Для кого подойдет этот маршрутЭтот маршрут для тех, кто только начинает осваивать квадроцикл. Он составлен таким образом, чтобы Вы освоить азы управления. Большая часть проходит по асфальтированной дороге что, безусловно, порадует начинающих и старшее поколение.

Надёжность и безопасностьВ нашем парке 🌳 четырехколесной техники можно взять в аренду самые современные модели квадроциклов от лучших мировых производителей, отвечающие всем параметрам спортивных «вездеходов». Даже на самых сложных и долгих маршрутах Вы можете быть уверены в своей безопасности и исправности наших ТС. Отличная проходимость, абсолютная надежность и динамика наших ТС обеспечат самое комфортное и незабываемое путешествие в Вашей жизни.

Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду — брюки и куртка с длинным рукавом или комбинезон (независимо от пола), оптимальный выбор обуви — это высокие, защищающие голень ботинки с ребристой подошвой, подойдут и кроссовки.