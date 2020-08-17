Треккинг на Бзерпиский карниз: дотянуться до облаков

Влюбиться в природную красоту кавказских Альп и открыть горное озеро Малое

5
1 отзыв
Приглашаю вас вместе пройти по одной из красивейших эко-троп Кавказского заповедника — к широким лугам долины Псешхо и головокружительному карнизу Бзерпи. Вы полюбуетесь горными вершинами, искупаетесь в Малом озере и взглянете на мир с высоты 2000 метров. А я помогу превратить поход в настоящую экспедицию в поисках реликтовых сокровищ Западного Кавказа.
Треккинг на Бзерпиский карниз: дотянуться до облаков
Треккинг на Бзерпиский карниз: дотянуться до облаков
Треккинг на Бзерпиский карниз: дотянуться до облаков
Треккинг на Бзерпиский карниз: дотянуться до облаков
Треккинг на Бзерпиский карниз: дотянуться до облаков
Треккинг на Бзерпиский карниз: дотянуться до облаков
Треккинг на Бзерпиский карниз: дотянуться до облаков
Треккинг на Бзерпиский карниз: дотянуться до облаков
Треккинг на Бзерпиский карниз: дотянуться до облаков
Треккинг на Бзерпиский карниз: дотянуться до облаков
Треккинг на Бзерпиский карниз: дотянуться до облаков
Треккинг на Бзерпиский карниз: дотянуться до облаков
Треккинг на Бзерпиский карниз: дотянуться до облаков
Треккинг на Бзерпиский карниз: дотянуться до облаков
Треккинг на Бзерпиский карниз: дотянуться до облаков
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Что вас ожидает

Треккинг к сердцу Кавказского заповедника

Карниз Бзерпи не зря называют воротами в горный Кавказ: на его обзорной площадке сердце замирает от красоты. Первая часть нашего треккинга пройдет в тени реликтового хвойного леса, вторая — по цветному бескрайнему ковру альпийских цветов. По пути к цели вы увидите могучие горные вершины, прогуляетесь по долине Псешхо и отыщете озеро Малое, в котором самые отважные смогут искупаться. Добравшись до Бзерпи, мы пообедаем в базовом лагере на высоте более 2000 метров над уровнем моря и ненадолго остановим время, стоя на скалистом карнизе с чашкой травяного чая и любуясь дивной панорамой.

Изучить природу кавказских Альп

Природа Кавказского биосферного заповедника настолько удивительна и разнообразна, что скучать нам будет некогда! Вы увидите, как сочно-зеленые горные луга соседствуют с зарослями рододендрона, узнаете о редких местных растениях, а может, нам повезет встретить на пути кавказскую серну — эндемичную антилопу региона. Как человек, знающий жизнь заповедника изнутри, я стану вашим проводником в мир дикой природы Кавказа.

Кому подойдет экскурсия

Маршрут подойдёт путешественникам со средней и хорошей физической подготовкой и детям от 7 лет.

Организационные детали

  • Важно позаботиться о спортивной обуви, взять с собой ветровку/дождевик, бутылочку воды и перекус (по желанию)
  • В стоимость экскурсии входит: групповая аптечка, регистрация в МЧС
  • Дополнительные расходы: билет в заповедник и билет на канатную дорогу к старту маршрута (1750 руб. взрослый и 1150 руб. детский)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в поселке Эсто-Садок
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
17 авг 2020
Шикарная экскурсия от влюбленного в свое дело человека! 👍🏻👍🏻👍🏻

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