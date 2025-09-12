-
15%
Индивидуальная
до 5 чел.
Иркутск: путешествие в прошлое городской культуры
Исследуйте уникальные традиции Иркутска, от чаепития до архитектуры, в индивидуальной экскурсии с гидом
Начало: В центре города
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
4080 ₽
4800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в историю Иркутска на индивидуальной экскурсии на автомобиле. Увидите старинные дома, церкви и памятники, узнаете интересные факты
Начало: У места вашего проживания в Иркутске
Завтра в 10:00
14 сен в 10:00
8800 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
Пакрафтинг в Иркутске - это безопасный и расслабляющий сплав по Ангаре. Уникальная возможность насладиться видами города и природы без лишних усилий
Начало: На верхней набережной
Расписание: в среду и субботу в 19:00, в воскресенье в 11:30
Завтра в 19:00
14 сен в 11:30
2300 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Экскурсия «Иркутские фотоистории»: погружение в атмосферу города
Откройте для себя исторический Иркутск через уникальные фотоистории и теплое общение с местным гидом
Начало: На улице Карла Маркса, в районе Драматического теа...
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
