в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00 и 13:30

Что вас ожидает

Формат прогулки

Моя программа рассчитана на активное участие детей: так им будет в разы интереснее, а рассказы запомнятся надолго. Поэтому район мы исследуем через загадки и увлекательные задания, которые помогают легко усваивать материал. Самые инициативные ребята не только смогут похвастаться спустя время знаниями, но и получат от меня небольшой памятный сувенир в конце экскурсии:)

История в любопытных фактах

Кроме важных достопримечательностей, большое внимание мы уделим прошлому слободы — но в занятной манере. Дети узнают о том, как царь Петр основал первую фабрику в Казани; где жили мастеровые с семьями; что такое сукно и для чего оно применялось. Я расскажу, какие события здесь произошли и явились сюжетом для написания Капитанской дочки, а также как с местом связаны Емельян Пугачев, Александр Сергеевич Пушкин и Фёдор Иванович Шаляпин. Уверена, что интересно будет не только маленьким участникам, но и родителям.

Организационные детали