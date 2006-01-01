Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Мини-поход До точки старта мы доберемся на авто, но после вас ждет около 15 километров пути по субтропическому колхидскому лесу 🌲. Географ и эколог, я расскажу об особенностях сочинского района, его греческом и убыхском периодах, а также — о золотодобыче и кладоискателях. Вы узнаете о крепости, что располагается выше по течению, осмотрите заброшенное эко-поселение и наберете чистейшей воды в местном источнике.
Сокровища края Не забывайте — мы здесь ради водопадов! Я приведу вас к красивейшим водоскатам и купелям на реке Сванидзе, где вы отдохнете душой и насладитесь приятной атмосферой. А в завершение мы подойдем к каньону реки Ажек и трем легендарным водопадам, впечатляющих двойными каскадами и живописными чашами.
Организационные детали
От ж/д вокзала Сочи мы доедем на минивэне в Нижнеорехово, откуда начнется пешая часть маршрута. Общая протяжённость пути: 14-15 км. Обратно вы можете добраться на общественном транспорте.
На маршруте будет организован чай и сладости. По желанию вы можете взять с собой еду на несколько перекусов.
Маршрут средней сложности и не подойдет детям и людям со слабой физической подготовкой
Начало и место завершения
🚩 у района ж/д вокзала Сочи
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, меня зовут Георгий. Работаю гидом, а также увлекаюсь горным туризмом, альпинизмом и аэросъемкой. У меня высшее образование по географии и экологии. В 2006 году я первый раз оказался в городе Сочи и сразу же влюбился в местную природу. Хочу поделиться с вами красотами мест, в которых мне удалось побывать!