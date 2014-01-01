Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

На Олимп!

Олимпийские объекты лучше всего рассматривать вечером, когда Сочи озаряется разноцветными огнями. Чтобы успеть увидеть все самое главное за один раз, мы отправимся исследовать территорию парка на велосипедах и самокатах. В нашей программе:

Стадион Фишт, где начиналась и завершалась Олимпиада в Сочи 2014

Трасса Формулы-1, где ежегодно проходит Гран-При России

«Радужный» мост, по которому олимпийские зрители шли болеть за свои команды

Самый большой Луна-парк России, где можно сделать «квантовый скачок»

Вы узнаете как на месте обычного болота выросли олимпийские стадионы, что общего между ледовым стадионом и «термосом», кто решил провести слет олимпийских «летающих тарелок» и какие еще были проекты.

Имеретинская бухта

Мы прокатимся по самой длинной в Сочи Имеретинской набережной, которая практически доходит до границы с Абхазией на реке Псоу. Недавно здесь появились комфортные современные велодорожки и красивые 🤩 коттеджные поселки. Вы увидите, как солнце ☀️ садится в море 🌊, насладитесь шумом прибрежных волн и чистым воздухом, а также полюбуетесь пестрой подсветкой большого города.

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