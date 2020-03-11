38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Главное в центре Сочи

Начнётся экскурсия с осмотра центральной части Сочи с его красивейшими постройками и живописными улицами, проложенными посреди зелёных субтропиков. Вы прогуляетесь по излюбленной улице горожан и туристов к знаменитому Морскому вокзалу, где пришвартованы красивейшие яхты, и увидите место съемок фильма «Бриллиантовая рука». Немного вспомним историю Сочи, когда окажемся перед зданием железнодорожного вокзала, на площади Искусств и у Зимнего театра. И, конечно, поговорим о Сочи современном — о том, как изменила облик курорта Олимпиада 2014 года в отношении инфраструктуры, архитектуры и ритма жизни.

Путешествие в окрестности

Познакомившись с улицами курорта, мы отправимся к горе Ахун. Дорога к знаменитой Ахунской башне очень живописна и наполнена яркими красками местной природы, а с самой башни открывается волшебный вид, от которого захватывает дух. Не менее завораживающим зрелищем станут овеянный легендами заброшенный ресторан «Ахун» и санаторий имени Орджоникидзе. Эти постройки даже сейчас, будучи руинами, хранят отпечаток былой монументальности. А финальным аккордом экскурсии станет великолепный Олимпийский парк: вы осмотрите все грандиозные сооружения и вспомните знаковые события из истории мирового спорта, развернувшиеся в 2014 году прямо здесь, в Сочи.