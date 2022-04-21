Вечер в Олимпийском парке под песни фонтанов

Олимпийский парк окружен горами и морем, представляет архитектурный интерес, а вечером красиво подсвечивается

4.6
27 отзывов
Групповая
Олимпийский парк окружен горами и морем, представляет архитектурный интерес, а вечером красиво подсвечивается разноцветными огнями.

В их свете мы полюбуемся на наследие Олимпиады 2014.

Увидим Олимпийские дворцы и стадионы, при желании, пройдем по Олимпийской деревне и, возможно, даже посетим трибуны «Формулы-1».

А в конце экскурсии для нас «споет» и «станцует» знаменитый фонтан!
Вечер в Олимпийском парке под песни фонтанов
Вечер в Олимпийском парке под песни фонтанов
Вечер в Олимпийском парке под песни фонтанов

Что вас ожидает 🤩

  • Олимпийский парк:
  • Площадь «Medals plaza»
  • Стадион «Фишт»
  • Поющие фонтаны
  • Олимпийская деревня
  • Новый Медиа Центр
  • Трибуны «Формулы-1»
  • Стадионы и ледовые дворцы
Приглашаем Вас посетить «сердце» олимпийского Сочи — Олимпийский парк. Дорога лежит в «Прибрежный кластер» спортивных объектов, через знаменитую Олимпийскую деревню, Новый Медиа Центр и Трибуны «Формулы-1» Главная достопримечательность Сочи и уникальное шоу поющих фонтановОлимпийский парк ― это не только главная достопримечательность Сочи, но и территория активной жизни. Ежедневно сюда приезжают сотни жителей и гостей города в поисках развлечений и положительных эмоций. Самыми важными объектами Олимпийского парка являются уникальные сооружения ― ледовые дворцы и стадионы, на которых проводились соревнования по хоккею с шайбой, скоростному бегу на коньках, шорт-треку, фигурному катанию, кёрлингу, а также церемонии открытия и закрытия XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи.
Главная декорация для Олимпийского парка создана самой природой — величественные Кавказские горы и теплое, ласковое Чёрное море. Вы сможете прогуляться по Олимпийскому парку, заглянуть в один из стадионов (если он будет открыт для свободного посещения), пройтись по площади «Medals plaza».
Самым грандиозным сооружением Олимпийского парка является стадион «Фишт», на котором прошли церемонии открытия и закрытия XXII Зимних Олимпийских игр. Его название в переводе с адыгейского языка означает «белая голова», а внешний облик повторяет очертания величественной горной вершины.
Поющие фонтаны в Олимпийском парке — уникальное Олимпийское наследие Сочи. Вечернее шоу поющих фонтанов - это одно из грандиозных представлений! Если Вы не видели музыкальное шоу фонтанов, значит Вы не были в Сочи!
Поющий фонтан в Олимпийском парке построен в виде скульптуры «Жар-птица», с «огненным гребнем и огромными крыльями». Мифологическая птица из русских народных сказок. У нее длинная лебединая шея и огненные крылья, которые обнимают чашу.
Ночью парк становится действительно сказочным, так как брызги поющих фонтанов в Олимпийском парке превращаются в фейерверки, которые создаются с помощью светодиодов. На поверхности воды появляются мелкие мерцающие звезды. Создается ощущение, будто фонтан отражает ночное небо. Для усиления таинственности и загадочности представления по поверхности фонтана пускают туман. Вечернее шоу музыкальных фонтанов — уникальное зрелище.
Посетив солнечный город Сочи, не лишайте себя возможности получить удовольствие от уникального и неповторимого представления. Кроме того, что Вас порадует шоу из водяных всплесков, Вы сможете окунуться в сказочную атмосферу русского народа. В этом вам поможет музыка известных композиторов, которая прошла проверку временем. Важная информация:Если во время бронирования вы выбираете полную оплату наличными, вам необходимо оплатить экскурсию за 2 часа до начала в офисе в г. Сочи. Точный адрес будет доступен после бронирования.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы: питание, вода и т. д.
  • Аренда электрокара — 300 руб
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы от туристов

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