Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

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Царство водопадов: трекинг на реке Ажек

Отыскать главные сокровища сочинской природы и полюбоваться живописными видами

Георгий
Георгий – Гид из Сочи
Мы прогуляемся по древнему колхидскому лесу 🌲 к Верховью рек Сочи и Ажек, отдохнем у водопадов на реке Сванидзе и попробуем родниковую воду.

Вы проведете день среди пейзажей первозданной природы и узнаете о геологии, флоре и фауне региона.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏆Активный отдых
  • 🏡Выезжаем из города
  • 💧Водопады
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • От 4 000 ₽ за экскурсию

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Царство водопадов: трекинг на реке Ажек
Царство водопадов: трекинг на реке Ажек

Что вас ожидает

Мини-поход
До точки старта мы доберемся на авто, но после вас ждет около 15 километров пути по субтропическому колхидскому лесу 🌲. Географ и эколог, я расскажу об особенностях сочинского района, его греческом и убыхском периодах, а также — о золотодобыче и кладоискателях. Вы узнаете о крепости, что располагается выше по течению, осмотрите заброшенное эко-поселение и наберете чистейшей воды в местном источнике.

Сокровища края
Не забывайте — мы здесь ради водопадов! Я приведу вас к красивейшим водоскатам и купелям на реке Сванидзе, где вы отдохнете душой и насладитесь приятной атмосферой. А в завершение мы подойдем к каньону реки Ажек и трем легендарным водопадам, впечатляющих двойными каскадами и живописными чашами.

Организационные детали

  • От ж/д вокзала Сочи мы доедем на минивэне в Нижнеорехово, откуда начнется пешая часть маршрута. Общая протяжённость пути: 14-15 км. Обратно вы можете добраться на общественном транспорте.
  • На маршруте будет организован чай и сладости. По желанию вы можете взять с собой еду на несколько перекусов.
  • Маршрут средней сложности и не подойдет детям и людям со слабой физической подготовкой
Начало и место завершения
🚩 у района ж/д вокзала Сочи
Царство водопадов: трекинг на реке Ажек
Царство водопадов: трекинг на реке Ажек

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Георгий
Георгий
Здравствуйте, меня зовут Георгий. Работаю гидом, а также увлекаюсь горным туризмом, альпинизмом и аэросъемкой. У меня высшее образование по географии и экологии. В 2006 году я первый раз оказался в городе Сочи и сразу же влюбился в местную природу. Хочу поделиться с вами красотами мест, в которых мне удалось побывать!
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