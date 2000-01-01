Из Казани — в уютные Чебоксары

Познакомиться с чистым и благоустроенным малоэтажным городом с большой историей

Из одной столицы в другую вы проедете через целых три республики: Татарстан, Марий Эл и Чувашию.

В каждой я расскажу о национальной культуре, традициях, обычаях коренного населения и языческом прошлом.

А в самих Чебоксарах вы услышите интересные факты о главных символах и святынях города, объедете знаковые места и откроете чудесные волжские панорамы.
Из Казани — в уютные Чебоксары
Из Казани — в уютные Чебоксары
Из Казани — в уютные Чебоксары
Из Казани — в уютные Чебоксары
Из Казани — в уютные Чебоксары
Из Казани — в уютные Чебоксары
Из Казани — в уютные Чебоксары
Из Казани — в уютные Чебоксары
Из Казани — в уютные Чебоксары
Из Казани — в уютные Чебоксары
Из Казани — в уютные Чебоксары

Что вас ожидает

Площади и улицы Чебоксар

На Красной площади вы увидите музей под открытом небом, светомузыкальный фонтан, аллею звезд и театр им. К. Иванова. Я расскажу об основоположнике чувашской классической литературы и прославленной поэме «Нарспи». В сквере Чапаева познакомлю с архитектурной доминантой и домом, где родился легендарный «красный командир». А на бульваре купца Ефремова — местном Арбате — вы увидите необычные скульптурные композиции и сможете прикоснуться на счастье к Камню любви и солнца.

Исторические памятники и современные символы

Вы удивитесь, как много здесь разнообразных скульптур! Поговорим о том, зачем в городе установили памятник Ивану Грозному. У бюста Екатерине II — о том, что принес Чебоксарам ее визит в 1767 году. Также в программе самый узнаваемый и знаковый символ Чебоксар — монумент Матери-Покровительницы, напоминающий статую Христа в Рио-де-Жанейро и породивший мем о городе «обнимашек».

Яркие панорамы окрестностей

На самой высокой точке города вы посетите Парк Победы, где оцените виды на Волгу и залив. Здесь поговорим о знаменитых уроженцах чувашской земли и связи города с космонавтикой. На смотровой площадке у театра оперы и балета откроется панорама на исторический центр и Президентский бульвар, где располагаются административные учреждения. Также проедем по вечерней Московской набережной и впечатляющему иллюминированному Световому мосту.

Святыни города

Во Введенском кафедральном соборе 16 века вы рассмотрите древние фрески и особо почитаемую икону Владимирской Божьей Матери, которой святитель Гурий крестил чувашей. Пройдете по мосту «Дорога к храму» к Свято-Троицкому мужскому монастырю, где хранится резной деревянный образ Николы Можайского 16 века — я расскажу, какая древняя традиция была с ним связана.

🌁 Неподалеку от чувашской столицы, в городе Новочебоксарск вы увидите Чебоксарскую ГЭС — самую молодую и одну из крупнейших на Волге.

🥘 А в завершение я предложу посетить колоритный ресторан, где вы сможете отведать шурпу, шартан и другие блюда чувашской кухни.

Организационные детали

Если вы не на своей машине, транспортные услуги оплачиваются отдельно — 2000 руб.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Руслан
Руслан
С самого детства изучаю историю и архитектуру родного края. Вот уже 4 года профессионально занимаюсь экскурсиями по Казани и её окрестностям. В последнее время провожу индивидуальные экскурсии на автомобиле, чтобы гости нашей столицы без спешки и толпы людей осмотрели все достопримечательности. Моя цель — индивидуальный подход, море впечатлений, хорошее настроение и желание вернуться вновь…
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

🎩Индивидуальные🚗На машине🏡Выездные#Театр оперы и балета🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Казани

