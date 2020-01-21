2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Фотопрогулка по центру Казани: самое главное за 2,5 часа

Познакомиться с яркими достопримечательностями города и увезти с собой теплые фотовоспоминания

Фанис
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Фанис – ваш гид
Исторический центр столицы Татарстана — объект непрерывного эстетического восторга, где каждое здание захватывает внимание и зовет погрузиться в прошлые столетия.

Чтобы впечатления от визуального ряда остались с вами и после посещения красавицы-Казани, определенно стоит отправиться на познавательную фотопрогулку, в которой я познакомлю вас с наиболее красивыми достопримечательностями нашего города и найду лучшие ракурсы для атмосферных снимков!
От 3600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
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У этой экскурсии2 отзыва
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Фотопрогулка по центру Казани: самое главное за 2,5 часа
Фотопрогулка по центру Казани: самое главное за 2,5 часа

Что вас ожидает

Улица Баумана, или казанский Арбат
Экскурсия начнется с первой пешеходной улицы Казани, где играют уличные музыканты, а в каждом доме работает магазин, кафе или ресторан. Вы прогуляетесь мимо гостиницы, где среди постояльцев был Маяковский, Горький и Толстой. Осмотрите Дом печати — памятник стиля конструктивизм, примечательный геометрическими формами и ленточным остеклением. И, конечно, встретите один из символов улицы Баумана и ее украшение — высокую колокольню краснокирпичного Богоявленского собора.

Кремлевская улица
На некогда торговой купеческой улице вы увидите Александровский и Чернояровский пассажи конца 19 века, помпезное здание бывшего Гостиного двора, а теперь — Национального музея Татарстана. Возле эклектичного, напоминающего белый зефир Дома Ушаковой поговорим об Айседоре Дункан, а также о промышленниках, заказавших перестроить и декорировать свои особняки в Москве и Казани одному архитектору. Таким образом, рассматривая знаковые достопримечательности, вы познакомитесь с обликом и жизнью главной артерии исторического центра.

Падающая башня Сююмбике
Шпиль дозорной башни Казанского кремля, отклоняющийся от вертикали почти на 2 метра, тоже одна из визитных карточек города. Я расскажу о спорах, которые ведутся в кругах историков о дате возведения этого сооружения, и озвучу романтическую легенду об Иване Грозном, пожелавшем себе в жены местную царицу Сююмбике.

Мечеть Кул-Шариф
В завершение прогулки перед вами предстанет знаковая мечеть для мусульман всего Татарстана и, пожалуй, одно из самых популярных мест для фотосессий. Я познакомлю вас с преданиями о легендарной минаретной мечети, сгоревшей в 16 веке во время штурма, и расскажу об особенностях современного сооружения, воздвигнутого в память о древнем религиозном памятнике.

До встречи в Казани!

Фотопрогулка по центру Казани: самое главное за 2,5 часа
Фотопрогулка по центру Казани: самое главное за 2,5 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Фанис
Фанис
Привет, друзья! Мне 24 года и я молодой житель столицы Татарстана. Последние 4 года активно принимал у себя много туристов-каучсерферов, знакомил их с историей города, и каждый раз сам влюблялся в него все больше, открывая Казань с новой стороны. Много путешествовал по России и Европе. У меня нет профессионального образования гида, но я обладаю обширным багажом знаний по истории и культуре Казани и Татарстана. Увлекаюсь краеведением, фото- и видеосъемкой, спортом. Жду вас в гости!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

21 января 2020
Прогулка по Казани была интересная и познавательная! Спасибо огромное!
2 мая 2019
Отличная прогулка получилась по центру Казани. Фанис отличный гид. Интересно рассказывает, прогулка проходит в спокойном темпе, не бегом. + много всего познавательного и полезного Фанис рассказывает , по мимо программы экскурсии, куда сходить ещё дополнительно и что посмотреть.)

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