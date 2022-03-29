Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Нескучная встреча с городом
Вы увидите памятник Ленину, главное здание Казанского университета и корпуса его факультетов. Сфотографируетесь у памятника Коту ученому и полюбуетесь знаменитым домом Ушковой. Кроме того, в занимательной интерактивной форме узнаете:
Кому ставят памятники, как появились спички и что такое «капитель»
Кто получил в наказание статус «великого химика» и кому в качестве свадебного подарка достался особняк
Сколько зданий занимает старейший университет Казани и как он связан с Антарктидой
Какой школьный предмет может помочь стать знаменитым и зачем студентам Сковородка
Где учат будущих химиков, а где — физиков
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
Программа рассчитана на детей и взрослых
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.