Что вас ожидает

Площади и улицы Чебоксар

На Красной площади вы увидите музей под открытом небом, светомузыкальный фонтан, аллею звезд и театр им. К. Иванова. Я расскажу об основоположнике чувашской классической литературы и прославленной поэме «Нарспи». В сквере Чапаева познакомлю с архитектурной доминантой и домом, где родился легендарный «красный командир». А на бульваре купца Ефремова — местном Арбате — вы увидите необычные скульптурные композиции и сможете прикоснуться на счастье к Камню любви и солнца.

Исторические памятники и современные символы

Вы удивитесь, как много здесь разнообразных скульптур! Поговорим о том, зачем в городе установили памятник Ивану Грозному. У бюста Екатерине II — о том, что принес Чебоксарам ее визит в 1767 году. Также в программе самый узнаваемый и знаковый символ Чебоксар — монумент Матери-Покровительницы, напоминающий статую Христа в Рио-де-Жанейро и породивший мем о городе «обнимашек».

Яркие панорамы окрестностей

На самой высокой точке города вы посетите Парк Победы, где оцените виды на Волгу и залив. Здесь поговорим о знаменитых уроженцах чувашской земли и связи города с космонавтикой. На смотровой площадке у театра оперы и балета откроется панорама на исторический центр и Президентский бульвар, где располагаются административные учреждения. Также проедем по вечерней Московской набережной и впечатляющему иллюминированному Световому мосту.

Святыни города

Во Введенском кафедральном соборе 16 века вы рассмотрите древние фрески и особо почитаемую икону Владимирской Божьей Матери, которой святитель Гурий крестил чувашей. Пройдете по мосту «Дорога к храму» к Свято-Троицкому мужскому монастырю, где хранится резной деревянный образ Николы Можайского 16 века — я расскажу, какая древняя традиция была с ним связана.

🌁 Неподалеку от чувашской столицы, в городе Новочебоксарск вы увидите Чебоксарскую ГЭС — самую молодую и одну из крупнейших на Волге.

🥘 А в завершение я предложу посетить колоритный ресторан, где вы сможете отведать шурпу, шартан и другие блюда чувашской кухни.

Организационные детали

Если вы не на своей машине, транспортные услуги оплачиваются отдельно — 2000 руб.