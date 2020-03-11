38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Сочи
  3. Экскурсии

  4. В ритме Сочи! Красоты города и окрестностей

Главные достопримечательности Сочи, Ахунская башня, заброшенный ресторан и Олимпийский парк

Анна
Задать вопрос
Анна – ваш гид
Сочи — не только «город, где прошла Олимпиада» и главный курорт России.

Это по-настоящему живой город со своим повседневным ритмом, который сильно изменился за последние годы.

Именно таким я вам его и покажу: комфортным для жизни и современным, несущим в себе отпечаток грандиозных событий и прибрежный колорит.

Вы рассмотрите визитные карточки Сочи, следы советского времени и насладитесь великолепной природой городских окрестностей с высоты.
4500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии38 отзывов
4.79
В ритме Сочи! Красоты города и окрестностей
В ритме Сочи! Красоты города и окрестностей

Что вас ожидает

Главное в центре Сочи
Начнётся экскурсия с осмотра центральной части Сочи с его красивейшими постройками и живописными улицами, проложенными посреди зелёных субтропиков. Вы прогуляетесь по излюбленной улице горожан и туристов к знаменитому Морскому вокзалу, где пришвартованы красивейшие яхты, и увидите место съемок фильма «Бриллиантовая рука». Немного вспомним историю Сочи, когда окажемся перед зданием железнодорожного вокзала, на площади Искусств и у Зимнего театра. И, конечно, поговорим о Сочи современном — о том, как изменила облик курорта Олимпиада 2014 года в отношении инфраструктуры, архитектуры и ритма жизни.

Путешествие в окрестности
Познакомившись с улицами курорта, мы отправимся к горе Ахун. Дорога к знаменитой Ахунской башне очень живописна и наполнена яркими красками местной природы, а с самой башни открывается волшебный вид, от которого захватывает дух. Не менее завораживающим зрелищем станут овеянный легендами заброшенный ресторан «Ахун» и санаторий имени Орджоникидзе. Эти постройки даже сейчас, будучи руинами, хранят отпечаток былой монументальности. А финальным аккордом экскурсии станет великолепный Олимпийский парк: вы осмотрите все грандиозные сооружения и вспомните знаковые события из истории мирового спорта, развернувшиеся в 2014 году прямо здесь, в Сочи.

Организационные детали

Начало и конец экскурсии оговариваются индивидуально: я встречу вас там, где удобно.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Экскурсия автомобильно-пешеходная. Все расходы на транспорт включены в стоимость.
  • Дополнительно оплачивается подъём на башню Ахун — 100 рублей с человека
В ритме Сочи! Красоты города и окрестностей
В ритме Сочи! Красоты города и окрестностей
В ритме Сочи! Красоты города и окрестностей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Анна
Анна
Привет! Я – Аня. Получила высшее образование в сфере туризма и сервиса, работаю в туристической компании. Влюбилась в город Сочи с первого взгляда и мечтала здесь жить (ранее жила в Ростовской области), и 4 года назад мое желание осуществилось. Хочу рассказать и вам, почему этот город влюбляет в себя, и показать всё самое интересное. Я провожу и составляю маршруты по вашим интересам и желаниям, так чтобы от путешествия остались самые яркие впечатления и ещё не раз захотелось вернуться!
Напишите мне

38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Анна отличный экскурсовод и прекрасный человек.
Получили огромное удовольствие от экскурсии.
10 марта 2020
Все четко по времени
Очень приятный симпатичный гид
Все очень понравилось
5 января 2020
Все прекрасно! Ваши гости довольны! Полно эмоций положительных и полезной, интересной информации.
26 ноября 2019
К сожалению, оценка за экскурсию - неуд :(
Как гид, Анна очень слабенькая.
Да, прокатились по знаковым местам, посмотрели... Ничего нового/интересного не узнали.
Но, от гида я жду интересного рассказа, способного заинтересовать и создать впечатление о городе.
Увы, это не тот случай.
25 ноября 2019
Отличная экскурсия! Побывали там, где вряд ли окажешься самостоятельно - от заброшенного пансионата советских времён (но по прежнему грандиозному) и потрясающих видов с горы Ахун, до не укладывающихся в голове размахов Олимпийского парка. Гид Аня - очень хорошая рассказчица и просто приятная девушка! Смело отправляйтесь в этот тур - не пожалеете!
24 ноября 2019
Отличная экскурсия - большое спасибо Ане! Легкая прогулка по живописному Сочи в спокойной, доброжелательной, располагающей атмосфере... рекомендую!
6 ноября 2019
Экскурсия оказалась очень хорошей, гид Анна учла все наши пожелания. Большое спасибо!
Александр
5 ноября 2019
Познавательно, легко и непринужденно Аня провела эксплуатацию. Всё очень понравилось! Спасибо!!!
4 ноября 2019
Спасибо Анечке за увлекательное путешествие по Большому Сочи!! Все было солнечно и интересно!!Рекомендую всем👍
2 ноября 2019
Сами мы из Крыма, с города Ялта. В Сочи впервые, да и вообще на материковой части России тоже. Поехали в путешествие всей семьёй, а она у нас не маленькая, 11 человек, и поэтому экскурсию на такое количество найти было сложно. Не буду рассказывать все подробности, но мы очень благодарны гиду Ане, которая согласилась на наши не совсем удобные условия (т.к. рабтать с таким количеством людей, ещё и большая часть которых дети, это действительно нелегко), и провела для нас незабываемую экскурсию. Абсолютно легко и интересно Аня преподносила информацию. Атмосфера была свободная и непринуждённая. Анна смогла заинтересовать как детей, так и взрослых. Было интересно не только полюбоваться красотами Сочи, но и услышать много полезных фактов в сфере истории и культуры. Мы были очень рады знакомиться с таким интересным городом рядом с Анной! Спасибо ей большое за увлекательное мини-путешествие! Детям она очень понравилась, её позитив, настроение, характер, поэтому время пролетало незаметно. Очень рады, что остались фотографии вместе с Аней на память об этом интереснейшем дне!!!
Ещё 28 отзывов

