Водное приключение в горах: рафтинг по реке Мзымта

Турфирма А.
Турфирма А. – Гид из Сочи
Рафтинг 🚣‍ — это достаточно новый для России вид спорта, дословный его перевод с английского — «вызов бурной воды».

Участники этого увлекательного события преодолевают течение горных рек на надувных плотах, рафтах, каяках.

У вас есть возможность приобщиться к этому виду спорта во время сплава по реке Мзымта.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 600 ₽ за человека

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Водное приключение в горах: рафтинг по реке Мзымта
Водное приключение в горах: рафтинг по реке Мзымта

Что вы увидите

  • Рафтинг по реке Мзымта
Сплав на рафте или катамаране — это то, где можно испытать свои силы, сражаясь с водной стихией. Что вас ожидает:Спуск по самой быстрой, самой бурной и самой длиной реке Сочи — Мзымте, восстановит ваши силы, поднимет настроение. Сплав проходит по живописным местам горной реки, у подножия настоящих корабельных скал Ахштырского каньона. Вы сами управляете рафтом или катамараном, а присутствие опытных инструкторов исключает любой риск. Организационные детали:В конце путешествия на берегу за дополнительную плату вас ждет пикник на берегу реки. Для тех, кто замерз, есть баня, в которой можно согреться.
Что входит
  • Сплав по реке
Что не входит
  • Обязательные доплаты (расчет производится на объекте посещения):
  • Сплав и баня на финише: 1000 руб.
  • Комплексный обед: 500 руб. (шашлык или форель, овощи, хлеб)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Водное приключение в горах: рафтинг по реке Мзымта
Водное приключение в горах: рафтинг по реке Мзымта
Водное приключение в горах: рафтинг по реке Мзымта
Водное приключение в горах: рафтинг по реке Мзымта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Турфирма А.
Турфирма А.
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