Мои заказы

Экскурсии на русском языке

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии на русском языке» в Иркутске, цены от 2300 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Иркутск: история повседневности
Пешая
2.5 часа
-
15%
297 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Иркутск: путешествие в прошлое городской культуры
Исследуйте уникальные традиции Иркутска, от чаепития до архитектуры, в индивидуальной экскурсии с гидом
Начало: В центре города
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
4080 ₽4800 ₽ за всё до 5 чел.
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
На машине
3 часа
49 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в историю Иркутска на индивидуальной экскурсии на автомобиле. Увидите старинные дома, церкви и памятники, узнаете интересные факты
Начало: У места вашего проживания в Иркутске
Завтра в 10:00
14 сен в 10:00
8800 ₽ за всё до 4 чел.
Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
1.5 часа
14 отзывов
Водная прогулка
Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
Пакрафтинг в Иркутске - это безопасный и расслабляющий сплав по Ангаре. Уникальная возможность насладиться видами города и природы без лишних усилий
Начало: На верхней набережной
Расписание: в среду и субботу в 19:00, в воскресенье в 11:30
Завтра в 19:00
14 сен в 11:30
2300 ₽ за человека
Иркутские фотоистории
Пешая
2.5 часа
66 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Экскурсия «Иркутские фотоистории»: погружение в атмосферу города
Откройте для себя исторический Иркутск через уникальные фотоистории и теплое общение с местным гидом
Начало: На улице Карла Маркса, в районе Драматического теа...
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Экскурсии на русском языке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Иркутск: история повседневности
  2. Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
  3. Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
  4. Иркутские фотоистории
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Ангара
  6. Спасская церковь
  7. Тункинская долина
  8. Московские ворота
  9. 130 Квартал
  10. Знаменский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в сентябре 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 4 экскурсии от 2300 до 8800 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 426 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Иркутске на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 426 ⭐ отзывов, цены от 2300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь