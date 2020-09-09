1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Подземное царство

Мы пройдем по верхнему уровню пещер: вы услышите об их появлении и геологических особенностях, узнаете, для чего их выкупил граф Воронцов и что здесь было во время войны. Спустившись в грот «Прометей», поразитесь высоте сводов и причудливым сталагнатам, выясните, откуда взялись гиганские валуны. Необычная форма сталактитов в Люстровом и Музыкальном зале подскажет, откуда взялись их названия. А следы микроорганизмов животных и окаменевшие ракушки напомнят, что здесь когда-то плескался океан Тетис.

Тишина леса и журчание ручья

В программе экскурсии 🧭 не только пещеры: вас также ждет прогулка 👣 по колхидскому лесу 🌲, который является частью Национального парка. Под покровом зеленых сводов мы выйдем к статуе древнегреческой богини Деметры, ожидающей свою дочь, Персефону, из царства Аида. Тут же вы сможете выпить 🍹 прозрачной воды из горного источника.

Организационные детали

Внутри достаточно прохладно, поэтому не забудьте взять теплые вещи и удобную нескользящую обувь.

Дополнительные расходы: