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В труднодоступные места Красной Поляны на квадроциклах

Авто
Авто – Гид из Сочи
Хотите увидеть самые труднодоступные точки в окрестностях Красной поляны, да ещё получить дозу адреналина? Тогда, смело принимайте участие в нашей программе «Неизведанное» на квадроциклах.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • 15 000 ₽ за человека

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В труднодоступные места Красной Поляны на квадроциклах
В труднодоступные места Красной Поляны на квадроциклах

Что вы увидите

  • Красная поляна
Уникальный маршрут, для тех кто хочет увидеть большеПрограмма «Неизведанное» была придумана для тех, кто ценит индивидуальных подход, хочет узнать что-то по-настоящему новое и умеет удивляться. Данный тур составлен нашими инструкторами, которые потратили не один год, изучая самые труднодоступные точки в окрестностях Красной поляны. Вы увидите места, куда люди забредают крайне редко, и многие даже не знают об их существовании. Это уникальный маршрут разрабатывается исключительно для Вас и корректируется в зависимости от Ваших пожеланий. Надёжность и безопасностьВ нашем парке 🌳 четырехколесной техники можно взять в аренду самые современные модели квадроциклов от лучших мировых производителей, отвечающие всем параметрам спортивных «вездеходов». Даже на самых сложных и долгих маршрутах Вы можете быть уверены в своей безопасности и исправности наших ТС. Отличная проходимость, абсолютная надежность и динамика наших ТС обеспечат самое комфортное и незабываемое путешествие в Вашей жизни. Важная информация Пожалуйста, надевайте комфортную одежду — брюки и куртка с длинным рукавом или комбинезон (независимо от пола), оптимальный выбор обуви — это высокие, защищающие голень ботинки с ребристой подошвой, подойдут и кроссовки.
Что входит
  • Аренда квадроцикла
  • Услуги инструктора.
Что не входит
  • Услуги экскурсовода
Начало и место завершения
🚩 Сочи, пос. Казачий Брод, ул. Краснофлотская, 11А
В труднодоступные места Красной Поляны на квадроциклах
В труднодоступные места Красной Поляны на квадроциклах
В труднодоступные места Красной Поляны на квадроциклах
В труднодоступные места Красной Поляны на квадроциклах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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