Обзорные экскурсии в Сочи

Весь Сочи за 8 часовВесь Сочи за 8 часовВесь Сочи за 8 часов
10000 за экскурсию
8 часов
73 отзыва
Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, гора Ахун, центр Сочи и Олимпийский парк — авто-экскурсия
Предлагаю отправиться в насыщенную поездку по Большому Сочи. За один день вы погуляете по набережной Розы Хутор, полюбуетесь панорамами побережья на горе Ахун, сможете пройти над ущельем в Скайпарке, проедете по центру Сочи и Олимпийскому парку. Обещаю вам рассказ с интересными фактами и захватывающие приключения!
Вечерний СочиВечерний СочиВечерний Сочи
От 3510 за экскурсию
2.5 часа
133 отзыва
Лучшие смотровые площадки города
Вы увидите город в вечерней иллюминации с лучших смотровых площадок города, проедете по главным улицам и познакомитесь с красивыми достопримечательностями Сочи. По дороге я расскажу вам о том, какой была «южная столица» до Олимпиады и как Игры ее преобразили, какие известные фильмы здесь были сняты и где можно попробовать самые вкусные хинкали в городе.
Узнать Сочи за 2 часаУзнать Сочи за 2 часаУзнать Сочи за 2 часа
скидка10%
От
3000 ₽
2700 за экскурсию
2 часа
9 отзывов
Главные места, панорамы и история развития города на авто-пешеходной обзорной экскурсии
Сегодня Большой Сочи — это 140 км вдоль побережья. За 2 часа невозможно охватить все, но вы увидите и узнаете визитные карточки старого города. Полюбуетесь городскими пейзажами и морским горизонтом со смотровой площадки. Погрузитесь в современную сочинскую жизнь в парке Ривьера. Погуляете по морскому порту и поймете, как устроен Сочи. Рождение города, становление курорта, история Олимпиады — мои рассказы помогут проследить путь Сочи и сформировать о нем первое (конечно, приятное!) впечатление.
Обзорная экскурсия по СочиОбзорная экскурсия по СочиОбзорная экскурсия по Сочи
От 3000 за экскурсию
3.5 часа
56 отзывов
Невероятный коктейль, вкусов, цветов, традиций и культур и уютная атмосфера приморского города
В ходе экскурсии я постараюсь показать все прелести нашего уютного и красивого курорта, вы проникнитесь атмосферой теплой приморской жизни и услышите рассказ о городе, о его истории и традициях, побываете в историческом центре, сможете покормить перелетных птиц, а также продегустировать местную минеральную воду.
Влюбиться в Сочи за 2 часаВлюбиться в Сочи за 2 часаВлюбиться в Сочи за 2 часа
700 за человека
2 часа
1 отзыв
Погулять по самым живописным улицам города, увидеть все знаковые места и услышать их историю
Красота и уют Сочи покорят вас в самое сердце с первых минут пребывания. Я покажу главные и тайные достопримечательности любимого города, расскажу их историю, помогу ощутить волшебный южный колорит и поделюсь маленькими секретами местного жителя.
Красная Поляна. История и современностьКрасная Поляна. История и современностьКрасная Поляна. История и современность
6000 за экскурсию
6 часов
20 отзывов
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
В ходе экскурсии вы осмотрите старинное Краснополянское шоссе, насладитесь видами ущелья Ах-Цу со смотровой площадки в п. Монастырь, продегустируете Чвижепсинский нарзан и знаменитую Полянскую медовуху, отведаете каштанового меда и подниметесь на современной канатной дороге на вершину горы Аибга в самом фешенебельном горно-лыжном курорте Красной Поляны — Роза Хутор.

Выбирайте и другие экскурсии в Сочи

ОбзорныеНа велосипедеАбхазияОзеро РицаЧайная плантацияВодопадыГрупповыеИндивидуальныеЗа городомФотосессииЗимойРоза ХуторМацестаСамшитовая рощаНа джипахПаркиИстория и архитектураСо скидкойНеобычные маршрутыПешкомНа автомобилеКрасная ПолянаДача СталинаАгурские водопадыГорыВсе33 водопадаГастрономическиеКрыши и панорамыГора АхунОлимпийская деревняСкайпаркВечерниеНа автобусе