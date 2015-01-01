По пути вас будут ждать остановки на смотровых поводках в Ахштырском каньоне, в ущелье Ахцу, на источнике минеральной воды Чвижепсе.
Далее идёт знакомство с посёлком Красная Поляна, который основан греками, поселок Эстосадок, горнолыжные курорты Красная Поляна, Газпром, Роза-Хутор. На Роза-Хутор вас ждёт променад по набережной реки Мзымта.
После гор мы едем в Олимпийский парк, к началу шоу поющих фонтанов, экскурсовод расскажет про олимпийские объекты. Затем мы доставим вас к месту, от которого забрали вас.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
трансфер
экскурсионное сопровождение
страховка.
Что не входит
обед
вход на источник Нарзана — 100 ₽
канатная дорога — 1850 ₽.
Начало
🚩 Начало: ул. Ленина, 231, Сочи
🏁 Место завершения: Остановка Южный-2
Время проведения: Ежедневно в 10:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Азамат Х.
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