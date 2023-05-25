Пройти по сказочной древней роще, прикоснуться к её истории и увидеть необычные растения
Приглашаю всех любителей природы на прогулку по заповедной Тисо-Самшитовой роще. Мы пройдём по маршруту «Малое кольцо» протяженностью 1,5 км.
Я раскрою, какие геологические процессы здесь происходили, как выжил этот островок доледниковой растительности и какие интересные факты связаны с его самыми яркими представителями.
Я раскрою, какие геологические процессы здесь происходили, как выжил этот островок доледниковой растительности и какие интересные факты связаны с его самыми яркими представителями.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Гуляя по древней Тисо-Самшитовой роще, вы узнаете:
- Каковы особенности строения тысячелетних тисов и других реликтов
- Почему балки — это и сухие овраги, и горные реки
- Как стать ближе к ядру Земли и разглядеть, из чего состоит суша
- Почему в роще есть папоротник сколопендровый, а сколопендры нет
- Какая крепость скрывается в ущелье реки Хоста
На примере усохших самшитовых рощ вы поймёте, какой хрупкой является экосистема. А сеянцы-малыши самшита докажут, как мудро природа самовосстанавливается.
Организационные детали
Билеты в Тисо-Самшитовую рощу не включены в стоимость: 300 руб. взрослые, 150 руб. дети 7-14 лет, до 6 лет бесплатно.
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа в Тисо-Самшитовую рощу
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Сочи
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Мне 34 года, я живу в самом солнечном городе России — Сочи! С 2018 года работаю экскурсоводом Кавказского заповедника, в том числе в Тисо-самшитовой роще и Парке «Южные культуры». Влюбилась в Природу, верю в интеллект и разум каждого растения, провожу природоведческие экскурсии, познакомлю с растением, буду вашим переводчиком🌱. Проходила специальное обучение на экскурсовода, имею подтверждающее компетенцию документы.Задать вопрос
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