За что стоит полюбить Казань. Авторская экскурсия по городу
Индивидуальная экскурсия
5
2
6 000
за 1-5 чел.
За что стоит полюбить Казань. Авторская экскурсия по городу
Вы откроете историю древнего города через историю его людей и мест
По договоренности
Аудиоэкскурсия по Казани: познакомиться с городом и отведать местную кухню
Индивидуальная экскурсия
5
3
890
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия по Казани: познакомиться с городом и отведать местную кухню
Приехать в Казань и не попробовать её на вкус - невозможно
Вы можете выбрать любое удобное время
Казань. Документальная история города
Индивидуальная экскурсия
4.9
12
4ч 30м
6 890
за 1-4 чел.
Казань. Документальная история города
Изучить главные места притяжения и узнать о культуре татар на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Казань брал! Стань своим человеком в городе
4.7
33
900
за 1 чел.
Казань брал! Стань своим человеком в городе
Приглашаем вас отправится в увлекательное путешествие по центру Казани и познакомится с местными...
Ежедневно в 15:15
История Казани в лицах
Индивидуальная экскурсия
5
2
2ч 30м
3 900
за 1-4 чел.
История Казани в лицах
Узнать, как жила Казань в царскую эпоху, и рассмотреть главные памятники города
Обзорная экскурсия по Казани
4.1
10
2ч 30м
700
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Казани
Казань - один из древних городов России
Ежедневно в 10:30, 11:30, 14:00, 15:00
Казань. Вечное - история искусства
Индивидуальная экскурсия
2 500
за 1-5 чел.
Казань. Вечное - история искусства
Казань - место, где каждый увеличивает свой шанс раскрыть потенциал
Экскурсии проводятся по индивидуальному заказу
Площадь Свободы и Красная слобода: Казань парадная и душевная
Индивидуальная экскурсия
4.9
10
3 000
за 1-10 чел.
Площадь Свободы и Красная слобода: Казань парадная и душевная
Услышать столичные истории и проникнуться обаянием старины на неспешной прогулке по центру города
По Казани на трамвае
Индивидуальная экскурсия
4
8
1ч 30м
2 000
за 1 чел.
По Казани на трамвае
Прикоснуться к истории, увидеть старинные мечети и понять важность расположения города
Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу
Индивидуальная экскурсия
5
77
5 850
за 1-8 чел.
Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу
Обзорная программа с посещением Казанского Кремля
Велоэкскурсия по 1000 летней Казани
Индивидуальная экскурсия
4.8
11
1 500
за 1 чел.
Велоэкскурсия по 1000 летней Казани
Мы будем передвигаться по городу на велосипедах и любоваться быстро сменяющимися панорамами Казани
По договоренности
Нетуристическая Казань: душа города
Индивидуальная экскурсия
3.9
16
4000
3 000
за 1-10 чел.
Нетуристическая Казань: душа города
Старинная архитектура и исторические детали в стороне от банальных маршрутов

Руслан проводит ещё 5 экскурсий

Ночная Казань с разных ракурсов
Индивидуальная экскурсия
5
20
2ч 30м
3 500
за 1-4 чел.
Ночная Казань с разных ракурсов
Проехать по ярко подсвеченным улицам и увидеть самые красивые виды татарской столицы
4 в 1: Иннополис, град Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Индивидуальная экскурсия
4.8
39
7000
6 300
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
4 в 1: Иннополис, град Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Отправиться в поездку по окрестностям Казани, прикоснуться к истории и посетить самый молодой город
Гранд-тур по всей Казани, кремль и татарская кухня
Индивидуальная экскурсия
4.8
36
4 300
за 1-4 чел.
Гранд-тур по всей Казани, кремль и татарская кухня
Насыщенное знакомство со всеми гранями города в дневное и вечернее время и татарский ужин
Главные символы Казани и остров Свияжск — за 1 день!
Индивидуальная экскурсия
4.9
33
7ч 30м
8400
7 560
за 1-4 чел.
Главные символы Казани и остров Свияжск — за 1 день!
Узнать главное о республике, познакомиться с её столицей и проникнуться атмосферой острова-града
7 чудес Йошкар-Олы: в гости к последним язычникам Европы
Индивидуальная экскурсия
5
11
9 490
за 1-4 чел.
7 чудес Йошкар-Олы: в гости к последним язычникам Европы
Путешествие из Казани в мистическую республику Марий Эл и знакомство с традициями марийцев
У нас ещё много экскурсий 😎 в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Казани
🇷🇺