Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

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Вечерняя велопрогулка по Имеретинке

Прокатиться на велосипеде по Олимпийскому парку и встретить закат на живописной набережной

Татьяна
Татьяна – представитель из Сочи
Мы с ветерком проедем по самой яркой достопримечательности 🏛️ Сочи — Олимпийскому парку.

Вы увидите легендарные спортивные объекты, вспомните яркие победы нашей сборной и насладитесь светомузыкальным шоу фонтанов на главной площади.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚲На велосипеде
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🏞Парки
  • 🐼Животный мир
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке

Что вас ожидает

На Олимп!
Олимпийские объекты лучше всего рассматривать вечером, когда Сочи озаряется разноцветными огнями. Чтобы успеть увидеть все самое главное за один раз, мы отправимся исследовать территорию парка на велосипедах и самокатах. В нашей программе:

  • Стадион Фишт, где начиналась и завершалась Олимпиада в Сочи 2014
  • Трасса Формулы-1, где ежегодно проходит Гран-При России
  • «Радужный» мост, по которому олимпийские зрители шли болеть за свои команды
  • Самый большой Луна-парк России, где можно сделать «квантовый скачок»

Вы узнаете как на месте обычного болота выросли олимпийские стадионы, что общего между ледовым стадионом и «термосом», кто решил провести слет олимпийских «летающих тарелок» и какие еще были проекты.

Имеретинская бухта
Мы прокатимся по самой длинной в Сочи Имеретинской набережной, которая практически доходит до границы с Абхазией на реке Псоу. Недавно здесь появились комфортные современные велодорожки и красивые 🤩 коттеджные поселки. Вы увидите, как солнце ☀️ садится в море 🌊, насладитесь шумом прибрежных волн и чистым воздухом, а также полюбуетесь пестрой подсветкой большого города.

Организационные детали

  • Место встречи: у вашего отеля или в Имеретинской бухте
  • Самокаты, велосипеды и другие транспортные средства можно взять в прокат в Олимпийском парке 🌳. Мы вам обязательно расскажем, как это можно сделать наиболее удобным для вас способом!
  • Вход в Олимпийский парк открыт до 24:00, светомузыкальный фонтан ⛲ работает каждый день, кроме дней профилактики, вход бесплатный, время начала шоу зависит от сезона
  • Если захотите, вы можете прокатиться на колесе обозрения за дополнительную плату
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Здравствуйте, уважаемые посетители сайта. Меня зовут Татьяна, мне 34 года. Я историк, искусствовед и лицензированный экскурсовод по Сочи, Москве и некоторым московским музеям. Вместе с командой гидов создаем и проводим экскурсии, квесты и интерактивные программы — это наша любимая работа. Я люблю работать с людьми любого возраста, но особенно я люблю работать с детьми! И дети отвечают мне взаимностью)) Хотя, по моим наблюдениям, взрослые с интересом слушают детские экскурсии и активно отвечают на вопросы, задаваемые детям. Дети — наше будущее, и я хочу, чтобы «наше будущее» было знакомо с нашим прошлым и любило наше московское настоящее. Если вы хотите увидеть Москву глазами местной жительницы, с детско-почемучно-необычной точки зрения, узнать забавно-исторические московские истории и сделать это в рамках семейной прогулки или школьного выезда, то я буду рада вам организовать такой познавательно-развлекательный досуг!
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Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

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