Ирина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Открытки из Сочи

Если вы в городе впервые, я помогу подружиться с ним и прочувствовать местный колорит. В ходе экскурсии 🧭 мы соберем все визитные карточки Сочи и вспомним ключевые вехи из истории 📖 курортной столицы ⭐️ России. Вы увидите:

Станцию Сочи — старинное здание железнодорожного вокзала с легендарными часами, на циферблат которых попали необычные созвездия

— старинное здание железнодорожного вокзала с легендарными часами, на циферблат которых попали необычные созвездия Платановую аллею на Курортном проспекте с экзотическими растениями и очаровательными поющими фонтанами

на Курортном проспекте с экзотическими растениями и очаровательными поющими фонтанами Парк Ривьера — сердце города. Мы поговорим о предпринимателе Хлудове, заглянем в розарий и попробуем воду из местного минерального источника.

— сердце города. Мы поговорим о предпринимателе Хлудове, заглянем в розарий и попробуем воду из местного минерального источника. Морской порт , который познакомит вас с историей развития «морских ворот Краснодарского края» и выступит декорацией к прекрасным снимкам

, который познакомит вас с историей развития «морских ворот Краснодарского края» и выступит декорацией к прекрасным снимкам Морской вокзал — памятник архитектуры, живописно возвышающийся над причалом, где снимали «Бриллиантовую руку»

— памятник архитектуры, живописно возвышающийся над причалом, где снимали «Бриллиантовую руку» Олимпийский университет , вид на который открывается с Маячной горки

, вид на который открывается с Маячной горки Монумент «Якорь и пушка» у стен военного форта 1838 года, символ рождения города

у стен военного форта 1838 года, символ рождения города Зимний театр, где каждый год проходит знаменитый кинофестиваль «Кинотавр»

Мацеста

Вы прогуляетесь 👣 по паркам и садам, совершите неспешный променад по Приморскому бульвару и проедете по улицам города, по дороге встречая старинные санатории. А в завершение побываете в долине реки Мацесты, где вас ждет сероводородный источник и знаменитый бальнеологический курорт.

Организационные детали