Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

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Трекинг по каньону ручья Сванидзе

Погулять по живописному лесу и насладиться водопадами, скалами и реликтовыми растениями

Максим
Максим – Гид из Сочи
Приглашаю немного отдохнуть от приморской курортной жизни и раскрыть Краснодарский край с новой стороны! Вы проведете день в окружении нетронутой горной природы: заповедного леса, рек, каньонов и ущелий.

Увидите грандиозный Ореховский водопад и узнаете, кто и когда добывал золото в этих местах.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 💧Водопады
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Трекинг по каньону ручья Сванидзе
Трекинг по каньону ручья Сванидзе

Что вас ожидает

Погружение в мир природы
Ручей Сванидзе протекает в разломе земной коры, образуя местами теснины и поросший мхом и реликтовыми растениями каньон. Вы насладитесь этим созданным самой природой зрелищем, прогуляетесь 👣 вдоль скалистых берегов, формирующих русло ручья, и увидите живописные водопады и купели. А также отыщете руины христианского храма и раскроете любопытные детали его истории 📖.

Нескучные рассказы о местных лесах и народах
Вы не только впечатлитесь чудесной южной природой, но и узнаете много интересных фактов. Я расскажу о генерале Ермолове, проблеме вымирания самшитового леса, наследии Олимпиады и о том, кто жил в этих болотистых местах на протяжении столетий. А также поделюсь историями о самобытном народе «убыхи» и раскрою, куда именно ходили за Золотым руном аргонавты.

Организационные детали

  • Трекинг начинается в селе Ореховка (15 км от центра Сочи). До места встречи вы можете добраться на своем автомобиле 🚘 или на такси 🚕.
  • Маршрут не требует специального снаряжения
Начало и место завершения
🚩 в селе Ореховка
Трекинг по каньону ручья Сванидзе
Трекинг по каньону ручья Сванидзе
Трекинг по каньону ручья Сванидзе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Максим
Максим
Здравствуйте! Меня зовут Максим. В Сочи и Красной Поляне живу около 15 лет. Все это время активно ходил и работал в горах, обучал горнолыжному спорту и сноубордингу. А также участвовал в подготовке к Олимпийским играм, был сопровождающим гидом герцога Люксембурга и принца Дании. Сейчас провожу трекинги в районах рек Соча, Агва и Ац. С удовольствием поделюсь с вами этими волшебными местами!
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