Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Погружение в мир природы Ручей Сванидзе протекает в разломе земной коры, образуя местами теснины и поросший мхом и реликтовыми растениями каньон. Вы насладитесь этим созданным самой природой зрелищем, прогуляетесь 👣 вдоль скалистых берегов, формирующих русло ручья, и увидите живописные водопады и купели. А также отыщете руины христианского храма и раскроете любопытные детали его истории 📖.
Нескучные рассказы о местных лесах и народах Вы не только впечатлитесь чудесной южной природой, но и узнаете много интересных фактов. Я расскажу о генерале Ермолове, проблеме вымирания самшитового леса, наследии Олимпиады и о том, кто жил в этих болотистых местах на протяжении столетий. А также поделюсь историями о самобытном народе «убыхи» и раскрою, куда именно ходили за Золотым руном аргонавты.
Организационные детали
Трекинг начинается в селе Ореховка (15 км от центра Сочи). До места встречи вы можете добраться на своем автомобиле 🚘 или на такси 🚕.
Маршрут не требует специального снаряжения
Начало и место завершения
🚩 в селе Ореховка
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте! Меня зовут Максим. В Сочи и Красной Поляне живу около 15 лет. Все это время активно ходил и работал в горах, обучал горнолыжному спорту и сноубордингу. А также участвовал в подготовке к Олимпийским играм, был сопровождающим гидом герцога Люксембурга и принца Дании. Сейчас провожу трекинги в районах рек Соча, Агва и Ац. С удовольствием поделюсь с вами этими волшебными местами!