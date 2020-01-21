2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Улица Баумана, или казанский Арбат

Экскурсия начнется с первой пешеходной улицы Казани, где играют уличные музыканты, а в каждом доме работает магазин, кафе или ресторан. Вы прогуляетесь мимо гостиницы, где среди постояльцев был Маяковский, Горький и Толстой. Осмотрите Дом печати — памятник стиля конструктивизм, примечательный геометрическими формами и ленточным остеклением. И, конечно, встретите один из символов улицы Баумана и ее украшение — высокую колокольню краснокирпичного Богоявленского собора.

Кремлевская улица

На некогда торговой купеческой улице вы увидите Александровский и Чернояровский пассажи конца 19 века, помпезное здание бывшего Гостиного двора, а теперь — Национального музея Татарстана. Возле эклектичного, напоминающего белый зефир Дома Ушаковой поговорим об Айседоре Дункан, а также о промышленниках, заказавших перестроить и декорировать свои особняки в Москве и Казани одному архитектору. Таким образом, рассматривая знаковые достопримечательности, вы познакомитесь с обликом и жизнью главной артерии исторического центра.

Падающая башня Сююмбике

Шпиль дозорной башни Казанского кремля, отклоняющийся от вертикали почти на 2 метра, тоже одна из визитных карточек города. Я расскажу о спорах, которые ведутся в кругах историков о дате возведения этого сооружения, и озвучу романтическую легенду об Иване Грозном, пожелавшем себе в жены местную царицу Сююмбике.

Мечеть Кул-Шариф

В завершение прогулки перед вами предстанет знаковая мечеть для мусульман всего Татарстана и, пожалуй, одно из самых популярных мест для фотосессий. Я познакомлю вас с преданиями о легендарной минаретной мечети, сгоревшей в 16 веке во время штурма, и расскажу об особенностях современного сооружения, воздвигнутого в память о древнем религиозном памятнике.

До встречи в Казани!