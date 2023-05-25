Тайны Тисо-Самшитовой рощи

Пройти по сказочной древней роще, прикоснуться к её истории и увидеть необычные растения

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Приглашаю всех любителей природы на прогулку по заповедной Тисо-Самшитовой роще. Мы пройдём по маршруту «Малое кольцо» протяженностью 1,5 км.

Я раскрою, какие геологические процессы здесь происходили, как выжил этот островок доледниковой растительности и какие интересные факты связаны с его самыми яркими представителями.
Тайны Тисо-Самшитовой рощи
Тайны Тисо-Самшитовой рощи
Тайны Тисо-Самшитовой рощи
Тайны Тисо-Самшитовой рощи
Тайны Тисо-Самшитовой рощи
Тайны Тисо-Самшитовой рощи
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Гуляя по древней Тисо-Самшитовой роще, вы узнаете:

  • Каковы особенности строения тысячелетних тисов и других реликтов
  • Почему балки — это и сухие овраги, и горные реки
  • Как стать ближе к ядру Земли и разглядеть, из чего состоит суша
  • Почему в роще есть папоротник сколопендровый, а сколопендры нет
  • Какая крепость скрывается в ущелье реки Хоста

На примере усохших самшитовых рощ вы поймёте, какой хрупкой является экосистема. А сеянцы-малыши самшита докажут, как мудро природа самовосстанавливается.

Организационные детали

Билеты в Тисо-Самшитовую рощу не включены в стоимость: 300 руб. взрослые, 150 руб. дети 7-14 лет, до 6 лет бесплатно.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в Тисо-Самшитовую рощу
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
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Летние
Тисо-самшитовая роща
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