Экскурсия для детей по Суконной слободе

Об исчезнувшем районе в центре Казани — для пытливых школьников и их родителей

Суконка — первая рабочая слобода города.

Её прошлое связано с выдающимися фигурами и даже вписано в литературу.

Вместе с ребятами мы отправимся изучать историю района в игровой форме, рассматривать сохранившиеся здания и просто здорово проводить время!
Экскурсия для детей по Суконной слободе
Экскурсия для детей по Суконной слободе
Экскурсия для детей по Суконной слободе
Экскурсия для детей по Суконной слободе
Экскурсия для детей по Суконной слободе
Экскурсия для детей по Суконной слободе

Что вас ожидает

Формат прогулки

Моя программа рассчитана на активное участие детей: так им будет в разы интереснее, а рассказы запомнятся надолго. Поэтому район мы исследуем через загадки и увлекательные задания, которые помогают легко усваивать материал. Самые инициативные ребята не только смогут похвастаться спустя время знаниями, но и получат от меня небольшой памятный сувенир в конце экскурсии:)

История в любопытных фактах

Кроме важных достопримечательностей, большое внимание мы уделим прошлому слободы — но в занятной манере. Дети узнают о том, как царь Петр основал первую фабрику в Казани; где жили мастеровые с семьями; что такое сукно и для чего оно применялось. Я расскажу, какие события здесь произошли и явились сюжетом для написания Капитанской дочки, а также как с местом связаны Емельян Пугачев, Александр Сергеевич Пушкин и Фёдор Иванович Шаляпин. Уверена, что интересно будет не только маленьким участникам, но и родителям.

Организационные детали

  • Если ребёнок передумал или у вас изменились планы, не мучайте себя, перенесите мероприятие. Я с удовольствием встречусь с вами и вашими детьми в другой день.
  • Экскурсия подходит детям от 9 лет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
— вход на станцию метро Суконная слобода
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00 и 13:30
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00 и 13:30

Оксана
Оксана
Привет! Я гулёна по Казани. Меня зовут Оксана. Я мама двоих детей — любителей погулять и узнать интересности. С радостью познакомлю вас и ваших детей с городом!
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