Уникальный маршрут, для тех кто хочет увидеть большеПрограмма «Неизведанное» была придумана для тех, кто ценит индивидуальных подход, хочет узнать что-то по-настоящему новое и умеет удивляться. Данный тур составлен нашими инструкторами, которые потратили не один год, изучая самые труднодоступные точки в окрестностях Красной поляны. Вы увидите места, куда люди забредают крайне редко, и многие даже не знают об их существовании. Это уникальный маршрут разрабатывается исключительно для Вас и корректируется в зависимости от Ваших пожеланий. Надёжность и безопасностьВ нашем парке 🌳 четырехколесной техники можно взять в аренду самые современные модели квадроциклов от лучших мировых производителей, отвечающие всем параметрам спортивных «вездеходов». Даже на самых сложных и долгих маршрутах Вы можете быть уверены в своей безопасности и исправности наших ТС. Отличная проходимость, абсолютная надежность и динамика наших ТС обеспечат самое комфортное и незабываемое путешествие в Вашей жизни. Важная информация Пожалуйста, надевайте комфортную одежду — брюки и куртка с длинным рукавом или комбинезон (независимо от пола), оптимальный выбор обуви — это высокие, защищающие голень ботинки с ребристой подошвой, подойдут и кроссовки.