Ирина проводит ещё 1 экскурсию

Открытки из Сочи Если вы в городе впервые, я помогу подружиться с ним и прочувствовать местный колорит. В ходе экскурсии 🧭 мы соберем все визитные карточки Сочи и вспомним ключевые вехи из истории 📖 курортной столицы ⭐️ России. Вы увидите:
Станцию Сочи — старинное здание железнодорожного вокзала с легендарными часами, на циферблат которых попали необычные созвездия
Платановую аллею на Курортном проспекте с экзотическими растениями и очаровательными поющими фонтанами
Парк Ривьера — сердце города. Мы поговорим о предпринимателе Хлудове, заглянем в розарий и попробуем воду из местного минерального источника.
Морской порт, который познакомит вас с историей развития «морских ворот Краснодарского края» и выступит декорацией к прекрасным снимкам
Морской вокзал — памятник архитектуры, живописно возвышающийся над причалом, где снимали «Бриллиантовую руку»
Олимпийский университет, вид на который открывается с Маячной горки
Монумент «Якорь и пушка» у стен военного форта 1838 года, символ рождения города
Зимний театр, где каждый год проходит знаменитый кинофестиваль «Кинотавр»
Мацеста Вы прогуляетесь 👣 по паркам и садам, совершите неспешный променад по Приморскому бульвару и проедете по улицам города, по дороге встречая старинные санатории. А в завершение побываете в долине реки Мацесты, где вас ждет сероводородный источник и знаменитый бальнеологический курорт.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле
Посещение источника Мацесты по желанию и оплачивается отдельно — 100 руб. /чел.
Начало и место завершения
🚩 у ЖД вокзала Сочи
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ирина, я провожу экскурсии уже 8 лет. Очень люблю путешествовать, исследовать мир и делиться своими впечатлениями. С радостью покажу вам самые интересные места Сочи и познакомлю вас с местными традициями, историей и культурой.