Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Что вас ожидает

Погружение в мир природы

Ручей Сванидзе протекает в разломе земной коры, образуя местами теснины и поросший мхом и реликтовыми растениями каньон. Вы насладитесь этим созданным самой природой зрелищем, прогуляетесь 👣 вдоль скалистых берегов, формирующих русло ручья, и увидите живописные водопады и купели. А также отыщете руины христианского храма и раскроете любопытные детали его истории 📖.

Нескучные рассказы о местных лесах и народах

Вы не только впечатлитесь чудесной южной природой, но и узнаете много интересных фактов. Я расскажу о генерале Ермолове, проблеме вымирания самшитового леса, наследии Олимпиады и о том, кто жил в этих болотистых местах на протяжении столетий. А также поделюсь историями о самобытном народе «убыхи» и раскрою, куда именно ходили за Золотым руном аргонавты.

Организационные детали