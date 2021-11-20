Уникальный тур, в котором совмещены водопады, ущелья, чайные плантации и самшитовая роща - это прекрасная природа нашего Сочи, а также увлекательная экскурсия, повторений которой нет.

Агурские водопады

Мы посетим несколько Агурских водопадов. У 1-го Агурского водопада потоки воды разделяются на несколько струй, образуя живописные виды. 2-й Агурский водопад с уверенностью можно назвать самым фотографируемым. Поток его воды красиво обрушивается вниз с высоты 20 метров. При желании также поднимемся к 3 водопаду.

Чайные плантации

Далее посетим плантации самого северного чая в России. Прогулка по плантации откроет вам живописную панораму природы, а местный гид расскажет о процессе изготовлении местного чая. Также мы посетим фабрику "Мацеста чай" и продегустируем здешние чаи.

Агурское ущелье

Флора и фауна Агурского ущелья отличаются большим разнообразием растений, среди которых есть и редкие, занесённые в красную книгу. А само ущелье окутывает красивая, но грустная легенда.

По тропе к ущелью мы также пройдем к чёртовой купели.

Самшитовая роща

Это отличное место для тех, кто любит природу. Здесь потрясающий воздух, тишина, а прогулка по сказочному лесу позволит насладиться изумительными видами вокруг. Тисо-самшит занесён в красную книгу, сейчас его довольно редко можно встретить, однако у нас будет великолепная возможность увидеть его своими глазами.

Мацестинский Аквариум

На обратном пути посетим набережную реки Мацесты, по ней можно погулять, а также посетить аквариум, где собраны редкие виды подводных обитателей.