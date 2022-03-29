Интерактивная экскурсия «Вокруг Казанского университета»

Раскрыть тайны одного из старейших вузов страны в веселом увлекательном формате

Индивидуальная
Приглашаем любопытных путешественников всех возрастов исследовать Казань вместе! Вы погуляете вокруг главного университета города, отыщете обсерваторию и библиотеку.

Узнаете ответы на неожиданные вопросы и услышите множество интересных историй о выдающихся студентах и выпускниках.
Интерактивная экскурсия «Вокруг Казанского университета»
Интерактивная экскурсия «Вокруг Казанского университета»
Интерактивная экскурсия «Вокруг Казанского университета»
Интерактивная экскурсия «Вокруг Казанского университета»
Интерактивная экскурсия «Вокруг Казанского университета»
Интерактивная экскурсия «Вокруг Казанского университета»
Интерактивная экскурсия «Вокруг Казанского университета»
Интерактивная экскурсия «Вокруг Казанского университета»
Интерактивная экскурсия «Вокруг Казанского университета»
Интерактивная экскурсия «Вокруг Казанского университета»
Интерактивная экскурсия «Вокруг Казанского университета»
Интерактивная экскурсия «Вокруг Казанского университета»
Интерактивная экскурсия «Вокруг Казанского университета»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Нескучная встреча с городом

Вы увидите памятник Ленину, главное здание Казанского университета и корпуса его факультетов. Сфотографируетесь у памятника Коту ученому и полюбуетесь знаменитым домом Ушковой. Кроме того, в занимательной интерактивной форме узнаете:

  • Кому ставят памятники, как появились спички и что такое «капитель»
  • Кто получил в наказание статус «великого химика» и кому в качестве свадебного подарка достался особняк
  • Сколько зданий занимает старейший университет Казани и как он связан с Антарктидой
  • Какой школьный предмет может помочь стать знаменитым и зачем студентам Сковородка
  • Где учат будущих химиков, а где — физиков

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Программа рассчитана на детей и взрослых

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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