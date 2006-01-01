Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Что вас ожидает

Мини-поход

До точки старта мы доберемся на авто, но после вас ждет около 15 километров пути по субтропическому колхидскому лесу 🌲. Географ и эколог, я расскажу об особенностях сочинского района, его греческом и убыхском периодах, а также — о золотодобыче и кладоискателях. Вы узнаете о крепости, что располагается выше по течению, осмотрите заброшенное эко-поселение и наберете чистейшей воды в местном источнике.

Сокровища края

Не забывайте — мы здесь ради водопадов! Я приведу вас к красивейшим водоскатам и купелям на реке Сванидзе, где вы отдохнете душой и насладитесь приятной атмосферой. А в завершение мы подойдем к каньону реки Ажек и трем легендарным водопадам, впечатляющих двойными каскадами и живописными чашами.

Организационные детали