895-1896 года
  • 25. Дача оперной певицы В. В. Барсовой – 1947 год
  • 26. Санаторий имени Ворошилова – 1934 год
  • 27. Санаторий имени Орджоникидзе – 1937 год
  • 28. Санаторий для артистов театра и кино "Актёр" – 1962 год
  • 29. Начало тропы здоровья Терренкур
  • 30. Скульптура "Мацеста" – 1965-1967 года
  • 31. Дача полковника жандармерии А. В. Квитко – 1916 год
  • 32. Санаторий работников торговли "Волна" – 1937-1964 года
  • 33. Здание ЖД-станции Адлер в виде волны
  • 34. Здание аэродрома
  • 35. Форелевое хозяйство
  • 36. Смотровая площадка на Ахштырское ущелье "Гнездо совы"
  • 37. Смотровая площадка на ущелье Ахцу
  • 38. Старая царская дорога до села Романовское – 1897-1899 года
  • 39. Самый длинный в мире вантовый мост с двумя поворотами 552 метра – 2013 год
  • 40. Питьевой нарзанный источник "Чвижепсе"
  • 41. Заброшенный санаторий "Медвежий угол" – 1991 год
  • 42. Водопад Желаний
  • 43. Стелла при въезде в посёлок Красная поляна
  • 44. Комплекс для прыжков с трамплина "Русские горки"
  • 45. Казино Сочи
  • 46. Нижний город "Горки Город 540"
  • 47. Верхний город "Горки Город 960"
  • 48. Остановка канатной дороги "Альпика-Сервис 550 метров"
  • 49. Смотровая площадка возле ресторана "Коготь"
  • 50. Горная Олимпийская деревня
  • 51. Улица флагов
  • 52. Остановка канатной дороги "Заповедный лес 1170 метров"
  • 53. Остановка канатной дороги "Роза Хутор 560 метров"
  • 54. Башня "Ратуши" с часами на площади награждения
  • 55. Храм нерукотворного образа Христа
  • 56. Образовательный центр "Сириус"
  • 57. Тематический парк развлечений "Сочи Парк"
  • 58. Аттракцион "Колесо времени"
  • 59. Олимпийский парк в Имеретинской низменности
  • 60. Поющий фонтан на Медальной площади
Город-курорт Сочи почти в 1, 5 раза больше площади Москвы, благодаря объединению в 1961 году 4 районов. Во время такой насыщенной экскурсии 🧭 мы обойдём Старый город 🏙️, история 📖 которого формировалась с 1838 года, доберёмся до самых высоких вершин в Красной поляне прокатившись на закрытых и открытых фуникулёрах, обязательно вкусно и недорого покушаем, а в завершении вечера приедем в Олимпийский парк 🌳, где будем смотреть с самого лучшего ракурса шоу поющих фонтанов. Покажу максимум за один день!
Что входит
  • Встреча в отеле или на жд-вокзале Сочи, Адлера
  • Экскурсовод
  • Автомобиль Toyota Auris
  • Заправка автомобиля
  • Прогулка по Старому Сочи от Зимнего театра до Морского порта
  • Поездка до посёлка Красная поляна
  • Заезд на территории горнолыжных курортов
  • Поездка в Олимпийский парк
  • Шоу поющих фонтанов
  • Возвращение в удобное место в пределах Сочи, Адлера
Что не входит
  • Завтрак ~ 400₽/человек
  • Фотографии с кавказскими птицами – от 300₽
  • Фотографии с олимпийским факелом – от 200₽
  • Вход к питьевому нарзанному бювету – 100₽
  • Обед ~ 500₽/человек
  • Канатная дорога Горная карусель – 1390₽
  • Тарзанка с высоты 2375 до 2050 метров – 1500₽
  • Смотровая площадка ресторана "Коготь" – 100₽
  • Родельбан – от 550₽
  • Аттракцион "Колесо времени" – 500₽
  • Ужин ~ 500₽/человек
  • Сувениры, развлечения, покупки
Начало
🚩 Приеду в отель за гостями
Место завершения
🏁 Верну туда, куда попросят в пределам границы Центрального и Адлерского района
Старый Сочи, Красная поляна и Олимпийский парк за один день
Старый Сочи, Красная поляна и Олимпийский парк за один день
Старый Сочи, Красная поляна и Олимпийский парк за один день
Старый Сочи, Красная поляна и Олимпийский парк за один день

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Дмитрий П.
Дмитрий П.
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