Из Казани - в сказочный мир Тукая: семейная экскурсия

Проведать исчезнувший город из татарских легенд и увидеть места, где живет леший Шурале

Давайте всего на день приоткроем завесу между двумя мирами: реальным и сказочным.

Я покажу вам место, где по легенде, находился средневековый город с двумя прекрасным подземным дворцом.

Затем мы отправимся к землям, вдохновившим самого известного татарского поэта Габдуллу Тукая на создание мелодичных сказок про злого лешего Шурале и Женщину-водяную. А в конце увидим дом Кыш Бабая — настоящего татарского Деда Мороза.
Из Казани - в сказочный мир Тукая: семейная экскурсия
Из Казани - в сказочный мир Тукая: семейная экскурсия
Из Казани - в сказочный мир Тукая: семейная экскурсия
Из Казани - в сказочный мир Тукая: семейная экскурсия
Из Казани - в сказочный мир Тукая: семейная экскурсия
Из Казани - в сказочный мир Тукая: семейная экскурсия
Из Казани - в сказочный мир Тукая: семейная экскурсия
Из Казани - в сказочный мир Тукая: семейная экскурсия
Из Казани - в сказочный мир Тукая: семейная экскурсия
Из Казани - в сказочный мир Тукая: семейная экскурсия
Из Казани - в сказочный мир Тукая: семейная экскурсия
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Легенда об Иске-Казан

Первой точкой маршрута станет Иске-Казан (старая Казань). Это исчезнувший средневековый город, о котором говорят татарские легенды. У подножия холмов, на берегу Казанки, перед взором предстают разбросанные валуны и глыбы песчаника. Некогда здесь был город с мощными крепостными стенами, шумными рынками, пышными дворцами и благоухающими садами.
Мало кто знает, что в Иске-Казани существовала подземная часть города. Говорят, там были вырыты целые улицы, покрытые коврами, по которым разъезжали повозки. В центре находился майдан и белоснежный трёхэтажный дворец двух братьев-ханов, а по соседству стояли расписные дома знати и купцов. Проверим?

Сказочные места Тукая

Дальше держим путь в села Новый Кырлай и Кошлауч, где вдоволь насладимся красивейшими пейзажами Заказанья. Посетим музеи семьи Тукая, Дом Сагъди абзый и усадьбу Ахматхан-бая. Попьем чаю и отведаем местной выпечки.
Об этом месте слагается много сказок и легенд. Ведь именно здесь разворачиваются действия сказок Габдуллы Тукая. Если верить легенде, то в лесах здешних мест проживает мифическое существо, которое называют в народе Шурале. А еще в селе Новый Кырлай находится резиденция Кыш Бабая, так прозвали татарского Деда Мороза. Здесь встречаются и другие сказочные персонажи. Главное — смотреть во все глаза:)

Организационные детали

  • Экскурсия подойдет детям от 5 лет и их родителям
  • Количество участников ограничено (до 4 человек). Максимальное количество детей в такой комбинации — 3 ребенка и 1 взрослый сопровождающий.
  • Транспортные расходы включены в стоимость, транспорт — автомобиль Toyota RAV 4, есть детское кресло.
  • Заберу вас от любой точки в Казани и привезу обратно

Дополнительные расходы

  • Вход в Иске-Казань — 150 руб. /взр., 100 руб. /дет.
  • «Семейный билет» в Музей Габдуллы Тукая, Дом Сагъди и усадьбу Ахматхан-бая — 350 руб. (за семью)
  • Обед и перекусы оплачиваются отдельно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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