Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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Свидание с Сочи: первое знакомство

Увидеть все главные памятники и услышать интересные истории прошлого на большой обзорной экскурсии

Ирина
Ирина – Гид из Сочи
Мы пройдемся по старинным улочкам Сочи и солнечным аллеям его парков 🌳, поднимемся на Маячную горку и навестим здравницу Мацесту.

Я расскажу об истории 📖, культуре и природе нашего края, особенностях здешней жизни и выдающихся жителях.
Задать вопросОбычно отвечает за 30 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Свидание с Сочи: первое знакомство
Свидание с Сочи: первое знакомство

Что вас ожидает

Открытки из Сочи
Если вы в городе впервые, я помогу подружиться с ним и прочувствовать местный колорит. В ходе экскурсии 🧭 мы соберем все визитные карточки Сочи и вспомним ключевые вехи из истории 📖 курортной столицы ⭐️ России. Вы увидите:

  • Станцию Сочи — старинное здание железнодорожного вокзала с легендарными часами, на циферблат которых попали необычные созвездия
  • Платановую аллею на Курортном проспекте с экзотическими растениями и очаровательными поющими фонтанами
  • Парк Ривьера — сердце города. Мы поговорим о предпринимателе Хлудове, заглянем в розарий и попробуем воду из местного минерального источника.
  • Морской порт, который познакомит вас с историей развития «морских ворот Краснодарского края» и выступит декорацией к прекрасным снимкам
  • Морской вокзал — памятник архитектуры, живописно возвышающийся над причалом, где снимали «Бриллиантовую руку»
  • Олимпийский университет, вид на который открывается с Маячной горки
  • Монумент «Якорь и пушка» у стен военного форта 1838 года, символ рождения города
  • Зимний театр, где каждый год проходит знаменитый кинофестиваль «Кинотавр»

Мацеста
Вы прогуляетесь 👣 по паркам и садам, совершите неспешный променад по Приморскому бульвару и проедете по улицам города, по дороге встречая старинные санатории. А в завершение побываете в долине реки Мацесты, где вас ждет сероводородный источник и знаменитый бальнеологический курорт.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле
  • Посещение источника Мацесты по желанию и оплачивается отдельно — 100 руб. /чел.
Начало и место завершения
🚩 у ЖД вокзала Сочи
Свидание с Сочи: первое знакомство
Свидание с Сочи: первое знакомство
Свидание с Сочи: первое знакомство
Свидание с Сочи: первое знакомство
Свидание с Сочи: первое знакомство
Свидание с Сочи: первое знакомство
Свидание с Сочи: первое знакомство
Свидание с Сочи: первое знакомство
Свидание с Сочи: первое знакомство
Свидание с Сочи: первое знакомство
Свидание с Сочи: первое знакомство

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ирина, я провожу экскурсии уже 8 лет. Очень люблю путешествовать, исследовать мир и делиться своими впечатлениями. С радостью покажу вам самые интересные места Сочи и познакомлю вас с местными традициями, историей и культурой.
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Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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