1 отзыв оставили туристы

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Воронцовские пещеры — подземное чудо Сочи

Исследовать пещерный лабиринт, пройти по Колхидскому лесу и отыскать следы древнего океана

5
1 отзыв
Валентина
Валентина – экскурсионное агентство из Сочи
Воронцовские пещеры — самые крупные в регионе, и, пожалуй, самые таинственные: морские обитатели, затем саблезубые тигры и пещерные медведи, а после и первобытные люди селились под этими сводами.

Вы вдохнете целебный воздух пещер, сделаете удивительные кадры.

А после прогуляетесь 👣 по Колхидскому лесу 🌲 и испьете воды из ручья Деметры.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 700 ₽ за человека

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Воронцовские пещеры — подземное чудо Сочи
Воронцовские пещеры — подземное чудо Сочи

Что вас ожидает

Подземное царство
Мы пройдем по верхнему уровню пещер: вы услышите об их появлении и геологических особенностях, узнаете, для чего их выкупил граф Воронцов и что здесь было во время войны. Спустившись в грот «Прометей», поразитесь высоте сводов и причудливым сталагнатам, выясните, откуда взялись гиганские валуны. Необычная форма сталактитов в Люстровом и Музыкальном зале подскажет, откуда взялись их названия. А следы микроорганизмов животных и окаменевшие ракушки напомнят, что здесь когда-то плескался океан Тетис.

Тишина леса и журчание ручья
В программе экскурсии 🧭 не только пещеры: вас также ждет прогулка 👣 по колхидскому лесу 🌲, который является частью Национального парка. Под покровом зеленых сводов мы выйдем к статуе древнегреческой богини Деметры, ожидающей свою дочь, Персефону, из царства Аида. Тут же вы сможете выпить 🍹 прозрачной воды из горного источника.

Организационные детали

Внутри достаточно прохладно, поэтому не забудьте взять теплые вещи и удобную нескользящую обувь.

Дополнительные расходы:

  • Входной билет 🎫 в национальный парк 🌳 — 100 рублей (дети до 10 лет — бесплатно)
  • Входной билет в пещеру — 350 рублей взрослый, 200 рублей детский
Начало и место завершения
🚩 на остановке Платановая аллея из Сочи или Сочи Парк Отель КПП №1 при посадке из Адлера
Воронцовские пещеры — подземное чудо Сочи
Воронцовские пещеры — подземное чудо Сочи
Воронцовские пещеры — подземное чудо Сочи
Воронцовские пещеры — подземное чудо Сочи
Воронцовские пещеры — подземное чудо Сочи
Воронцовские пещеры — подземное чудо Сочи
Воронцовские пещеры — подземное чудо Сочи
Воронцовские пещеры — подземное чудо Сочи

Экскурсия проводится во вторник в 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Валентина
Валентина
В туризме более 15 лет. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии по городу Сочи. А также увлекательные экскурсии по Олимпийскому Парку, Красной Поляне. Стараюсь не только познакомить путешественников с историей и природой Сочи, показать и рассказать им то, что обычно обходят стороной в классических экскурсиях, но и влюбить их в Сочи — всерьез и надолго!
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1 отзыв оставили туристы

9 сентября 2020
Очень интересная экскурсия! Место завораживает и по пути гид рассказывал очень много интересных фактов и делали несколько остановок

Валентина проводит ещё 6 экскурсий

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