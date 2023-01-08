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Описание
Что вас ожидает
Легенда об Иске-Казан
Первой точкой маршрута станет Иске-Казан (старая Казань). Это исчезнувший средневековый город, о котором говорят татарские легенды. У подножия холмов, на берегу Казанки, перед взором предстают разбросанные валуны и глыбы песчаника. Некогда здесь был город с мощными крепостными стенами, шумными рынками, пышными дворцами и благоухающими садами. Мало кто знает, что в Иске-Казани существовала подземная часть города. Говорят, там были вырыты целые улицы, покрытые коврами, по которым разъезжали повозки. В центре находился майдан и белоснежный трёхэтажный дворец двух братьев-ханов, а по соседству стояли расписные дома знати и купцов. Проверим?
Сказочные места Тукая
Дальше держим путь в села Новый Кырлай и Кошлауч, где вдоволь насладимся красивейшими пейзажами Заказанья. Посетим музеи семьи Тукая, Дом Сагъди абзый и усадьбу Ахматхан-бая. Попьем чаю и отведаем местной выпечки. Об этом месте слагается много сказок и легенд. Ведь именно здесь разворачиваются действия сказок Габдуллы Тукая. Если верить легенде, то в лесах здешних мест проживает мифическое существо, которое называют в народе Шурале. А еще в селе Новый Кырлай находится резиденция Кыш Бабая, так прозвали татарского Деда Мороза. Здесь встречаются и другие сказочные персонажи. Главное — смотреть во все глаза:)
Организационные детали
Экскурсия подойдет детям от 5 лет и их родителям
Количество участников ограничено (до 4 человек). Максимальное количество детей в такой комбинации — 3 ребенка и 1 взрослый сопровождающий.
Транспортные расходы включены в стоимость, транспорт — автомобиль Toyota RAV 4, есть детское кресло.
Заберу вас от любой точки в Казани и привезу обратно
Дополнительные расходы
Вход в Иске-Казань — 150 руб. /взр., 100 руб. /дет.
«Семейный билет» в Музей Габдуллы Тукая, Дом Сагъди и усадьбу Ахматхан-бая — 350 руб. (за семью)
Обед и перекусы оплачиваются отдельно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рамиль — ваш гид в Казани
Провёл 178 экскурсий для 334 туристов
Добрый день! По образованию я историк, специализируюсь на истории Татарстана, по профессии — маркетолог и журналист. А также любитель интересных мест и старины, страстный путешественник. С удовольствием поделюсь с вами своими знаниями о культуре, религии и традициях народов, населяющих наши земли, а также познакомлю с историей края. Помогу составить программу экскурсий с учетом ваших предпочтений, посоветую места для самостоятельного посещения, отвечу на все интересующие вопросы. Языки экскурсии — русский и татарский. Гостеприимная Казань ждёт вас. До встречи!