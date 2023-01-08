Давайте всего на день приоткроем завесу между двумя мирами: реальным и сказочным. Я покажу вам место, где по легенде, находился средневековый город с двумя прекрасным подземным дворцом. Затем мы отправимся к землям, вдохновившим самого известного татарского поэта Габдуллу Тукая на создание мелодичных сказок про злого лешего Шурале и Женщину-водяную. А в конце увидим дом Кыш Бабая — настоящего татарского Деда Мороза.

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Описание

Что вас ожидает

Легенда об Иске-Казан

Первой точкой маршрута станет Иске-Казан (старая Казань). Это исчезнувший средневековый город, о котором говорят татарские легенды. У подножия холмов, на берегу Казанки, перед взором предстают разбросанные валуны и глыбы песчаника. Некогда здесь был город с мощными крепостными стенами, шумными рынками, пышными дворцами и благоухающими садами.

Мало кто знает, что в Иске-Казани существовала подземная часть города. Говорят, там были вырыты целые улицы, покрытые коврами, по которым разъезжали повозки. В центре находился майдан и белоснежный трёхэтажный дворец двух братьев-ханов, а по соседству стояли расписные дома знати и купцов. Проверим?

Сказочные места Тукая

Дальше держим путь в села Новый Кырлай и Кошлауч, где вдоволь насладимся красивейшими пейзажами Заказанья. Посетим музеи семьи Тукая, Дом Сагъди абзый и усадьбу Ахматхан-бая. Попьем чаю и отведаем местной выпечки.

Об этом месте слагается много сказок и легенд. Ведь именно здесь разворачиваются действия сказок Габдуллы Тукая. Если верить легенде, то в лесах здешних мест проживает мифическое существо, которое называют в народе Шурале. А еще в селе Новый Кырлай находится резиденция Кыш Бабая, так прозвали татарского Деда Мороза. Здесь встречаются и другие сказочные персонажи. Главное — смотреть во все глаза:)

Организационные детали

Экскурсия подойдет детям от 5 лет и их родителям

Количество участников ограничено (до 4 человек). Максимальное количество детей в такой комбинации — 3 ребенка и 1 взрослый сопровождающий.

Транспортные расходы включены в стоимость, транспорт — автомобиль Toyota RAV 4, есть детское кресло.

Заберу вас от любой точки в Казани и привезу обратно

Дополнительные расходы