Сплав на рафте или катамаране — это то, где можно испытать свои силы, сражаясь с водной стихией. Что вас ожидает:Спуск по самой быстрой, самой бурной и самой длиной реке Сочи — Мзымте, восстановит ваши силы, поднимет настроение. Сплав проходит по живописным местам горной реки, у подножия настоящих корабельных скал Ахштырского каньона. Вы сами управляете рафтом или катамараном, а присутствие опытных инструкторов исключает любой риск. Организационные детали:В конце путешествия на берегу за дополнительную плату вас ждет пикник на берегу реки. Для тех, кто замерз, есть баня, в которой можно согреться.
Что входит
Сплав по реке
Что не входит
Обязательные доплаты (расчет производится на объекте посещения):
Сплав и баня на финише: 1000 руб.
Комплексный обед: 500 руб. (шашлык или форель, овощи, хлеб)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.